Pumas vs Cruz Azul: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Jornada 11

La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible (X@PumasMX)

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Pumas y Cruz Azul se verán las caras nuevamente para protagonizar un partido más entre dos de los equipos más destacados del futbol mexicano en el que ahora es llamado el Clásico de Obsesión.

El cuadro universitario recibirá a los cementeros esta noche en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será un encuentro correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026.

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Keylor Navas revive la herida que dejó perder la final ante Cruz Azul y respalda a Solari (Cortesía Pumas)

¿A qué hora y dónde el el Pumas vs Cruz Azul?

El partido entre Pumas y Cruz Azul podrá verse por televisión abierta en Canal 5, además de las señales de TUDN y la plataforma ViX Premium.

El duelo, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026, se jugará el domingo 11 de octubre a las 19:00, hora del centro de México.

Día: domingo 11 de octubre de 2026.

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Estadio Olímpico Universitario.

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Instancia: jornada 11 del Apertura 2026.

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la jornada 11 del Apertura 2026 (REUTERS)

¿Cómo llegan ambos equipos?

Pumas afrontará su próximo compromiso después de caer 3-2 ante Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, durante la jornada 10. Rodrigo López y Juninho Vieira convirtieron para los universitarios, mientras que Sébastien Salles-Lamonge y David Rodrigues anotaron para el conjunto potosino. El cuadro auriazul es 12.º con 12 puntos, tras tres victorias, tres empates y cuatro caídas.

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Por su parte, Cruz Azul ocupa el séptimo puesto con 16 unidades, producto de cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Joel Huiqui llega tras igualar 3-3 con Toluca en la fecha 10, disputada en el Estadio Banorte. Gabriel Toro Fernández marcó dos veces, incluido el gol que selló el empate a los 95 minutos, y Nico Ibáñez completó la cuenta cementera; Alexis Vega anotó un doblete y Helinho convirtió para los escarlatas.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi, Carlos Rodriguez and Erik Lira celebrate with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Último enfrentamiento y antecedentes

En los cinco partidos previos a la final del Clausura 2026, Cruz Azul registra dos victorias, dos empates y una derrota ante Pumas.

El duelo más reciente entre ambos equipos se disputa el 24 de mayo, en la vuelta de la final del Clausura 2026. La Máquina gana 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario y levanta el título, luego del empate sin goles en el partido de ida.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM players look dejected after losing the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

La serie representa la tercera final de Liga MX entre ambos clubes. Cruz Azul gana las ediciones 1978-1979 y Clausura 2026, mientras Pumas se impone en la temporada 1980-1981.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul coach Joel Huiqui celebrates with players after winning the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

En torneos cortos, el conjunto cementero suma 20 triunfos en 38 visitas a Ciudad Universitaria, donde también registra nueve derrotas. La última victoria de Pumas como local frente a Cruz Azul ocurre el 7 de noviembre de 2021, con un marcador de 4-3.