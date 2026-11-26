El mole verde de calabaza combina la suavidad de las calabacitas con el aroma fresco de la hoja santa, el picor de los chiles y el sabor tostado de las pepitas.
El resultado es una salsa espesa, fragante y de color verde intenso.
PUBLICIDAD
Esta versión se prepara con costillitas de cerdo y el caldo de su cocción.
Las pepitas de calabaza, el tomatillo y las hierbas aportan profundidad, mientras que las calabacitas asadas dan al mole un matiz dulce y ligeramente ahumado.
Receta de mole verde de calabaza
Es un guiso mexicano de cerdo cubierto con una salsa verde elaborada a partir de pepitas tostadas, tomatillo, chiles, calabacitas y hoja santa. La técnica principal consiste en asar, moler y cocer los ingredientes hasta conseguir una salsa cremosa y bien ligada.
Tiempo de preparación
- Preparación: 35 minutos.
- Cocción: 1 hora y 15 minutos.
- Tiempo total: 1 hora y 50 minutos.
Ingredientes
- 2 kg de costillitas de cerdo.
- 6 calabacitas.
- 1 taza de pepitas de calabaza sin sal.
- ¼ kg de tomatillos verdes.
- 4 chiles jalapeños.
- 2 chiles serranos.
- 2 hojas de hoja santa.
- 4 dientes de ajo.
- 1 trozo de cebolla para el caldo.
- ½ cebolla para la salsa.
- 1 tortilla de maíz.
- 1 cucharadita de comino.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- ½ cucharadita de pimienta negra.
- Aceite de oliva o aceite vegetal.
- Agua, la necesaria.
- Sal, al gusto.
Cómo hacer mole verde de calabaza, paso a paso
- Coloca las costillitas de cerdo en una cazuela amplia.
- Añade agua hasta cubrirlas, el trozo de cebolla y un poco de sal.
- Cuece a fuego medio durante 50-60 minutos, hasta que la carne esté tierna.
- Retira las costillitas y reserva el caldo caliente. Cuélalo si contiene impurezas.
- Tuesta las pepitas en una sartén seca a fuego medio. Remueve con frecuencia para evitar que se quemen.
- Retira las pepitas cuando estén doradas y desprendan aroma.
- Corta las calabacitas en rodajas gruesas. Ásalas en la misma sartén hasta que tomen color por ambos lados.
- No amontones las calabacitas durante el asado. Así conseguirás una mejor textura y un sabor más concentrado.
- Trocea los tomatillos, los jalapeños, los serranos, la media cebolla y los ajos.
- Añade un chorrito de aceite a la sartén. Dora la tortilla por ambos lados y retírala.
- En la misma sartén, sofríe los tomatillos, los chiles, la cebolla y los ajos durante 5-7 minutos.
- Tritura las pepitas con la tortilla, el comino, el orégano, la pimienta, una pizca de sal y un poco del caldo reservado.
- Tritura primero las pepitas con la tortilla. Esta base ayuda a espesar el mole y aporta una textura más cremosa.
- Tritura después los tomatillos, los chiles, la cebolla y los ajos con otro poco de caldo.
- Por último, tritura las calabacitas asadas con caldo suficiente para obtener una crema fluida.
- Vierte las 3 mezclas en una cazuela grande.
- Incorpora las costillitas de cerdo y las hojas de hoja santa partidas por la mitad.
- Cocina a fuego bajo durante 15-20 minutos. Remueve de vez en cuando para que la salsa no se pegue.
- Añade el caldo poco a poco. El mole debe quedar espeso, pero con suficiente fluidez para cubrir la carne.
- Prueba y rectifica de sal. Retira las hojas santas antes de servir si prefieres un sabor más suave.
- Sirve el mole verde de calabaza bien caliente. Puedes acompañarlo con arroz blanco o arroz rojo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por porción:
- Calorías: 620 kcal.
- Proteínas: 43 g.
- Grasas: 39 g.
- Hidratos de carbono: 25 g.
- Fibra: 6 g.
- Sodio: 760 mg, según la cantidad de sal utilizada.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el mole en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.
También puedes congelarlo durante un máximo de 3 meses. Deja que se enfríe por completo antes de congelarlo.
Para recalentarlo, caliéntalo a fuego bajo y añade un poco de agua o caldo si la salsa se ha espesado demasiado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD