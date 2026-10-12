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Quién es Jorge Luis Cruz, el mexicano que impuso un nuevo récord nacional en el Maratón de Chicago

El atleta nacional apunta fuerte a Los Ángeles 2028 y sigue sumando puntos para clasificar a Juegos Olímpicos

El atleta nacional apunta fuerte a Los Ángeles 2028 y sigue sumando puntos para clasificar a Juegos Olímpicos. (jorgecruz0023)
El atleta nacional apunta fuerte a Los Ángeles 2028 y sigue sumando puntos para clasificar a Juegos Olímpicos. (jorgecruz0023)
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Jorge Luis Cruz impuso una nueva marca mexicana en el Maratón de Chicago al completar la prueba en 2 horas, 8 minutos y 13 segundos.

Con esto, el corredor superó por 17 segundos la referencia que Dionicio Cerón mantuvo durante más de tres décadas, la cual obtuvo en el Maratón de Londres de 1985 con un registro de 2 horas, 8 minutos y 30 segundos.

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La marca del mexicano ocurrió durante una jornada en la que el keniano Amos Kipruto ganó la rama varonil con 2:01:09, mientras que en la prueba femenil, la etíope Hawi Feysa se llevó el triunfo tras detener el cronómetro en 2:13:33.

Palabras de Jorge Luis Cruz tras imponer el récord mexicano

Jorge Cruz habla del récord mexicano. (jorgecruz0023)
Jorge Cruz habla del récord mexicano. (jorgecruz0023)

El resultado en Chicago también representa una nueva marca personal para Jorge Luis Cruz, de 30 años. Antes de esta actuación, su mejor registro era de 2:09:43, conseguido en el Maratón de Valencia de diciembre de 2025.

Con su tiempo en Estados Unidos, el fondista recorta un minuto y 30 segundos a esa referencia en menos de un año.

Tras llegar a la meta, el mexicano habló con Telemundo Chicago sobre el proceso que siguió para preparar la competencia, donde atribuyó parte de su desempeño a los ajustes realizados en nutrición y fisioterapia, además del trabajo mental para afrontar los tramos de mayor desgaste:

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“Agregamos más cosas en la parte de la nutrición y recuperación en la fisioterapia. Por momentos la mente te juega un poco chuecos, pero te toca sacar pensamientos positivos”, explicó el mexicano.

El corredor también resaltó el aliento de los asistentes mexicanos y latinoamericanos durante el recorrido. De acuerdo con su testimonio, escuchar expresiones en español y muestras de respaldo desde las calles fue un impulso en los últimos kilómetros.

“Fue como correr en casa, escuchaba mi nombre, México, palabras en español, eso es gasolina pura”, compartió el fondista, quien también dedicó su actuación a sus compatriotas con el mensaje: “Este triunfo es para todos los mexicanos”.

Quién es Jorge Luis Cruz

Conoce la trayectoria del mexicano que hizo historia en Chicago. (jorgecruz0023)
Conoce la trayectoria del mexicano que hizo historia en Chicago. (jorgecruz0023)

Jorge Luis Cruz Pérez es un fondista originario del Estado de México que se abre camino en las competencias de larga distancia. Nació el 29 de julio de 1996 y comenzó a interesarse por el atletismo durante su etapa universitaria, cuando se incorporó a la disciplina como una actividad extracurricular.

Su debut en el maratón ocurrió en 2022, en la Ciudad de México. Según relató en una entrevista con N+, inicialmente buscaba acompañar a un compañero hasta el kilómetro 30. Al notar que mantenía buenas sensaciones, decidió continuar hasta la meta y terminó en el cuarto lugar.

Desde ese momento, el mexiquense ha fortalecido su carrera en el alto rendimiento. En 2024 corrió el Maratón de Valencia con un registro cercano a las 2 horas y 10 minutos. Regresó en diciembre de 2025 y firmó entonces su mejor marca personal, con 2:09:43.

En julio de 2026 consiguió el tercer sitio del Medio Maratón de la Ciudad de México, como el mexicano mejor ubicado. Su avance lo llevó al Maratón de Chicago, donde alcanzó el objetivo de establecer una nueva marca nacional.

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