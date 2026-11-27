Una mujer muestra su licencia de conducir permanente junto a un módulo vehicular de atención de la Semovi en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que el plazo para tramitar la licencia de conducir permanente vence el próximo 31 de diciembre de 2026. A partir de esa fecha, el documento dejará de emitirse de forma definitiva y los conductores solo podrán obtener licencias con vigencia de tres años.

Ante el aumento en la demanda durante la recta final del programa, la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) habilitaron módulos de atención sin necesidad de agendar cita previa.

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Semovi CDMX (Facebook)

Fecha límite y qué pasa después del 31 de diciembre

La licencia de conducir permanente Tipo A de la CDMX puede tramitarse hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en que concluirá de forma definitiva el periodo de expedición tras la ampliación aprobada por las autoridades capitalinas.

Los puntos clave sobre el cierre del programa son los siguientes:

A partir del 1 de enero de 2027, el documento permanente dejará de emitirse.

Los conductores que no completen el trámite antes de esa fecha deberán tramitar licencias con vigencia de tres años.

Quienes obtengan licencias de tres años deberán estar atentos a su fecha de renovación una vez concluido ese periodo.

Las autoridades reiteraron que no habrá prórroga para el próximo año.

Noviembre y diciembre son los últimos dos meses hábiles para iniciar el proceso, cubrir el pago, presentar la evaluación (cuando corresponda) y obtener la cita para recibir el documento físico.

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Quienes deseen obtener la licencia permanente, antes de que el programa cierre de forma definitiva, deben completar el pago de 1,500 pesos, reunir la documentación requerida y, si aplica, aprobar el examen teórico. El trámite puede realizarse de forma presencial sin cita en tres módulos habilitados por la Semovi o en 16 sedes de la SAF, con atención de lunes a domingo.

Un cartel de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México detalla los requisitos y documentos necesarios para tramitar la licencia de conducir permanente en 2026. (Semovi/X)

Módulos habilitados para tramitar sin cita previa

Direcciones de los módulos sin cita previa

Módulo San Andrés Tetepilco Dirección: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco

Alcaldía: Iztapalapa

Código postal: 09440 Módulo Acoxpa Dirección: Avenida Acoxpa número 436, colonia Coapa

Alcaldía: Tlalpan

Código postal: 04980 Módulo Universidad Dirección: Avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac

Alcaldía: Benito Juárez

Código postal: 03310 Módulo Río de la Piedad (inicia operaciones el 1 de diciembre de 2026) Dirección: Río de la Piedad s/n, Puerta 6

Alcaldía: Iztacalco

Código postal: 08400

Horarios de atención en estos módulos

Lunes a viernes: de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas (dos turnos).

Sábados y domingos: de 9:00 a 14:00 horas.

Una nota adicional detectada en fuentes más recientes indica que, en días de alta demanda, algunos de estos módulos han extendido su horario hasta las 21:00 horas; sin embargo, el horario oficial confirmado por el comunicado de la Semovi del 19 de noviembre establece los turnos señalados arriba. Se recomienda a los interesados llegar temprano, ya que la atención sin cita está sujeta a la disponibilidad de fichas del día.

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La licencia de conducir permanente digital de la CDMX puede solicitarse sin cita y sin filas por quienes tengan un antecedente reciente de licencia expedida en la capital (X@GobCDMX)

Cuánto cuesta la licencia permanente en 2026

El costo de expedición de la licencia de conducir permanente durante 2026 es el siguiente:

Tarifa única: $1,500.00 pesos.

El monto aplica tanto para quienes la solicitan por primera vez como para quienes realizan una reposición o renovación.

La Secretaría de Administración y Finanzas confirmó que el precio se mantiene sin incremento respecto al año anterior.

El pago puede efectuarse de dos formas:

En línea, mediante el portal de finanzas capitalino.

De forma presencial, con línea de captura en establecimientos autorizados o en cualquier quiosco de tesorería.

