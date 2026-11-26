La administración estatal negó que Guillermo Zuany Portillo aportara o canalizara dinero del crimen organizado a las elecciones de 2021. (@MaruCampos_G)

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El Gobierno de Chihuahua solicitó a The New York Times rectificar un artículo que vincula a Guillermo Zuany Portillo con un presunto financiamiento ilícito a la campaña de Maru Campos en 2021, al sostener que la acusación se basa en funcionarios anónimos y un reporte no público del gabinete de seguridad federal.

La administración estatal de Chihuahua afirmó que ninguna autoridad ha investigado, notificado o requerido a la gobernadora Maru Campos por esos señalamientos.

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En una carta dirigida al periodista Steve Fisher y a las áreas de Estándares y Corresponsalía para México del diario estadounidense, José Luis Martínez, coordinador de Comunicación del Gobierno de Chihuahua, negó que la campaña de María Eugenia Campos Galván hubiera recibido recursos de organizaciones criminales o que Zuany hubiera recaudado, aportado o canalizado fondos en su beneficio.

La petición de rectificación responde al reportaje “México abre investigación al fiscal que colaboró con la CIA”, publicado este 25 de noviembre. El texto de The New York Times señaló que autoridades mexicanas investigan al exfiscal por posibles delitos de narcotráfico, tráfico de migrantes y desvío de recursos del negocio de la droga hacia una campaña política.

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Chihuahua niega vínculos de Maru Campos con recursos criminales

El gobierno chihuahuense subrayó que Zuany operaba bajo el mandato de Javier Corral cuando ocurrieron los supuestos desvíos. (Fiscalía de Chihuahua)

El gobierno estatal sostuvo que, antes de la publicación, el reportero les informó el 24 de noviembre que escribiría que “la investigación federal busca determinar” si Zuany recaudó dinero ilícito para favorecer a la campaña de Campos. La administración pidió conocer si existía un documento oficial de la FGR que respaldara esa versión.

De acuerdo con la carta, el artículo finalmente atribuyó el señalamiento a “funcionarios mexicanos” anónimos y a un reporte no publicado del Gabinete de Seguridad. El gobierno de Chihuahua afirmó que no fue informado sobre la existencia, autoría, fecha ni contenido de ese documento, por lo que no tuvo oportunidad de responder específicamente a sus señalamientos.

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Martínez afirmó que el gobierno estatal considera falsa la acusación contra la campaña de 2021. También cuestionó que el diario no precisara la adscripción institucional, la forma en que las fuentes conocían los hechos y el posible interés que tendrían en la difusión de la versión.

The New York Times informó sobre una investigación federal contra el exfiscal por presunto tráfico de drogas y de migrantes. Crédito: FGE Chihuahua

“El Gobierno del Estado de Chihuahua afirma de manera categórica que es FALSO que la campaña de la gobernadora en 2021 haya recibido recursos de organizaciones criminales, y FALSO que el señor Guillermo Zuany Portillo haya recaudado, aportado o canalizado fondos en su beneficio”, expuso el posicionamiento.

La misiva agregó que, durante la campaña de 2021, Zuany era coordinador regional de la Zona Norte de la Fiscalía General del Estado, durante la administración del entonces gobernador Javier Corral, hoy senador de Morena. Según el gobierno estatal, la fuerza policial que el exfuncionario habría utilizado entonces no dependía de la candidata ni de su partido.

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El gobierno de Campos afirmó además que en ese periodo la Fiscalía estatal procesaba penalmente a la entonces candidata a la gubernatura. Por ello, rechazó la interpretación de que Zuany hubiera operado para proteger o financiar su campaña.

La orden de aprehensión contra Zuany fue emitida el 16 de octubre

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua mantiene una orden de aprehensión contra el exfuncionario por ejercicio ilegal del servicio público. Captura de pantalla

El Gobierno de Chihuahua informó que la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión contra Zuany el pasado 16 de octubre por ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y falsedad ante la autoridad. Desde esa fecha, la administración estatal lo considera prófugo de la justicia.

Indicó el Times que el exfiscal habría guiado durante más de seis meses a funcionarios de la CIA en operativos encubiertos contra cárteles en Chihuahua. También señala que huyó a Estados Unidos después de que México ordenó su captura por su relación con la agencia estadounidense.

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Según el texto periodístico, esos operativos quedaron expuestos en abril, cuando una camioneta que regresaba de una redada contra un laboratorio de drogas se estrelló. El accidente causó la muerte de dos funcionarios de la CIA y dos funcionarios mexicanos, además de provocar la renuncia de Zuany.

El gobierno de Chihuahua sostuvo que ninguna autoridad ministerial investiga a la gobernadora Maru Campos. (Captura de pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso durante una conferencia matutina este mes y cuestionó que una persona presuntamente relacionada con corrupción y delincuencia organizada se hubiera acercado después a agencias de Estados Unidos. También consideró necesario conocer el asunto por su relación con la soberanía nacional y la relación bilateral.

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El gobierno chihuahuense sostuvo que la publicación no incorporó que la orden contra el exfuncionario fue obtenida por una fiscalía perteneciente a la actual administración estatal. Afirmó que el artículo presenta a Zuany como recaudador de la campaña de 2021 y, al mismo tiempo, como una persona protegida por el gobierno de Campos.

La carta también negó que el Gobierno de Chihuahua haya tenido comunicación con el FBI sobre Zuany. El artículo de The New York Times menciona una carta enviada a esa agencia por el gobierno mexicano, aunque la administración estatal sostuvo que se trataría del Gobierno federal y que nunca fue informada de su existencia ni de una posible investigación del FBI.

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Entre sus solicitudes, Chihuahua pidió al periódico precisar que la gobernadora no ha sido investigada ni requerida por autoridad alguna; incluir que Zuany trabajaba bajo la administración de Corral durante la campaña de 2021, y describir el pasaje del reporte del Gabinete de Seguridad que habría sustentado la acusación sobre el financiamiento político.