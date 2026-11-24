Ángela Aguilar deja de seguir a su suegra Cristy Nodal tras el repost a Cazzu. (Redes sociales)

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Ángela Aguilar habría dejado de seguir a su suegra, Cristy Nodal, en Instagram, apenas días después de que la madre de Christian Nodal reposteara una publicación de Cazzu, expareja del cantante y madre de su hija Inti.

El posible quiebre digital también ocurre en medio de dos litigios familiares que Christian Nodal sostiene en simultáneo: uno contra su padre por el registro de su nombre artístico, y otro contra la propia Cazzu por la menor que ambos procrearon.

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El repost de apoyo a Cazzu

El 18 de noviembre, la mamá de Christian Nodal compartió en su cuenta una publicación de Cazzu sobre su gira Latinaje, en la que la cantante argentina agradeció a Guatemala y Costa Rica tras sus presentaciones del 12 y 14 de noviembre.

El repost del video de Cazzu en la cuenta de Cristy Nodal. (Captura de pantalla)

El gesto de Cristy Nodal se dio horas después de conocerse que Christian había presentado una oposición de 128 páginas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra su padre, Jesús Jaime González Terrazas.

(Captura de pantalla)

Sin embargo, días después, la revisión de cuentas de Cristy Nodal y de Ángela Aguilar arrojó una asimetría reveladora. El listado de cuentas que sigue Ángela Aguilar es público, y en él ya no aparece el perfil de su suegra.

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(Captura de pantalla)

Por otro lado, Cristy Nodal tiene bloqueada la visualización de su lista de personas que la siguen, pero no a los que ella sigue, por lo que se pudo verificar que aún sigue a la actual esposa de su hijo así como a la cantante argentina.

Aunque Cristy Nodal eliminó de sus redes la mayoría de sus post el pasado mes de marzo, en redes sociales ha quedado documentado las pocas interacciones que suegra y nuera llegaron a tener. Uno de esos ejemplos en septiembre de 2024, cuando Ángela Aguilar le dio “me gusta” a una publicación de Cristy por el primer cumpleaños de Inti, cuando éste ya era novio de la cantante mexicana.

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(Redes sociales)

El distanciamiento de los Nodal

El distanciamiento digital entre Christian Nodal y sus padres comenzó antes del litigio por la marca. El 11 de febrero, el llamado Forajido dejó de seguir a sus papás en Instagram, en medio de la salida de tres de los cinco abogados que representaban a la familia en el caso contra Universal Music. Según la cuenta de Chamonic, el quiebre surgió después de un reclamo directo del cantante a su padre por la renuncia de esos abogados, luego de que fuera autorizado para continuar en el caso solo con dos representantes cercanos a la familia Aguilar.

El 31 de marzo, Cristy eliminó de su Instagram todas las fotografías junto a Inti y Cazzu, en medio de la demanda que Christian interpuso contra la cantante argentina para restringir la difusión de la imagen de la niña en redes sociales. Su perfil quedó reducido entonces a una sola publicación. Pese a la purga, mantuvo el seguimiento hacia Cazzu y hacia Ángela.

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El 14 de septiembre, coincidiendo con el tercer cumpleaños de Inti, Cristy lanzó “Regalo de Luna”, una canción compuesta originalmente para su hija Amely y transformada en tango como homenaje a su nieta. El tema fue producido por Jaime González bajo el sello JG Music. Tras esa publicación y el repost de noviembre, el perfil de Cristy quedó compuesto por apenas tres contenidos visibles: una fotografía de 2020, la canción dedicada a Inti y el repost a Cazzu.

Nodal anuncia retiro de escenarios

Christian Nodal puso fin a su gira en México con un mensaje de despedida, mientras su disputa patrimonial con JG Music continúa sin resolverse. (Captura de pantalla @nodal)

En medio de estas acciones silenciosas de guerra declarada, Christian Nodal anunció este domingo en Instagram su retiro temporal de los escenarios en México “hasta nuevo aviso”, un día después de presentarse en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida.

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“Me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. Gracias por tanto. Los amo”, escribió en la publicación.

El anuncio llegó después de que el cantante se tatuara en la mano el fierro de herrar de El Soyate, hacienda de la familia Aguilar, en sustitución de un corazón verde que llevaba previamente. En un concierto en Aguascalientes, Pepe Aguilar calificó a su yerno como “uno de los artistas más cabrones” que ha conocido en la música mexicana; Christian respondió: “Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar”.