Es indispensable acudir al módulo con el pago de derechos ya realizado, ya que el comprobante es necesario para avanzar en el trámite y para la entrega final del documento.

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Requisitos documentales para el trámite

Quienes acudan a solicitar la licencia permanente deben presentar, en original, la siguiente documentación:

1. Identificación oficial vigente con CURP. Se acepta cualquiera de las siguientes:

- Credencial para votar del INE

- Pasaporte

- Cédula profesional

- Cartilla del Servicio Militar

2. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México, con una antigüedad no mayor a tres meses. También se acepta la credencial del INE si incluye el domicilio completo.

3. Comprobante de pago de derechos por $1,500.00 pesos, previamente acreditado.

4. Constancia de evaluación teórica aprobada, únicamente para quienes se encuentren en alguno de estos dos casos:

Tramitan por primera vez una licencia Tipo A de la CDMX.

Provienen de otra entidad (condición de foráneos).

El documento está dirigido exclusivamente a residentes de la Ciudad de México y del Estado de México que conduzcan automóviles particulares, bajo la modalidad de licencia Tipo A.

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Cuántas licencias de conducir permanentes ha emitido la Semovi CDMX (Cuartoscuro.com)

Quiénes deben presentar examen y quiénes no

Uno de los puntos que generó dudas entre los solicitantes es la obligatoriedad del examen teórico. De acuerdo con la Semovi, la evaluación no aplica para todos los casos:

Deben presentar y aprobar el examen:

Personas que tramitan la licencia permanente por primera vez.

Personas en condición de foráneos, es decir, con licencia expedida originalmente en otra entidad.

No necesitan presentar el examen:

Personas que ya cuentan con antecedentes de una licencia expedida en la capital, incluso si esta se encuentra vencida.

Para quienes sí requieren la evaluación, el procedimiento establecido es el siguiente:

1. Ingresar al Sistema de citas de la Semovi.

2. Seleccionar la opción “Evaluación de licencia permanente”.

3. Continuar con el procedimiento para programar la cita del examen.

4. Acudir presencialmente al Macromódulo en la fecha asignada.

5. Presentar y aprobar la evaluación para poder continuar con la expedición del documento.

Quienes necesiten realizar este examen también pueden consultar el sitio oficial habilitado para la evaluación de licencia permanente, donde se detalla el procedimiento antes de acudir a los módulos físicos.

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Quienes necesiten realizar este examen también pueden consultar el sitio oficial habilitado para la evaluación de licencia permanente (Gobierno de México)

Cómo tramitar la licencia permanente en línea

Además de la opción presencial sin cita, el trámite puede iniciarse de manera digital. Los pasos para realizarlo en línea son los siguientes:

1. Ingresar al portal oficial de la CDMX.

2. Acceder con la Llave CDMX.

3. Llenar el formulario correspondiente al trámite.

4. Adjuntar los documentos requeridos (identificación, comprobante de domicilio, etcétera).

5. Realizar el pago correspondiente de $1,500 pesos.

6. Agendar una cita para recoger el documento físico, o bien acudir directamente a uno de los módulos habilitados sin cita previa.

Cómo tramitar la licencia permanente de forma presencial sin cita

Para quienes prefieran o necesiten realizar el trámite de manera presencial, sin pasar por el sistema digital de citas, el procedimiento es el siguiente:

1. Acudir a cualquiera de los módulos habilitados (San Andrés Tetepilco, Acoxpa, Universidad) o a las 16 sedes de la SAF.

2. Presentarse dentro del horario operativo (9:00 a 21:00 horas, de lunes a domingo).

3. Llevar la documentación completa en original.

4. Llevar el pago de derechos ya acreditado mediante línea de captura.

5. Completar la captura biométrica en el módulo.

6. Esperar la impresión del plástico correspondiente a la licencia permanente.

Las autoridades capitalinas remarcaron que la medida de atención sin cita previa responde al incremento en la demanda de automovilistas durante la recta final del programa, por lo que recomendaron a los interesados no esperar hasta los últimos días de diciembre para iniciar el proceso.

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