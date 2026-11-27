La niña Dulce Guadalupe de 14 años murió este jueves tras estar en coma durante dos días tras una riña junto con con otra menor durante un partido de futbol en la secundaria donde estudiaba en Zacatecas Foto: Facebook

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Dulce Guadalupe Castruita Tovar, estudiante de 14 años, falleció este jueves en el Hospital General de Zacatecas tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido de futbol en su secundaria; Alison, otra alumna de la misma edad, fue detenida por lesiones calificadas mientras la Fiscalía investiga también una posible omisión del personal docente.

La adolescente permaneció internada desde el lunes, cuando resultó lesionada durante una actividad de educación física en la Secundaria Juan Pablo García, ubicada en la colonia Filósofos, en la capital zacatecana. El miércoles por la noche, la familia recibió el diagnóstico de muerte cerebral y la joven continuó con soporte vital.

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El fiscal de Zacatecas Cristian Paul Camacho Osnaya informó que Dulce murió alrededor de las 13:00 horas del jueves. Tras confirmar el deceso, el cuerpo fue trasladado a la Dirección General de Servicios Periciales para practicarle la necropsia, como parte de la carpeta de investigación.

Las autoridades estatales detuvieron a Alison, de 14 años, bajo la investigación que inicialmente se abrió por lesiones calificadas. Camacho Osnaya señaló que en las horas posteriores se realizaría la audiencia inicial para definir la situación jurídica de la adolescente.

La familia reclamó a las autoridades de la escuela su falta de actuación así como de protocolos y que lo traten como un accidente Foto: Facebook

La Fiscalía investiga la caída y la actuación del personal escolar

De acuerdo con la denuncia recibida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, el incidente ocurrió durante un partido de futbol organizado en la clase de educación física. Una estudiante habría jaloneado a Dulce, le habría dado vuelta y después la habría soltado, lo que provocó que cayera y sufriera un traumatismo en la parte superior de la frente.

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Las versiones preliminares indicaron que, después de caer, Dulce respondió con un movimiento de cabeza cuando le preguntaron si se encontraba bien. Más tarde fue llevada a otro espacio, donde la sentaron y comenzó a vomitar mientras recibía atención del médico escolar.

El secretario de Educación de Zacatecas, Armando Delgadillo, detalló que el personal dio aviso al 911 a las 11:45 horas y que una ambulancia llegó mientras el doctor brindaba los primeros auxilios. La estudiante ingresó al Hospital General de Zacatecas a las 13:10 horas, según la información expuesta por el funcionario.

La familia denunció que la mantuvieron con respiración artificial para insistirles en que donaran sus órganos, cuando ellos dijeron desde un principio que no Foto: Facebook

La madre de Dulce, María Tovar, sostuvo una versión distinta sobre la atención inicial dentro del plantel. Afirmó que su hija sufrió un golpe “muy fuerte” y cuestionó la respuesta del trabajador social, el médico escolar y la subdirectora.

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“Cuando vieron que mi hija cayó, la levantaron y el doctor dijo: ‘Ahorita se le pasa, ahorita se le pasa’”, relató Tovar. La madre aseguró que transcurrieron 45 minutos antes de que alguien planteara llamar a la directora y reprochó que no se hubiera solicitado una ambulancia con mayor rapidez.

La familia rechazó donar órganos y denunció demora en la entrega del cuerpo

Los familiares de Dulce denunciaron que el Hospital General de Zacatecas retrasó la entrega del cuerpo e insistió en que autorizaran la donación de órganos. Lidia de la Torre Palominos, abuela de la estudiante, señaló que el personal médico les hizo esa solicitud en repetidas ocasiones, pese a que la familia la rechazó.

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El Hospital General de Zacatecas IMSS-BIENESTAR confirmó que la adolescente ingresó el 23 de noviembre con un traumatismo craneoencefálico. La institución sostuvo que consultó a los familiares sobre la donación de órganos conforme a los protocolos establecidos, pero aclaró que la familia no autorizó el procedimiento y que su decisión fue respetada.

La unidad médica también explicó que la liberación del cuerpo dependía de las diligencias y determinaciones de la Fiscalía, debido a que existía una investigación en curso. Los reportes médicos citados por la familia indicaron que Dulce tenía daño cerebral irreversible y mantenía signos vitales por los aparatos de soporte.

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Un simple partido de futbol escaló en un ariña que provocó la tragedia Foto: Facebook

Respecto al retiro del soporte vital, se informó que el equipo médico no tenía facultades legales para desconectar los aparatos por petición de los familiares y debía esperar una falla orgánica. La autoridad estatal confirmó finalmente el fallecimiento de la adolescente durante la tarde del jueves.

La familia sostiene que el caso no fue un accidente. María Tovar afirmó que su hija cursaba el tercer grado de secundaria y que nunca le comentó tener problemas con sus compañeros: “Mi hija no era de problemas. Mi hija era muy seria”.

La escuela quedó cerrada mientras revisan protocolos de atención

La Secundaria Juan Pablo García permaneció cerrada después del fallecimiento de Dulce. En el portón principal aparecieron pintas con el mensaje “justicia para Dulce”, realizadas por estudiantes que exigieron esclarecer lo ocurrido dentro del plantel.

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Camacho Osnaya confirmó que la investigación no se limitó a la detención de la adolescente. La Fiscalía abrió una indagatoria sobre la actuación del personal docente para determinar si existió omisión o incumplimiento del deber de cuidado durante y después del incidente.

“Queremos ser muy claros, muy firmes y muy enérgicos. Cero tolerancias ante cualquier situación, ya sea por un tema de omisión o un tema de deber de cuidado”, advirtió el fiscal. La Secretaría de Educación informó que colaboraría con las autoridades para esclarecer los hechos.

En redes sociales denunciaron el aumento de peleas y falta de protocolos en escuelas, en este video se observa una riña entre alumnas de la Escuela Secundaria Bicentenario, ubicada en la colonia Las Quintas. Esta semana Dulce Guadalupe, de 14 años, estudiante de la secundaria federal "Juan Pablo García", ubicada en la ciudad de Zacatecas, murió tras estar dos días en coma debido a una pelea con otra alumna

Delgadillo sostuvo que no anticiparía una clasificación sobre lo ocurrido hasta que concluyeran las investigaciones. “Hay un acontecimiento y esperemos que las investigaciones y su dictamen determinen si fue accidente o fue deliberado”, expresó.

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El funcionario reconoció que no existía un protocolo estatal ni nacional específico para accidentes escolares. Explicó que cada plantel debía contar con reglamentos internos y mecanismos de actuación definidos mediante comités de participación social, en los que participaban docentes y madres y padres de familia.

La Secretaría de Educación revisaría si la secundaria aplicó de manera correcta sus procedimientos de atención. El Departamento de Convivencia Escolar iniciaría una intervención desde el viernes para brindar atención emocional y acompañamiento en el duelo a la comunidad estudiantil, incluidos los compañeros de grupo de Dulce.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas inició una queja de oficio por el caso. La SEP también lamentó el fallecimiento de la estudiante y señaló que las instituciones competentes del gobierno estatal iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y brindar apoyo a la familia.

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