La cantante Ángela Aguilar viaja en una cabina de avión junto a una imagen en la que comparte el escenario con su abuela Flor Silvestre. (@angela_aguilar_)

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Ángela Aguilar y Majo Aguilar recuerdan a su abuela Flor Silvestre a seis años de su muerte con mensajes en redes sociales. Ambas cantantes compartieron fotografías e imágenes de la intérprete, fallecida el 25 de noviembre de 2020 a los 90 años en su rancho El Soyate, en Villanueva, Zacatecas.

Ángela Aguilar publicó una fotografía en la que aparece junto a su abuela sobre un escenario, ambas con micrófono en mano, con la canción “Mi Destino Fue Quererte” de fondo. El mensaje que acompaña la imagen dice: “Un año más sin ti. Te extraño todos los días”.

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Majo Aguilar, por su parte, compartió una fotografía en blanco y negro de Flor Silvestre joven, con vestimenta tradicional mexicana y aretes grandes, musicalizada con el tema “Gaviota Traidora”. El texto que acompaña la historia dice: “Aquí sigues siempre presente”.

El mensaje de Ángela Aguilar acompaña la canción “Mi Destino Fue Quererte”

La cantante Ángela Aguilar comparte una fotografía junto a su abuela Flor Silvestre durante una presentación musical en una publicación en redes sociales. (@angela_aguilar_)

La historia publicada por Ángela Aguilar en Instagram incluye como banda sonora el tema “Mi Destino Fue Quererte”, uno de los éxitos interpretados por Flor Silvestre durante su carrera. La imagen muestra a ambas cantantes sobre un escenario con un sillón de terciopelo oscuro de fondo, en lo que parece ser una presentación conjunta.

El perfil de @angela_aguilar_ cuenta con verificación en la plataforma. La publicación forma parte de las historias temporales de la cuenta, un formato que la cantante utiliza con frecuencia para compartir momentos personales con sus seguidores.

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Majo Aguilar es nieta de Flor Silvestre por la línea de Antonio Aguilar Jr.

Majo Aguilar es hija de Antonio Aguilar Jr., hermano de Pepe Aguilar. Esto la convierte en nieta de Flor Silvestre y prima de Ángela Aguilar, quien es hija de Pepe Aguilar.

La cantante Majo Aguilar comparte un retrato en blanco y negro de Flor Silvestre acompañado por una dedicatoria en su cuenta de redes sociales. (@majo__aguilar)

Los mensajes de ambas cantantes se publicaron con una diferencia de minutos entre sí, según los registros de las historias de Instagram. La de Majo Aguilar llevaba 32 minutos visible al momento de la captura, mientras que la de Ángela Aguilar llevaba una hora.

Flor Silvestre murió rodeada de sus hijos y nietos

De acuerdo con los registros de su fallecimiento, Flor Silvestre murió acompañada por sus hijos y nietos en el rancho familiar de Zacatecas. Su hija Marcela declaró en ese momento: “Se quedó dormidita y no sufrió”.

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La cantante, cuyo nombre de nacimiento era Guillermina Jiménez Chabolla, estuvo casada con Antonio Aguilar entre 1959 y 2007, año en que el también cantante falleció. De esa unión nacieron Antonio Aguilar Jr. y Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar.

Flor Silvestre junto a sus cinco hijos, fruto de sus matrimonios con Paco Malgesto y Antonio Aguilar. (Foto: Marcela Rubiales, Facebook)

Flor Silvestre está sepultada en el Cerro de San Cayetano, dentro del mismo rancho El Soyate donde murió. En ese lugar también descansan los restos de Antonio Aguilar, quien falleció el 19 de junio de 2007 a los 88 años tras permanecer internado 14 días por una infección pulmonar.

Una carrera de más de 70 años en la música ranchera

Flor Silvestre inició su trayectoria artística en 1943 y la mantuvo activa hasta el año de su muerte, en 2020. Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Cielo rojo”, “Mi destino fue quererte”, “Celosa” y “Una limosna”.

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A lo largo de su carrera recibió distinciones como el Trébol de Oro de Musart y el Premio Record World a la Mejor Actriz-Intérprete Mexicana. Su legado continúa presente en la familia Aguilar, que mantiene vigente el género ranchero a través de Pepe Aguilar y sus hijos, entre ellos Ángela Aguilar.

Boda de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. (Wikipedia Commons)

Comparaciones en redes sociales entre Angela Aguilar y Majo Aguilar

El tema de las comparaciones entre primas volvió a la conversación tras la interpretación de Majo Aguilar del Himno Nacional Mexicano, este 22 de noviembre, previo al partido de la NFL entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en la Ciudad de México.

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El origen de las comparaciones

Angela y Majo Aguilar son primas y ambas pertenecen a la misma dinastía musical. Cada una construyó su propia carrera dentro de la música regional mexicana, pero las redes sociales suelen contrastarlas de forma recurrente.

Lo que pasó con el Himno Nacional

La actuación de Majo generó una ola de elogios en redes. Los usuarios destacaron su potencia vocal, seguridad en el escenario y la forma en que representó a México frente a un público internacional. Algunos comentarios la calificaron como “una reina frente a miles de personas”.

Se burlan de Ángela Aguilar tras anuncio de concierto de Majo Aguilar en el Zócalo de la CDMX: “A ella sí la quieren” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Los halagos hacia Majo derivaron rápidamente en críticas hacia Angela. Parte de los usuarios retomó la polémica por una interpretación previa de Angela del Himno Nacional, que algunos calificaron de “cantada como los gringos”, y aprovecharon para señalar diferencias de actitud entre ambas primas.

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Los ejes de la comparación

Las comparaciones giran en tres puntos principalmente:

Estilo vocal e interpretación : usuarios contrastan la forma en que cada una abordó el Himno Nacional.

Actitud pública : se mencionan críticas previas hacia Angela relacionadas con declaraciones sobre sus raíces argentinas.

Percepción de humildad: parte de los comentarios en redes atribuye a Majo mayor cercanía con el público frente a la imagen pública de Angela.