Pumas vs Cruz Azul: así fue su último duelo y cómo marcha el historial entre ambos

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en la jornada 11 del Apertura 2026 (REUTERS)

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Pumas recibirá a Cruz Azul este domingo en el Estadio Olímpico Universitario en lo que será la fecha número 11 del Apertura 2026, en lo que promete ser uno de los mejores duelos de la jornada futbolera.

Ambos equipos capitalinos están considerados dentro de los cuatro “grandes” del futbol mexicano, y en los últimos años han generado una rivalidad dentro del terreno de juego.

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La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible (X@PumasMX)

El último duelo entre Pumas y Cruz Azul: así marcha el historial de partidos

El último enfrentamiento entre Cruz Azul y Pumas fue la final de vuelta del Clausura 2026, el 24 de mayo. La Máquina ganó 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario y se coronó campeona tras el empate 0-0 de la ida.

El antecedente elevó a tres las finales de Liga MX entre ambos clubes. Cruz Azul gana dos: 1978-1979 y Clausura 2026. Pumas se impuso en 1980-1981.

Foto de archivo de jugadores del Cruz Azul celebrando tras anotar un gol en partido del torneo mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 24 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

En torneos cortos, Cruz Azul registra un dominio marcado en Ciudad Universitaria: ha ganado 20 de 38 visitas a Pumas, con nueve derrotas. La última victoria auriazul en casa ante los cementeros ocurrió el 7 de noviembre de 2021, en un 4-3.

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Como referencia reciente, en los cinco partidos previos a la final del Clausura 2026, Cruz Azul acumulaba dos triunfos, dos empates y una derrota ante Pumas.

Familias, jóvenes y adultos con banderas y playeras azules inundaron el Ángel de la Independencia tras la décima corona de Cruz Azul, lograda con un gol agónico de Rotondi que tumbó a los Pumas UNAM en el Clausura 2026. (CUARTOSCURO)

¿Cómo llegan?

Pumas encarará el próximo duelo tras perder 3-2 frente a Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario, por la décima jornada. Rodrigo López y Juninho Vieira anotaron para los universitarios; Sébastien Salles-Lamonge y David Rodrigues marcaron los goles del conjunto potosino.

El cuadro auriazul marcha 12.º con 12 puntos, luego de registrar tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Cruz Azul, por su parte, viene de empatar 3-3 ante Toluca en la fecha 10, en el Estadio Banorte. El equipo de Joel Huiqui consiguió la igualdad a los 95 minutos gracias a Gabriel Toro Fernández, autor de dos tantos, mientras que Nico Ibáñez aportó el restante. Alexis Vega, con un doblete, y Helinho convirtieron para los escarlatas.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Pumas UNAM's Alvaro Angulo looks dejected after losing the Liga MX REUTERS/Eloisa Sanchez

Los cementeros se mantienen en el séptimo lugar con 16 unidades, tras cinco triunfos, un empate y cuatro caídas.

Clásico de la Obsesión

El Clásico de la Obsesión entre Pumas y Cruz Azul nació en la semifinal del Guard1anes 2020. La Máquina ganó 4-0 el partido de ida en el Estadio Azteca, pero los universitarios igualaron la serie en Ciudad Universitaria y avanzaron a la final por su posición en la tabla.

El apodo se extendió entre la afición auriazul por la idea de que Cruz Azul buscaba revancha ante Pumas en partidos de alta tensión. La rivalidad también creció a partir de 2025, cuando el equipo celeste usó Ciudad Universitaria como sede mientras el Estadio Azteca entró en remodelación.

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Jugadores de Cruz Azul festejan con el trofeo tras ganar el título del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 24 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

La final del Clausura 2026 profundizó la disputa. Cruz Azul se coronó en Ciudad Universitaria ante Pumas y obtuvo su décima estrella. Para los seguidores universitarios, el título celeste en su estadio reforzó la percepción de una obsesión de La Máquina con su club y su cancha.

Dónde y a qué hora ver el partido

Pumas y Cruz Azul se medirán el domingo 11 de octubre por la Jornada 11 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 (tiempo del centro de México).

La transmisión estará disponible por televisión abierta a través del Canal 5. El partido también podrá verse en las señales de TUDN y en la plataforma de streaming ViX Premium.

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