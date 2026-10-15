México Deportes

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas

El exentrenado universitario ignoró las especulaciones que surgieron luego de perder la final ante Cruz Azul y aceptó qué lo orilló a salir de la institución

Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas ( REUTERS/Eloisa Sánchez)
Efraín Juárez desecha mala relación con Antonio Sancho y confiesa su motivo para dejar a Pumas ( REUTERS/Eloisa Sánchez)
Guardar

Después de meses de rumores y altibajos en el Pedregal, Efraín Juárez decidió hablar y aseguró que fue él quien planteó su salida de Pumas, además, reveló que Antonio Sancho, director deportivo del club, no lo ha llamado desde entonces, pese a que el técnico niega haber tenido un conflicto personal con el directivo.

Luego de que el club Universidad Nacional cayó ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario en la final del Clausura 2026, Efraín guardó silencio, hizo las maletas y partió a Hungría para asumir su nuevo reto con el Györi ETO; su salida provocó una serie de especulaciones y señalamientos de una supuesta pelea entre la directiva universitaria y el estratega.

PUBLICIDAD

Pero, a casi seis meses de aquella final perdida, el exentrenador del equipo universitario habló sobre las versiones que circularon tras su partida en una entrevista con Claro Sports.

Efraín Juárez confirma que fue su decisión salir de Pumas

Efraín Juárez confirma que fue su decisión salir de Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Efraín Juárez confirma que fue su decisión salir de Pumas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El entrenador de “película” dejó Pumas porque consideraba necesario tomar distancia del proyecto y buscaba un reto profesional fuera de un país de habla hispana. El entrenador negó una ruptura personal con Sancho, aunque admitió que le causa tristeza no haber recibido una llamada del directivo desde que comunicó su decisión.

Ante los rumores sobre su relación con la dirigencia, Juárez cuestionó las versiones que surgieron alrededor de su salida. “Se dijeron muchas cosas, esa es la verdad. Se habló de muchísimas especulaciones y, la verdad, tonterías. De hecho, hoy todavía siguen”, expresó al medio.

PUBLICIDAD

El exfutbolista explicó que planteó su postura de manera directa a Luis Raúl González, presidente de Pumas, pese a que la directiva buscaba mantener el proceso. “Hablé con mi presidente, lo miré a los ojos, le dije: ‘Oye, estoy pensando esta decisión’. Ellos obviamente en algún momento no lo aceptaban porque, pues, ‘oye, vamos a seguir con el proyecto’”, recordó.

Además, el técnico siempre fue claro con sus aspiraciones personales pese a que estaba en juego el título de los universitarios. Cuando llegó el momento de explicárselo a la directiva de Pumas, Efraín recordó su argumento:

Efraín Juárez negó un conflicto personal con Antonio Sancho (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Efraín Juárez negó un conflicto personal con Antonio Sancho (REUTERS/Eloisa Sanchez)

“Quiero ir a hablar a un país donde no hablen mi idioma, necesito eso. Se los dije viéndolo a los ojos, porque también hay unos rumores, cualquier cantidad de estupideces que se dicen. Y se tomó la decisión, y realmente yo le tengo agradecimiento primero a mi presidente, a Luis Raúl, a Miguel Robles, que es el vicepresidente operativo, en su momento a Eduardo Saracho y al gran don Miguel Mejía Barón, ellos son los que me llevan”, sentenció.

Efraín Juárez negó un conflicto personal con Antonio Sancho

En la misma entrevista, Efraín rechazó que las diferencias futbolísticas con Toño Sancho representaran un problema fuera del trabajo. “Decían que había problemas y todavía siguen afirmando que sí hubo problemas. Bueno, yo no tengo ningún problema. Tan es así que él estuvo en mi boda con su esposa. Que es normal, obviamente, que mi director deportivo juzgue cosas, porque es parte de su trabajo también”, afirmó.

El entrenador puso como ejemplo los desacuerdos habituales sobre las decisiones tácticas dentro de un cuerpo técnico. “A lo mejor en esa estira y afloja, pues: ‘Oye, ¿por qué jugaste con línea de cuatro cuando teníamos que jugar con línea de cinco?’. Pero eso es normal del futbol”, comentó.

