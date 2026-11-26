Un plato de mole verde con carne de cerdo, calabacitas y pepitas tostadas reposa en una cazuela de barro junto a tortillas de maíz azul sobre una mesa rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mole verde de calabaza combina la suavidad de las calabacitas con el aroma fresco de la hoja santa, el picor de los chiles y el sabor tostado de las pepitas.

El resultado es una salsa espesa, fragante y de color verde intenso.

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Esta versión se prepara con costillitas de cerdo y el caldo de su cocción.

Las pepitas de calabaza, el tomatillo y las hierbas aportan profundidad, mientras que las calabacitas asadas dan al mole un matiz dulce y ligeramente ahumado.

Un tazón de barro contiene mole verde de calabaza con semillas tostadas, dispuesto junto a tortillas de maíz e ingredientes frescos sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de mole verde de calabaza

Es un guiso mexicano de cerdo cubierto con una salsa verde elaborada a partir de pepitas tostadas, tomatillo, chiles, calabacitas y hoja santa. La técnica principal consiste en asar, moler y cocer los ingredientes hasta conseguir una salsa cremosa y bien ligada.

Tiempo de preparación

Preparación: 35 minutos .

Cocción: 1 hora y 15 minutos .

Tiempo total: 1 hora y 50 minutos.

Ingredientes

2 kg de costillitas de cerdo. 6 calabacitas. 1 taza de pepitas de calabaza sin sal. ¼ kg de tomatillos verdes. 4 chiles jalapeños. 2 chiles serranos. 2 hojas de hoja santa. 4 dientes de ajo. 1 trozo de cebolla para el caldo. ½ cebolla para la salsa. 1 tortilla de maíz. 1 cucharadita de comino. 1 cucharadita de orégano seco. ½ cucharadita de pimienta negra. Aceite de oliva o aceite vegetal. Agua, la necesaria. Sal, al gusto.

Varios ingredientes tradicionales reposan sobre una mesa de madera para la preparación de costillas de cerdo en salsa de pepitas y verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mole verde de calabaza, paso a paso

Coloca las costillitas de cerdo en una cazuela amplia. Añade agua hasta cubrirlas, el trozo de cebolla y un poco de sal. Cuece a fuego medio durante 50-60 minutos, hasta que la carne esté tierna. Retira las costillitas y reserva el caldo caliente. Cuélalo si contiene impurezas. Tuesta las pepitas en una sartén seca a fuego medio. Remueve con frecuencia para evitar que se quemen. Retira las pepitas cuando estén doradas y desprendan aroma. Corta las calabacitas en rodajas gruesas. Ásalas en la misma sartén hasta que tomen color por ambos lados. No amontones las calabacitas durante el asado. Así conseguirás una mejor textura y un sabor más concentrado. Trocea los tomatillos, los jalapeños, los serranos, la media cebolla y los ajos. Añade un chorrito de aceite a la sartén. Dora la tortilla por ambos lados y retírala. En la misma sartén, sofríe los tomatillos, los chiles, la cebolla y los ajos durante 5-7 minutos. Tritura las pepitas con la tortilla, el comino, el orégano, la pimienta, una pizca de sal y un poco del caldo reservado. Tritura primero las pepitas con la tortilla. Esta base ayuda a espesar el mole y aporta una textura más cremosa. Tritura después los tomatillos, los chiles, la cebolla y los ajos con otro poco de caldo. Por último, tritura las calabacitas asadas con caldo suficiente para obtener una crema fluida. Vierte las 3 mezclas en una cazuela grande. Incorpora las costillitas de cerdo y las hojas de hoja santa partidas por la mitad. Cocina a fuego bajo durante 15-20 minutos. Remueve de vez en cuando para que la salsa no se pegue. Añade el caldo poco a poco. El mole debe quedar espeso, pero con suficiente fluidez para cubrir la carne. Prueba y rectifica de sal. Retira las hojas santas antes de servir si prefieres un sabor más suave. Sirve el mole verde de calabaza bien caliente. Puedes acompañarlo con arroz blanco o arroz rojo.

Una infografía de Infobae detalla las etapas de cocción, tostado y licuado para elaborar mole verde de calabaza con costillas de cerdo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 620 kcal .

Proteínas: 43 g .

Grasas: 39 g .

Hidratos de carbono: 25 g .

Fibra: 6 g .

Sodio: 760 mg, según la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el mole en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.

También puedes congelarlo durante un máximo de 3 meses. Deja que se enfríe por completo antes de congelarlo.

Para recalentarlo, caliéntalo a fuego bajo y añade un poco de agua o caldo si la salsa se ha espesado demasiado.