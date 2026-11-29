Permiten a miles de familias adquirir alimentos frescos y básicos en comercios locales autorizados Crédito: Cuartoscuro

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El Gobierno de la Ciudad de México entregó vales del programa Mercado, Comunidad y Abasto (Mercomuna) a 50 mil familias de las 16 alcaldías durante dos eventos en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, como apoyo económico y respaldo al comercio local.

El secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, informó que 25 mil familias recibieron los apoyos por la mañana y otras 25 mil por la tarde.

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El programa cuenta este año con un presupuesto de mil 600 millones de pesos para beneficiar a 600 mil familias y fortalecer a 60 mil tiendas, mercados y comercios locales, según un mensaje en video de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Brugada Molina explicó que las familias pueden comprar carne, pollo, frutas y verduras en mercados y establecimientos de barrio. La estrategia busca apoyar tanto a personas que requieren respaldo económico como a pequeños negocios de colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México.

Pliego Calvo señaló que las personas beneficiarias tienen entre 19 y 56 años y que Mercomuna forma parte de los programas sociales impulsados en la capital desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, seguida por la de Claudia Sheinbaum y la actual gestión de Brugada.

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Es importante recordar que los Vales Mercomuna tienen un tiempo límite para poder canjearse y en este caso los beneficiarios pueden utilizarlos hasta el 31 de enero de 2027.

Clara Brugada asegura que el monto de Vales Mercomuna aumentará en 2026 (Foto: Gobierno CDMX)

Qué son los vales Mercomuna y cómo acceder a ellos

Mercomuna significa Mercado, Comunidad y Abasto. Es un programa del Gobierno de la Ciudad de México que entrega vales físicos para comprar alimentos y productos de primera necesidad en comercios locales afiliados, como mercados públicos, tianguis, carnicerías, pollerías, verdulerías y tiendas de abarrotes.

El apoyo busca ayudar al gasto familiar y dirigir las compras hacia negocios de barrio. En 2026, el monto anunciado es de hasta 3,000 pesos por hogar, sujeto a las entregas y condiciones de la convocatoria.

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Quiénes pueden acceder

De acuerdo con la información publicada sobre la operación del programa, deben cumplir, en general, con lo siguiente:

Vivir en alguna de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Tener entre 19 y 56 años .

Que no haya otra persona del mismo hogar inscrita en Mercomuna.

No trabajar ni prestar servicios para el Gobierno de la Ciudad de México.

Cumplir con los criterios de incorporación que determine la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI).

Cómo registrarse

No hay un registro permanente en línea para solicitar los vales. La incorporación suele realizarse mediante visitas del personal autorizado a los domicilios, jornadas territoriales o convocatorias específicas de la SAPCI.

Si eres seleccionado, debes recibir una carta invitación con la fecha, el horario y la sede para recoger los vales. No entregues dinero a gestores: el trámite es gratuito.

Conviene tener listos estos documentos:

INE u otra identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio en CDMX con antigüedad máxima de tres meses.

Copias de los documentos, en caso de que las soliciten durante la incorporación.

Cómo canjear los vales Mercomuna

Ubica un comercio afiliado. Consulta el directorio oficial por alcaldía, colonia o giro en Consulta el directorio oficial por alcaldía, colonia o giro en Mercomuna de la SAPCI . También se ha difundido el buscador Comercios Mercomuna Verifica que el negocio participe. Busca el distintivo del programa o confirma directamente con el encargado antes de hacer tu compra. El directorio muestra el nombre, dirección, colonia, alcaldía y tipo de establecimiento. Elige los productos permitidos. Los vales pueden utilizarse en comercios registrados, entre ellos abarrotes, mercados, verdulerías, carnicerías, pollerías, cremerías y otros negocios locales participantes. La disponibilidad depende de cada establecimiento. Paga con los vales físicos. Entrégalos al momento de cobrar. No se cambian por dinero en efectivo ni sirven en comercios que no estén incorporados al programa. Revisa la vigencia impresa. Úsalos antes de su fecha de caducidad. Una vez vencidos, ya no pueden canjearse ni reponerse.

El programa Mercomuna en la Ciudad de México entrega hasta 3,000 pesos en vales para adquirir productos de la canasta básica en comercios locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma oficial de SAPCI bloqueó el acceso durante la consulta. Puedes probar directamente sus directorios o confirmar con el comercio antes de acudir.