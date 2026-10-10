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Raiders vs Patriots, EN VIVO: dónde y a qué hora ver el partido de la Semana 5 de la NFL 2026

El equipo de Las Vegas intentará volver a la senda del triunfo ante unos Patriots que vienen de imponerse a los Buffalo Bills

Escudo de Las Vegas Raiders a la izquierda y de New England Patriots a la derecha, separados por las letras VS doradas en un estadio de noche.
Raiders vs Patriots (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Semana 5 de la NFL 2026 tendrá como uno de sus encuentros el duelo entre Las Vegas Raiders y New England Patriots, dos equipos que buscarán sumar una victoria para mejorar su posición en la Conferencia Americana. El partido se disputará este domingo 11 de octubre en el Gillette Stadium y podrá verse en México a través de televisión abierta.

(Joe Camporeale-Imagn Images)
(Joe Camporeale-Imagn Images)

Los Raiders llegan con un récord de tres victorias y una derrota, resultado que los coloca en el segundo puesto de la AFC. Sin embargo, el equipo sufrió su primer tropiezo reciente ante los Kansas City Chiefs, que se impusieron por marcador de 30-27 el domingo pasado.

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Ahora, Las Vegas tendrá la oportunidad de recuperarse frente a Nueva Inglaterra y retomar el camino del triunfo. El encuentro será por la mañana, en un horario que marcará una nueva cita para los aficionados mexicanos que siguen la temporada de la NFL.

(Mark Konezny-Imagn Images)
(Mark Konezny-Imagn Images)

Por su parte, los Patriots llegan con marca de dos triunfos y dos derrotas, registro con el que ocupan el séptimo lugar de la Conferencia Americana gracias a los criterios de desempate frente a otros equipos con el mismo balance. Nueva Inglaterra buscará aprovechar su condición de local para conseguir otro resultado favorable y mejorar su posición en la lucha por los playoffs.

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El conjunto de Nueva Inglaterra afrontará el compromiso después de vencer 29-26 a los Buffalo Bills, uno de los equipos contendientes al Super Bowl. Ese resultado les permitió recuperar confianza de cara a un partido en el que intentarán mantener el impulso ante los Raiders.

¿Cuándo y dónde ver Raiders vs Patriots en México?

(David Brytus-Imagn Images)
(David Brytus-Imagn Images)

El partido entre Las Vegas Raiders y New England Patriots se jugará este domingo 11 de octubre en el Gillette Stadium. Los aficionados podrán seguir el encuentro en televisión abierta mediante Canal Nu9ve en punto de las 10:55 horas, tiempo del centro de México.

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