Sin embargo, Juárez sostuvo que el silencio posterior de Sancho le dejó una sensación incómoda. “A mí me deja un poco triste que cuando yo hablo con el presidente de tomar la decisión, hasta el día de hoy nunca me ha sonado el teléfono de Toño Sancho y yo no hice nada. Algún día nos encontraremos a lo mejor y aclararemos las cosas. Yo desde mi parte tengo la conciencia muy tranquila, que siempre fue una relación buena, cordial, de trabajo”, sostuvo.

El deseo de Efraín Juárez de dirigir fuera de México

Juárez explicó que, al hablar con González, también contemplaba la posibilidad de incorporarse a un equipo de Hungría, opción que no quedó confirmada. “Realmente necesito tomarme un tiempo, tengo la incertidumbre y la espina de que quiero probarme algo diferente”, dijo a Claro Sports.

El técnico también recordó que la construcción del plantel implicó acuerdos entre el cuerpo técnico y la dirigencia universitaria. Entre esas incorporaciones mencionó a Juninho, Jordan Carrillo y Robert Morales, quienes llegaron tras consensos para fortalecer el proyecto deportivo.

“Todo fue tan bonito y tan intenso desde mi llegada. Pasamos momentos complicados en resultados, en consecuencias, pero al final el proceso fue bonito”.

Temas Relacionados

Efraín JuárezPumasAntonio SanchoLiga MXclub Universidad Nacionalmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Conductor pierde la paciencia y enfrenta a manifestantes con tijeras de jardinero en Naucalpan

Un hombre se bajó de su vehículo e intentó cortar los lazos que colocaron las familias de víctimas de feminicidio y desaparición sobre Periférico Norte

Conductor pierde la paciencia y enfrenta a manifestantes con tijeras de jardinero en Naucalpan

Acusan a Mono Osuna de presunto maltrato animal contra Tlacoyo en La Granja VIP

Usuarios en redes sociales exigen las grabaciones completas de La Granja VIP tras el llanto de Tlacoyo

Acusan a Mono Osuna de presunto maltrato animal contra Tlacoyo en La Granja VIP

Las últimas previsiones para Puerto Vallarta: temperatura, lluvias y viento este 15 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Las últimas previsiones para Puerto Vallarta: temperatura, lluvias y viento este 15 de octubre

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Mazatlán este 15 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Mazatlán este 15 de octubre

Culiacán Rosales: la predicción del clima para este 15 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Culiacán Rosales: la predicción del clima para este 15 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: detienen a “El Wicho”, operador del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

La Familia Michoacana en CDMX: sentencian a dos miembros del cártel por triple homicidio en la colonia Morelos

Capturan en Mazatlán a “El Wicho”: el operador de Los Rugrats y Los Mayos es buscado por EEUU

Vinculan a proceso a ocho personas detenidas con más de 50 kilos de drogas y armas de uso exclusivo del ejército en Tabasco

Persecución armada en Cajeme deja un muerto y cuatro detenidos: Fiscalía de Sonora abre carpeta por tentativa de homicidio contra servidores

ENTRETENIMIENTO

La película mexicana donde apareció RJ Mitte de Breaking Bad antes de morir, junto a Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte

La película mexicana donde apareció RJ Mitte de Breaking Bad antes de morir, junto a Luis Gerardo Méndez y Miguel Rodarte

Acusan a Mono Osuna de presunto maltrato animal contra Tlacoyo en La Granja VIP

Media hermana de Luis de Llano sale en defensa del productor por el caso de Sasha Sokol

Festival de Macetas presenta una experiencia para amantes de las plantas con obras de arte, comida y música en vivo en CDMX

Lalo España estalla contra Samuel García tras presunto desalojo de un foro de televisión: “Nos sacaron como si el señor fuera Dios”

DEPORTES

El Bofo Bautista quiere dirigir a jóvenes como Gilberto Mora desde el banquillo de Chivas: “Es el futuro de la Selección”

El Bofo Bautista quiere dirigir a jóvenes como Gilberto Mora desde el banquillo de Chivas: “Es el futuro de la Selección”

Querétaro vuelve a enfrentar el recuerdo de la violencia ante Atlas en su mejor momento en el Apertura 2026

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma

Rafa Márquez visita a Rayados: el seleccionador ya piensa en el próximo rival del Tri

Con terrible falla de Santiago Giménez, Porto deja escapar la victoria ante el Real Betis de Álvaro Fidalgo