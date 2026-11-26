El INE y los ocho partidos políticos firmaron un acuerdo con 11 compromisos para combatir la violencia política contra las mujeres rumbo a 2027. (INE México)

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El Instituto Nacional Electoral (INE) y los ocho partidos políticos nacionales firmaron este miércoles el Pacto Nacional por una Política Libre de Violencia contra las Mujeres, un acuerdo que establece 11 compromisos para prevenir y combatir las agresiones contra quienes participen en política durante el proceso electoral 2026-2027.

El documento contempla medidas para garantizar condiciones de igualdad en las contiendas, entre ellas asegurar que las mujeres reciban al menos 50% del financiamiento público y de los tiempos disponibles en radio y televisión. También establece restricciones para impedir que personas sancionadas por violencia política de género puedan competir por cargos de elección popular.

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La firma se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con la participación de representantes de las fuerzas políticas y autoridades electorales.

¿Qué establece el pacto del INE y los partidos contra la violencia política de género?

Entre los principales compromisos se encuentra garantizar la paridad en todas las candidaturas a cargos de elección popular y en las estructuras partidistas, así como establecer criterios objetivos y verificables de competitividad para las postulaciones.

Comunicado Oficial.

Los partidos también acordaron abstenerse de ejercer, promover o reproducir cualquier forma de violencia política contra las mujeres en razón de género, además de fortalecer la atención de las denuncias y quejas relacionadas con estas conductas.

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Otro de los puntos contempla impulsar medidas de reparación para las víctimas y desarrollar campañas que presenten a las mujeres de manera justa y respetuosa, sin recurrir a estereotipos.

El acuerdo incluye acciones para enfrentar las agresiones que se difunden mediante plataformas digitales y medios de comunicación, uno de los espacios en los que se han identificado distintas expresiones de violencia contra las mujeres que participan en política.

Partidos no podrán postular a personas sancionadas por violencia contra las mujeres

Uno de los compromisos del pacto establece que los partidos políticos deberán evitar el registro de personas que hayan sido sancionadas por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género.

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El acuerdo establece que los partidos deberán excluir de sus candidaturas a personas sancionadas por violencia política contra las mujeres. Crédito: X/@A_MontielR

La restricción también contempla a deudores alimentarios morosos y a personas condenadas por alguno de los delitos considerados en la llamada regla 8 de 8 contra la violencia, establecida en el artículo 38 de la Constitución.

Entre las conductas contempladas en esta disposición se encuentran la violencia familiar o doméstica y la violación a la intimidad sexual, entre otras.

De esta manera, las fuerzas políticas asumieron el compromiso de incorporar estos criterios en sus procesos de selección y registro de candidaturas para los comicios de 2027.

Entre las principales medidas acordadas destacan:

Garantizar la paridad en todas las candidaturas del proceso electoral 2026-2027 .

Destinar al menos 50% del financiamiento público a las mujeres.

Asegurar que las mujeres reciban al menos la mitad de los tiempos en radio y televisión.

No postular a personas sancionadas por violencia política de género ni a deudores alimentarios morosos .

Atender las denuncias y quejas, incluidas medidas de reparación para las víctimas.

Impulsar campañas libres de estereotipos y acciones contra las agresiones digitales y mediáticas.

Los partidos se comprometieron a revisar que sus aspirantes no tengan sanciones por violencia contra las mujeres. (Infobae)

Carla Humphrey advierte que casi todas las candidatas sufrieron violencia

Durante la firma, la consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordan señaló que el pacto debe traducirse en cambios dentro de los partidos políticos para que sus compromisos tengan efectos en la participación de las mujeres.

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La consejera advirtió que las agresiones contra quienes deciden involucrarse en la política no son hechos aislados. Como referencia, mencionó un estudio de ONU Mujeres que identificó que casi todas las candidatas del proceso electoral anterior experimentaron algún tipo de violencia.

Entre los casos descritos mencionó amenazas, mensajes para intentar silenciar a las aspirantes, presiones relacionadas con sus candidaturas y comentarios sobre su apariencia física, capacidad profesional o condición de madres.

Humphrey también alertó sobre la gravedad de estas agresiones y señaló que en México hay mujeres que son desaparecidas y asesinadas por participar en política.

Carla Humphrey señaló que casi todas las candidatas del proceso electoral anterior enfrentaron algún tipo de violencia. Sesión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Asimismo, indicó que las quejas por violencia política contra las mujeres han aumentado y que 85% tiene su origen en redes sociales.

Blanca Yassahara Cruz pide cumplir los compromisos rumbo a 2027

Por su parte, la consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, sostuvo que los avances en materia de paridad deben acompañarse de condiciones que permitan a las mujeres ejercer sus derechos políticos sin amenazas, discriminación ni hostigamiento.

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Señaló que obtener una candidatura o ganar un cargo público no garantiza por sí mismo una participación en condiciones de igualdad, si durante el ejercicio de sus funciones persisten prácticas que obstaculizan su desempeño.

Cruz García destacó que los compromisos firmados adquieren relevancia ante el proceso electoral 2026-2027 y subrayó que deben reflejarse tanto en las decisiones de los partidos como en las actuaciones de las autoridades electorales, de acuerdo con sus respectivas atribuciones.