Imagen de archivo. Un empleado trabaja cerca de una boquilla dispensadora de combustible en una gasolinera de Pemex en Ciudad de México, México.12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

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Las aproximadamente 14 mil 500 estaciones de servicio que operan en México deberán someterse a una estricta actualización técnica y operativa para prevenir fugas de combustible, contaminación del subsuelo e incendios. A partir de la publicación de la NOM-023-ASEA-2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los establecimientos tendrán que incorporar sistemas electrónicos de detección de líquidos, realizar pruebas de hermeticidad y vaciar sus tanques de almacenamiento para limpiarlos cada cinco años.

Esta regulación, emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) el pasado 25 de noviembre, sustituye y cancela a la normativa vigente desde 2016. Su objetivo central es reducir el riesgo de que los derrames de gasolina o diésel generen atmósferas explosivas en zonas urbanas, al tiempo que protege los mantos freáticos y el entorno ambiental frente a filtraciones subterráneas.

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Medidas obligatorias para frenar fugas y derrames

El manejo de hidrocarburos conlleva riesgos latentes durante las maniobras de descarga, almacenamiento, conducción y despacho. Cuando ocurre una fuga en instalaciones subterráneas, el combustible no solo representa una amenaza ecológica silenciosa, sino que, al entrar en contacto con una fuente de ignición, puede detonar incendios o explosiones de alto impacto.

Regulan por primera vez autoservicio en gasolineras para evitar riesgos y daños ambientales (ASEA)

Para blindar la infraestructura, la nueva norma exige a los permisionarios cumplir con controles mecánicos y tecnológicos específicos:

Detección electrónica: Instalación obligatoria de sistemas electrónicos para detectar líquidos y posibles fugas en tiempo real, evitando que las filtraciones pasen inadvertidas.

Limpieza periódica de tanques: Ejecución de trabajos de limpieza interior en los tanques de almacenamiento con una periodicidad máxima de cinco años, lo que ayuda a prevenir la corrosión y el desgaste estructural.

Pruebas de hermeticidad: Evaluaciones constantes de integridad mecánica tanto en tanques como en tuberías para garantizar que no existan fisuras ni pérdida de presión.

Historial técnico: Integración de expedientes detallados que documenten el estado mecánico de toda la infraestructura de almacenamiento y conducción.

Revisión de seguridad antes de abrir y análisis de riesgo

La actualización normativa abarca el ciclo completo de vida de una gasolinera: Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento. Para los proyectos nuevos o aquellos que realicen modificaciones estructurales, las reglas de seguridad serán aplicables antes de que se despache el primer litro de combustible al público.

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Imagen de archivo. Vehículos junto a las bombas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en una estación de servicio, luego de que la petrolera estatal mexicana Pemex anunciara que experimenta problemas "temporales" con la distribución de gasolina en la Ciudad de México y sus alrededores debido a la menor disponibilidad de camiones cisterna para transportar combustible, en Naucalpan, Estado de México, México.15 de agosto de 2025. REUTERS/Henry Romero

Los establecimientos deberán elaborar un Análisis de Riesgos para el Sector Hidrocarburos (ARSH) desde la etapa de diseño. Este estudio tendrá que actualizarse obligatoriamente cada cinco años o cada vez que se modifique la infraestructura que interviene en la recepción, almacenamiento o despacho de combustibles.

Asimismo, las nuevas estaciones estarán obligadas a aprobar una Revisión de Seguridad de Pre-arranque (RSPA). Este filtro técnico verifica que todos los equipos, válvulas y accesorios funcionen en condiciones óptimas antes de iniciar operaciones comerciales.

Nuevas reglas para gasolineras de autoservicio

Uno de los cambios más relevantes de la NOM-023-ASEA-2026 es la incorporación de disposiciones específicas para las estaciones que operan bajo la modalidad de autoservicio, un esquema donde el propio conductor manipula las mangueras de despacho.

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Dado que la interacción directa del usuario con los dispensarios implica factores de riesgo distintos a los del despacho asistido, la autoridad exigirá a este tipo de gasolineras:

Contar con un Análisis de Riesgos diseñado específicamente para la operación de autoservicio.

Actualizar e implementar procedimientos operativos enfocados en la prevención de incidentes con usuarios.

Instalar señalética específica y visible para orientar a los automovilistas sobre el uso seguro de las bombas.

Adoptar salvaguardas adicionales que minimicen derrames accidentales o descargas estáticas durante el suministro.

Imagen de archivo. Un cartel de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) muestra los precios de la gasolina en una gasolinera en Ciudad de México, México, 12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

Plazos de cumplimiento y vigilancia externa

Aunque la norma ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, su implementación será escalonada para permitir la adaptación del sector energético:

Entrada en vigor general: La NOM-023-ASEA-2026 entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación (en mayo de 2027). Prórroga para estaciones activas: Las gasolineras que ya se encuentren operando al momento de la entrada en vigor contarán con un plazo adicional de 90 días naturales (hasta agosto de 2027) para ajustar sus procesos de Operación y Mantenimiento. Transición de dictámenes: Los dictámenes vigentes emitidos bajo la anterior NOM-005-ASEA-2016 conservarán su validez hasta la fecha de su vencimiento.

La verificación del cumplimiento no quedará únicamente en manos de la autoridad federal. La regulación establece un procedimiento de evaluación de conformidad a cargo de Unidades de Inspección acreditadas y aprobadas por la ASEA, las cuales serán responsables de auditar las instalaciones y emitir los dictámenes técnicos correspondientes en cada etapa del proyecto.

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