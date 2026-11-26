El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello se mantiene atento a todo lo que ocurre después de la renuncia de Guadalupe Taddei, sobre todo, porque el gobierno federal busca implicarlo con la corrupción al interior del árbitro electoral.
Córdova Vianello advirtió que, en la búsqueda de culpables por los presuntos actos de corrupción atribuidos a la gestión de su sucesora y para deslindar a Morena, el gobierno federal podría abrir una investigación sin sustento y mantenerlo preso en Almoloya --conocido como penal del Altiplano-- durante varios años.
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