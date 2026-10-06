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Pumas revela lista de precios para su partido contra Cruz Azul en el Olímpico Universitario

El conjunto universitario volverá a recibir a los cementeros en su cancha

Pumas se recibirá a Cruz Azul en el Olímpico Universitario el próximo domingo 11 de octubre (X@PumasMX)
Pumas se recibirá a Cruz Azul en el Olímpico Universitario el próximo domingo 11 de octubre (X@PumasMX)
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Pumas lanzó la lista de precios de los boletos para su partido contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026.

Universitarios y celestes volverán a enfrentarse después de la final del Clausura 2026, disputada en mayo en el mismo estadio. En aquel partido, La Máquina ganó 2-1 y se consagró campeona.

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En los últimos 10 enfrentamientos, Cruz Azul se impuso en cuatro ocasiones, mientras que Pumas ganó dos y los otros cuatro partidos terminaron igualados.

La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible (X@PumasMX)
La preventa de boletos para el partido entre Pumas y Cruz Azul correspondiente a la jornada número 11 del Apertura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario ya está disponible (X@PumasMX)
Cruz Azul se coronó como campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la Gran Final (REUTERS)
Cruz Azul se coronó como campeón del Clausura 2026 tras vencer a Pumas en la Gran Final (REUTERS)

Precios para el Pumas vs Cruz Azul en el Olímpico Universitario

El precio más bajo es de 400 pesos en Cabecera Norte, mientras que las localidades de mayor costo son Platea y Palco, con 1,400 pesos cada una. El anuncio aclara que las cantidades no incluyen cargos por servicio.

  1. Cabecera Norte: 400 pesos
  2. Cabecera Sur: 500 pesos
  3. Pebetero: 550 pesos
  4. Planta Baja: 650 pesos
  5. Palomar: 700 pesos
  6. Palomar Goya: 800 pesos
  7. Platea: 1,400 pesos
  8. Palco: 1,400 pesos

La diferencia entre el boleto más económico y el más caro es de 1,000 pesos, sin contar el cargo adicional de Ticketmaster.

El precio más bajo es de 400 pesos en Cabecera Norte, mientras que las localidades de mayor costo son Platea y Palco, con 1,400 pesos cada una. El anuncio aclara que las cantidades no incluyen cargos por servicio (X@PumasMX)
El precio más bajo es de 400 pesos en Cabecera Norte, mientras que las localidades de mayor costo son Platea y Palco, con 1,400 pesos cada una. El anuncio aclara que las cantidades no incluyen cargos por servicio (X@PumasMX)

¿Cómo llega Pumas?

Pumas afrontará el duelo luego de perder 3-2 frente a Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario. Rodrigo López y Juninho Vieira anotaron para el equipo universitario.

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Sébastien Salles-Lamonge y David Rodrigues marcaron para el conjunto potosino, que se llevó los tres puntos en la fecha 10.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atletico San Luis - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - September 27, 2026 Pumas UNAM's Nathan Silva remonstrates with referee Victor Alfonso Caceres Hernandez after a Pumas UNAM goal is disallowed REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Atletico San Luis - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - September 27, 2026 Pumas UNAM's Nathan Silva remonstrates with referee Victor Alfonso Caceres Hernandez after a Pumas UNAM goal is disallowed REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo llega la Máquina?

El nuevo compromiso encuentra a Cruz Azul en el séptimo puesto con 16 puntos, tras cinco triunfos, un empate y cuatro derrotas. Pumas, en cambio, ocupa la duodécima posición con 12 unidades, luego de tres victorias, tres empates y cuatro caídas.

Los cementeros llegan tras igualar 3-3 ante Toluca en la décima jornada, en el Estadio Banorte. El conjunto dirigido por Joel Huiqui evitó la derrota con un gol de Gabriel Toro Fernández en el minuto 95.

El delantero también había convertido otro tanto para Cruz Azul, mientras que Nico Ibáñez completó la cuenta celeste. Para el cuadro escarlata marcaron Alexis Vega, autor de dos goles, y Helinho.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Gabriel Fernandez in action with Toluca's Erick Gutierrez REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Gabriel Fernandez in action with Toluca's Erick Gutierrez REUTERS/Eloisa Sanchez

Dónde y a qué hora ver el partido

Pumas y Cruz Azul se medirán el domingo 11 de octubre por la Jornada 11 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 (tiempo del centro de México).

La transmisión estará disponible por televisión abierta a través del Canal 5. El partido también podrá verse en las señales de TUDN y en la plataforma de streaming ViX Premium.

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