Un grupo de seis jóvenes vestidos con ropa informal posa sobre un suelo de madera en una sala interior. (Aaron Mercury/Redes sociales)

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El influencer mexicano Aarón Mercury desató una ola de comentarios en redes sociales tras publicar una serie de videos en los que finge no conocer a la boy band juvenil Santos Bravos. El formato, cargado de ironía, lo muestra respondiendo con precisión cada pregunta sobre la agrupación mientras insiste en que no es fan.

Aaron sorprendió al conocer a la agrupación a la perfección lo cuál fue confirmado posteriormente entre fans que declararon que sabían que Mercury sigue su progreso desde su debut en 2025.

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Así mismo Aaron lanzó un video dónde en tono cómico demuestra lo intimidante que es desafiar a la boy band en un duelo de baile.

El formato de la broma viral

En los clips, dos interlocutores conversan sobre la presencia de Santos Bravos mientras uno de ellos, identificado como Aarón, asegura no reconocerlos. “Son, son los... Santos Pavos, creo”, bromea al inicio, antes de que su interlocutor lo corrija con el nombre real del grupo.

Un grupo de jóvenes realiza una representación cómica en un video para redes sociales con texto superpuesto. (Aaron Mercury/Redes sociales)

El video busca generar un efecto cómico: cuanto más Aarón niega ser fan, más datos precisos revela sobre cada integrante, sus trayectorias y su debut, lo que termina delatando su conocimiento real de la banda.

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El contraste entre la negación inicial y el cúmulo de datos específicos que termina enumerando es el motor de la pieza. Aarón Mercury menciona nombres, países de origen y antecedentes artísticos de los miembros de Santos Bravos, pese a insistir en que “no sabe ni un dato de ellos”.

Los datos que delatan al influencer

Durante el intercambio, Aarón nombra a los integrantes: David, Liu, Kenneth, Alejandro y Kawé. Sobre este último explica que es de origen brasileño, de raíz tupí, y que ganó La Voz Brasil en 2020.

También detalla que uno de los miembros, al que llama Drew, fue bailarín y coreógrafo, y que trabajó con Bad Bunny, BTS y Karol G. Sobre David, asegura que es puertorriqueño, pese a que “la gente suele pensar que es europeo”, y que participó en el programa Pequeños Gigantes.

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El remate llega cuando Aarón menciona que la agrupación debutó el 21 o 22 de octubre de 2025 en el Auditorio Nacional, dato que lleva a su interlocutor a preguntarle directamente si él asistió a ese show. Aarón evade la respuesta y cierra la escena calificando a su acompañante de “muy buen actor”.

El presente profesional de Aarón Mercury

Fuera de las redes, Aarón Mercury atraviesa un momento de expansión en su carrera. El creador de contenido fue reconocido como Influencer del Año en los Premios HEAT 2026, celebrados en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

A la par, debuta como actor en la telenovela Cruzando Destinos: Marruecos en el Corazón, de TelevisaUnivision, producida por Rosy Ocampo y protagonizada por África Zavala, José Ron y Claudia Álvarez. En la trama dará vida a Humberto, según precisó Univision.

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El melodrama se estrena el 11 de diciembre de 2026 a través de ViX y el 14 de diciembre en Univision, con emisión posterior en Las Estrellas el 18 de enero de 2027.

Mercury también expresó su interés en trabajar en cine con directores como Guillermo del Toro.

Un grupo de seis jóvenes vestidos con ropa informal posa sobre un suelo de madera en una sala interior. (Aaron Mercury/Redes sociales)

Santos Bravos estrena nueva etapa musical

Santos Bravos atraviesa su propio momento de visibilidad. El 20 de noviembre de 2026 lanzó Origami, una colaboración con el grupo japonés &TEAM, de HYBE Japan, que fusiona pop latino con influencias de Japón, según detalló LaVibrante.com.

El tema funciona como primer sencillo de su próximo EP, titulado Acrux, cuyo lanzamiento está previsto para el 19 de febrero de 2027. La preventa del material comenzó el 24 de noviembre, de acuerdo con Los40 Chile.

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La banda, formada en 2025, ya cuenta con un primer EP llamado Dual, publicado el 13 de marzo de 2026 con seis canciones, entre ellas 0% y Kawasaki, según el repaso de Tribuna Viajera.

Santos Bravos en el Multiverso (Selene Miranda)

Agenda de festivales y giras

Santos Bravos acumuló presencia en festivales durante 2026, entre ellos Tecate Pa’l Norte, el Festival Estéreo Picnic en Colombia y el Tecate Emblema, donde se presentó el 17 de mayo. En agosto debutó en KCON LA y teloneó a Shakira en Madrid durante su residencia europea, a partir del 18 de septiembre.

Para los próximos meses, el grupo confirmó una presentación en el Festival de Yucatán, en México, antes de sumarse al cartel de Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil durante 2027. El EP Acrux llegará semanas antes de su primera presentación en Chile, país donde el grupo se presentará por primera vez.

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El fandom de ambos coincide en lo necesario del Crossover

El video generó una respuesta mayoritariamente positiva entre los seguidores de ambos perfiles, con miles de comentarios que coincidieron en calificar el cruce entre Aarón Mercury y Santos Bravos como una colaboración inesperada. “A wey este crossover no me lo esperaba amooo”, escribió la usuaria Mal Mtz, mientras que faty BS coincidió: “No puede ser la colaboración menos esperada me encantooo”.

El chiste de “Santos Pavos” fue el elemento más replicado en los comentarios. Usuarias como cam celery, Mimi Cisneros, aprilb y marisa.621 retomaron la broma con variaciones, entre ellas: “Ya no son Santos Bravos, ahora son Santos Pavos” y “Santos pavos, se pasó Mom Nancy”, esta última en referencia a la madre del influencer, presente en la grabación.

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Varios usuarios notaron la contradicción central del video: aunque Aarón insiste durante toda la conversación en que no es fan de la agrupación, el propio desenlace de la escena lo desmiente. Al ser consultado sobre si asistió al debut de Santos Bravos en octubre de 2025, Aarón evade la pregunta con un “ya vámonos, mamá”, mientras otra voz responde “ay, sí, brother”, lo que varios comentarios interpretaron como una confirmación indirecta de su asistencia.

Esa contradicción alimentó comentarios irónicos como el de ☆~Anapz_15skz~☆: “Para nada es fan, jajajaja”, y el de anonimaar⭐️, quien escribió: “Pero no me quedó claro si eras fan o no”. Otros usuarios, como Luis, celebraron directamente el momento en el que el influencer deja ver su conocimiento real del grupo: “Aarón en modo fan también es genial”.

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El comentario con mayor número de reacciones correspondió a Maryam Mercury: “Me describe perfectamente”, en alusión a la situación de fingir desconocimiento sobre una banda popular. En la misma línea, Joshy Ruano recordó una experiencia similar con la fama de Justin Bieber, y Glenda Cruz aportó una reflexión equivalente: “Como cuando me preguntan por él y me hago que sé, pero poquito”.

Varios seguidores de Santos Bravos aprovecharon los comentarios para expresar cariño hacia la agrupación. “Los amo mucho a los Santos Bravos”, escribió ❤️Zoeyes❤️, mientras que Mikka señaló la presencia constante del grupo en distintos contenidos: “Los Santos Bravos están en todas partes. Ame”.

Otros usuarios repararon en detalles puntuales de la grabación. Alejandra López notó que los integrantes “se aguantaban la risa” durante la escena, mientras que 💦~♪†★앤지★†♪~💦 y fan de changbim salon señalaron que uno de los miembros, Kenneth, y otro, Kauê, quedaron en segundo plano durante la conversación.

El alcance del video llevó a varios comentarios a proyectarlo como un indicio de futuros cruces. Suly escribió: “Cada vez más cerca de conocer a BTS”, mientras que yo esa resumió el encuentro como la unión de dos tendencias: “Se juntaron los top globales”.