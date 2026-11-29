Los firmantes cuestionaron que el convenio de coalición distribuya triunfos distritales para rebasar el tope constitucional de 8%. (@A_MontielR)

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Diversas organizaciones civiles exigieron al INE que aplique el límite de sobrerrepresentación a Morena, Partido Verde y PT como una sola coalición, al sostener que el criterio vigente permitiría una mayoría legislativa que, a su juicio, contraviene la Constitución y altera la voluntad expresada en las urnas.

En un comunicado fechado en Ciudad de México este 29 de noviembre, el grupo afirmó que la coalición oficialista obtuvo 54% de la votación total, pero concentró 74% de las curules en la Cámara de Diputados. Para los firmantes, esa diferencia rebasa el límite constitucional de 8% de sobrerrepresentación.

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El pronunciamiento cuestionó que Morena, PVEM y PT registraran un convenio de coalición que permitió distribuir candidaturas y curules entre los tres partidos. Según el Frente, ese mecanismo habría llevado al oficialismo a reunir una cantidad de diputados superior al tope previsto por la Constitución.

Piden calcular el límite para toda la coalición

Los firmantes sostuvieron que el límite legal de 8% representa un tope estricto y no un derecho para transferir sufragios. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Reconoció el comunicado que Morena fue el partido más votado en las elecciones y que recibió una sobrerrepresentación por ese resultado. La objeción se dirige a que el límite de 8% se calcule de forma individual para cada integrante de la alianza y no sobre el total de la coalición.

“El voto de la gente no está en el mercado, ni se puede realizar trueque o permuta alguna con él. El 8% es un tope, nunca un derecho”, señalaron los promoventes, quienes advirtieron que los votos no pueden intercambiarse entre fuerzas partidistas para modificar la integración parlamentaria.

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Sostuvieron las organizaciones que asignar diputaciones de mayoría a partidos aliados y posiciones de representación proporcional a Morena provoca que un mismo sufragio cuente para más de una fuerza política. Bajo ese razonamiento, el voto favorecería a un partido en las listas plurinominales y a otro en los distritos uninominales.

Los firmantes plantearon que permitir este criterio en una coalición de 10 partidos podría derivar, por acumulación, en una sobrerrepresentación de hasta 80%. El documento consideró que esa posibilidad contradice el propósito de impedir que una fuerza política o alianza pueda modificar por sí sola la Constitución.

El comunicado cita los artículos 41 y 54 de la Constitución

Exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova y José Woldenberg suscribieron la exigencia ciudadana entregada a la autoridad electoral. Foto: X/@PodermxXmx

Las agrupaciones afirmaron que el artículo 41 constitucional ordena preservar elecciones auténticas y equitativas, mientras que el artículo 54 establece reglas para integrar la Cámara de Diputados. A juicio de los promoventes, interpretar las disposiciones de forma literal y aislada permitiría eludir el límite de representación.

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Aseguraron que las mayorías obtenidas mediante convenios de coalición podrían permitir cambios constitucionales sin acuerdos con otras fuerzas políticas. También acusó que el criterio debilitaría la división de poderes y el pluralismo político que, según el comunicado, formó parte de la transición democrática mexicana.

Entre quienes suscribieron el posicionamiento se encuentran José Woldenberg, Lorenzo Córdova Vianello, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita, Javier Laynez, José Ramón Cossío Díaz, Ciro Murayama y Jacqueline Peschard.

También respaldaron el documento organizaciones como Frente Amplio Democrático, Sí por México, Unidos, Marea Rosa, Marea Mexicana, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), Sociedad Civil México y Mapa de Abusos y Delitos Electorales.

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Defiende Morena la asignación de diputaciones por partido y rechaza el criterio de coalición

Ariadna Montiel sostuvo que el mecanismo vigente se ajusta a la Constitución y a las leyes electorales del país desde hace años. (Captura de pantalla)

Morena defendió la asignación de diputaciones por partido político y no por coalición, al sostener que ese mecanismo corresponde a la Constitución y a las leyes electorales vigentes. La postura la presentó Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, en un comunicado difundido este 29 de noviembre.

El proceso electoral ya está en marcha, por lo que Morena pide a las autoridades electorales actuar con autonomía, imparcialidad y apego constitucional. El partido sostuvo que cualquier reforma debe aprobarse mediante las vías constitucionales, responder a la voluntad popular y respetar los tiempos electorales.

Montiel Reyes afirmó que las reglas de representación proporcional se aplican desde hace años bajo distintas mayorías políticas. Modificarlas por conveniencia política sería “torcer la ley”, señaló, y agregó: “La democracia exige respetar las mismas reglas cuando se gana y cuando se pierde”.

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