Manifestantes exhiben carteles contra Vadhir Derbez durante la marcha del 25 de noviembre en la Ciudad de México para exigir justicia ante acusaciones de violación. (IG)

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Durante la marcha del 25 de noviembre en la Ciudad de México, un grupo de manifestantes llevó mantas y carteles con la imagen del actor y cantante Vadhir Derbez para exigir justicia por las denuncias de presunta violación que lo involucran. La movilización, convocada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recorrió Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino con el respaldo de colectivas feministas, familiares de víctimas y madres buscadoras.

Feministas protestaron contra Vadhir Derbez con diferentes pancartas (rs)

Uno de los carteles dirigidos al hijo del comediante Eugenio Derbez exhibía la consigna: “Lo encantador no quita lo agresor”. Otros mostraban fotografías del actor junto a textos que hacían referencia directa a los señalamientos por violación que dos mujeres han presentado en su contra ante distintas fiscalías del país.

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La FGJCDMX obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por violación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo una orden de aprehensión contra el actor tras la denuncia de una modelo estadounidense en Coyoacán. (IG)

La primera acusación contra Vadhir Derbez fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. La denunciante, una modelo estadounidense de 19 años, participó como extra en la grabación de un videoclip del actor en una locación de la alcaldía Coyoacán. Según la versión que trascendió públicamente, el actor la habría conducido a un camerino al concluir el último día de producción, donde presuntamente ocurrió la agresión sexual sin el consentimiento de la joven.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó el 6 de noviembre de 2026 que la investigación seguía abierta y que la dependencia había reunido elementos suficientes para judicializar el caso. En un comunicado oficial, la fiscalía capitalina informó: “Como parte de este procedimiento, la Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación. Sin embargo, derivado de un juicio de amparo promovido por el investigado, dicha orden quedó sin efectos, por lo que actualmente puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido”.

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Los abogados defensores Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez confirmaron que un juez federal concedió el amparo al considerar que la orden de aprehensión no satisfacía los requisitos legales para su emisión. La fiscalía aclaró que esta resolución no implica el cierre de la investigación ni exime al actor de atender los requerimientos judiciales. Hasta el momento de la marcha, las autoridades habían intentado notificar a Vadhir Derbez en al menos siete domicilios distintos sin obtener su comparecencia.

Una adolescente de 15 años denunció a Vadhir Derbez ante la FEVIMTRA por hechos en un crucero

Un juez federal concedió un amparo a Vadhir Derbez, por lo que la orden de captura quedó sin efectos y el actor puede enfrentar el proceso en libertad. (Foto: Redes Sociales)

El 18 de noviembre de 2026, el periodista Carlos Jiménez difundió la existencia de una segunda denuncia presentada ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), organismo dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR). La acusación fue interpuesta por una adolescente mexicana de 15 años que señala al actor por una presunta agresión sexual ocurrida en septiembre de 2026 a bordo del crucero Icon of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, cuando la embarcación navegaba en aguas internacionales.

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La firma Vega Mac Gregor Arellano, que representa a la menor, confirmó públicamente su participación en el caso mediante un comunicado emitido el 4 de noviembre de 2026. El abogado Leopoldo Vega explicó el 5 de noviembre que se trata de una persona diferente a la modelo estadounidense que presentó la primera denuncia ante la fiscalía capitalina. La presencia de Vadhir Derbez y de su hermano José Eduardo Derbez a bordo del Icon of the Seas quedó registrada en fotografías y videos que ambos publicaron en sus cuentas de redes sociales durante septiembre de 2026. La adolescente también declaró, según reportes periodísticos, que el actor la amenazó para que guardara silencio después de los hechos denunciados.

Vadhir Derbez negó las acusaciones y denunció una extorsión de 350 mil dólares

Vadhir Derbez rechazó los señalamientos de abuso y denunció que le exigieron un pago de 350 mil dólares a cambio de no difundir la carpeta ministerial. (Captura de pantalla)

El 20 de noviembre de 2026, Vadhir Derbez concedió su primera entrevista pública al periodista Ciro Gómez Leyva en el programa Por la Mañana de Grupo Fórmula. El actor negó los señalamientos y aseguró haber entregado pruebas a las autoridades: “Mi posición es que llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió. He querido llevar esto ante la ley como debe de ser en juzgados, lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras, hasta ha salido esto en medios y se ha vuelto todo un circo”.

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Durante la misma entrevista, el actor reveló que recibió mensajes en los que se le exigía dinero a cambio de no difundir la carpeta de investigación: “Me estaban pidiendo 350 mil dólares, hazme el favor, para no salir con la carpeta, para esconder todas esas cosas, cosas que fabricaron”. Según su versión, al negarse a pagar, una persona habría filtrado el expediente a medios de comunicación. Su abogado Enrique González Casanova aclaró que la denuncia por extorsión no apunta contra la modelo denunciante ni contra las autoridades, sino contra un grupo presuntamente vinculado a actividades delictivas con contactos dentro de la Fiscalía.

Horas después de esa entrevista, Vadhir Derbez publicó un video en sus redes sociales en el que amplió sus declaraciones y señaló que personas relacionadas con la modelo denunciante estarían vinculadas al tráfico de personas y la venta de drogas: “Gente que trabaja con esta modelo está vinculada con la trata de personas, venta de drogas; no es la primera vez que hacen esto”.

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La marcha del 25N partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan con demandas por feminicidio e impunidad

Un contingente de la marcha del 25N avanza con pancartas y banderas por la calle 5 de Mayo a la altura de Monte de Piedad en la Ciudad de México. (OVIAL_SSCCDMX)

La movilización de este 25 de noviembre de 2026 fue convocada principalmente por la Coordinación 8M bajo la consigna “¡Paramos, marchamos y nos organizamos!”. Los contingentes partieron a las 16:00 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, y avanzaron por avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo hasta la Plaza de la Constitución. Entre las exigencias centrales de la jornada figuraban la tipificación del feminicidio en grado de tentativa, el freno a la criminalización de la protesta feminista y el respaldo a las madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

El lema de la campaña de la ONU para este año fue: “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas: garantizar el acceso a la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad”. La Secretaría de Seguridad Ciudadana estimó un aforo aproximado de mil personas para la movilización. El Metro de la Ciudad de México cerró la estación Zócalo de la Línea 2 durante el desarrollo de la marcha.

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Tanto la investigación de la FGJCDMX como el expediente abierto ante la FEVIMTRA de la FGR siguen activos; ninguna de las dos carpetas cuenta con una resolución judicial definitiva sobre la responsabilidad penal de Vadhir Derbez.