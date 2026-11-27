En un video grabado en formato vertical para redes sociales, el actor mexicano Eugenio Derbez aparece junto a su esposa Alessandra Rosaldo. Derbez habla ante la cámara sobre la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y menciona de forma dubitativa motivos habituales para dar gracias, como la familia y los hijos, antes de cambiar repentinamente la conversación hacia las festividades de Navidad y Año Nuevo.

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Eugenio Derbez compartió un mensaje por Thanksgiving desde Estados Unidos junto a Alessandra Rosaldo, pero sus pausas al hablar de la familia y los hijos llamaron la atención en redes sociales.

El video surge mientras su hijo Vadhir Derbez enfrenta denuncias por presunta violación y su hijo José Eduardo atraviesa cambios públicos en su vida personal.

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En la grabación, Eugenio intenta enviar un mensaje por el Día de Acción de Gracias, pero con su ya conocido sentido del humor.

El actor comienza con referencias a la familia, sus hijos y el cariño del público, aunque interrumpe varias frases y cambia el rumbo de su discurso antes de cerrar con una felicitación anticipada por Navidad.

“Hoy es Thanksgiving aquí en Estados Unidos. Es el Día de Acción de Gracias”, dice Derbez al inicio del video. “Es un día en el que todos agradecemos”.

(IG)

Eugenio Derbez aparece junto a Alessandra Rosaldo en mensaje por Thanksgiving

Eugenio Derbez aparece acompañado por Alessandra Rosaldo, quien permanece a su lado mientras el actor intenta enumerar las razones por las que las personas pueden sentirse agradecidas durante esta fecha.

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“Uno agradece todas las cosas lindas que te han pasado en el año”, expresa. Después de una pausa, añade: “Agradeces por la familia, por los hijos...”.

El actor vuelve a detenerse antes de concluir la idea. “Hay muchas cosas por las que hay que agradecer, no sé, el cariño de la gente...”, dice con titubeos haciendo alusión a las críticas que la familia ha recibido recientemente.

Derbez cambia después el tema hacia las fiestas decembrinas.

“Ya viene Navidad. En un mes es Navidad y, bueno, listos para la cena, para Año Nuevo”, afirma.

Al final, Eugenio Derbez lanza una felicitación anticipada: “¡Feliz Navidad!”. El actor ríe después de la frase, mientras Alessandra Rosaldo reacciona a su comentario.

Tribunal Colegiado ratifica el amparo y frena una posible detención contra Vadhir Derbez

Un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó por unanimidad el amparo otorgado a Vadhir Derbez contra la orden de aprehensión solicitada en la investigación que sigue la Fiscalía CDMX. De acuerdo con la información difundida por la defensa del actor, los tres magistrados concluyeron que los datos presentados por el Ministerio Público no bastaban para sostener una medida de captura.

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La resolución ratifica el fallo previo de un juez de Distrito. Los magistrados advirtieron deficiencias e inconsistencias en los elementos de la carpeta y señalaron que no existían indicios mínimos para justificar una orden de aprehensión por el delito de violación.

El alcance del amparo se limita al acto reclamado en ese juicio constitucional: la orden de captura. La determinación no equivale al cierre automático de la carpeta de investigación ni establece una sentencia sobre el fondo de la denuncia.

La Fiscalía CDMX había sostenido que la investigación permanecía abierta y que conservaba la posibilidad de presentar el caso ante un juez mediante citatorio. La confirmación del amparo obliga a que cualquier actuación posterior se ajuste a los criterios establecidos por el Tribunal Colegiado.

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Vadhir Derbez ha rechazado públicamente los señalamientos y sostiene que enfrenta un presunto intento de extorsión. La presunción de inocencia se mantiene mientras no exista una sentencia firme.

José Eduardo Derbez confirma separación de Paola Dalay y descarta romance con Mariana BO

La familia Derbez también ha estado en la conversación pública por la vida personal de José Eduardo Derbez. El actor y Paola Dalay anunciaron el 1 de noviembre de 2026 que terminaron su relación y explicaron que la decisión se tomó meses antes.

Después de la separación, imágenes de José Eduardo junto a la DJ Mariana BO provocaron especulaciones sobre una relación. Mariana BO declaró que ambos se estaban conociendo y que habían comenzado a salir, aunque aclaró que no tenían un noviazgo formal.

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José Eduardo respondió el 26 de noviembre con un comunicado en el que afirmó que está soltero. “Actualmente me encuentro soltero”, escribió en sus redes sociales.

El actor también negó tener una relación secreta o haber iniciado un nuevo noviazgo. “No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”, señaló.