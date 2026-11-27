Secretaría de Cultura inaugura la Bodega Nacional de Arte. | Presidencia

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La Secretaría de Cultura inauguró la Bodega Nacional de Arte en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, un espacio destinado al resguardo, la restauración y la conservación del patrimonio cultural del país, además de facilitar el acceso público a las obras.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, señaló que la Bodega es la única de su tipo en América Latina y detalló que actualmente tiene bajo su resguardo 43 mil obras, que representan el 60% de las 69 mil 555 obras pertenecientes a los acervos de 12 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

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Explicó que la operación del complejo reduce el riesgo de desgaste por traslados cuando las obras están en distintas sedes y permite asegurar que se mantengan en óptimas condiciones.

“La Bodega Nacional de Arte es única en América Latina y una de las más importantes en el mundo, y reúne en un mismo complejo tres funciones fundamentales: el resguardo de las colecciones artísticas, la conservación y la restauración.

(...) La segunda característica, que es muy importante, es su vocación pública. Esto quiere decir que por primera vez la colección del Estado mexicano va a tener espacios visitables para conocer obras y vivir la experiencia del trabajo de conservación de la mano de especialistas del INBAL", dijo en Palacio Nacional.

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Durante la conferencia, el gobierno inauguró el nuevo nuevo espacio cultural; sin embargo, la funcionaria aclaró que estará abierta al público a partir del miércoles 2 de diciembre, coincidiendo con los 80 años del INBAL.

¿Cómo es la Bodega Nacional de Arte?

Curiel de Icaza resaltó que la Bodega Nacional de Arte ocupa una superficie de 45 mil metros cuadrados, 26 mil de los cuales corresponden a construcción distribuida en 12 edificios ubicados en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec.

Agregó que el proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Mauricio Rocha y Torbide, quien días antes de la inauguración recibió la medalla de oro de la Bienal Nacional de Arquitectura por la Cineteca Nacional Chapultepec, también albergada en esa sección del bosque.

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Qué obras resguarda y cómo están organizadas

Mencionó que el complejo cuenta con 11 bóvedas especializadas, organizadas según los materiales y soportes de las obras: pintura, fotografía y textiles, entre otros, además de que alberga la nueva sede del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM).

Aseguró que los espacios incorporan tecnología de control de temperatura y humedad, así como sistemas de vigilancia y protección contra incendios, para mantener las piezas en condiciones óptimas de preservación.

Alejandra de la Paz Nájera, directora del INBAL, platicó que entre los espacios abiertos al público destaca una bodega visitable con 334 obras de distintos acervos del INBAL, donde el público podrá ver la colección de arte popular reunida por Roberto Montenegro, títeres y marionetas de la colección Rosette Aranda, y obras de David Alfaro Siqueiros, el doctor Atl, Frida Kahlo y Leonora Carrington, entre otras.

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La bodega también cuenta con una galería para exposiciones temporales que abre con El tacto imaginado. Patrimonio escultórico del INBAL, curada por Rodrigo Torres.

La muestra reúne 52 obras y recorre aproximadamente 100 años de escultura en México; algunas de las piezas se exhiben por primera vez, varias de ellas restauradas por especialistas del CENCROPAM, y otras regresan a la vista pública después de años en bodega.

Las exposiciones rotarán cada cuatro meses con el propósito de recuperar artistas, obras y trayectorias de escasa visibilidad, e invitar a la reflexión sobre las colecciones públicas y los monumentos de uso cotidiano.

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Completan la oferta pública una mediateca con 12,750 publicaciones especializadas —memorias de museos, materiales sobre conservación y restauración, y libros de arquitectura moderna y arte contemporáneo—, una tienda librería y un auditorio destinado a actividades de divulgación.