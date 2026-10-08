México Deportes

Tragedia en la lucha libre mexicana: muere El Búho Pineda, emblemático réferi, tras ataque del Hijo de Fishman en plena función

Gerardo Germán se desplomó en el evento estelar del Deportivo 11 de Julio, recibiendo atención de paramédicos para esclarecer las circunstancias

El Búho deja una trayectoria de casi tres décadas como juez, después de luchar 15 años bajo otro personaje y compartir carteleras con figuras nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Búho deja una trayectoria de casi tres décadas como juez, después de luchar 15 años bajo otro personaje y compartir carteleras con figuras nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La lona del Deportivo 11 de Julio quedó en silencio cuando Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, no volvió a levantarse.

El histórico réferi murió durante una función de lucha libre realizada entre la noche del martes 6 y la madrugada de este miércoles 7 de octubre en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

PUBLICIDAD

El réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", falleció durante una función de lucha libre en Hidalgo. (8)
El réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", falleció durante una función de lucha libre en Hidalgo. (8)

Durante años, Pineda ocupó el centro del ring para marcar el ritmo de combates y contener la intensidad de los luchadores. Esta vez, una acción ocurrida en el combate estelar terminó con el árbitro tendido. Los paramédicos acudieron al recinto, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La función estelar se detuvo cuando El Búho se desplomó sobre la lona

La función tenía como combate principal la participación de El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. Gerardo Germán intervenía como réferi cuando quedó involucrado en una acción habitual del espectáculo y ya no volvió a levantarse.

  • Durante el enfrentamiento, El Búho recibió varios castigos físicos como parte del combate. Entre las versiones difundidas después de la función aparece la posible aplicación de un martinete.
  • Tras la maniobra, el réferi permaneció sobre la lona. Al notar que no reaccionaba, los participantes detuvieron la lucha y solicitaron asistencia médica.
  • Los paramédicos ingresaron al cuadrilátero para atender a Pineda. Después de revisarlo, confirmaron que el árbitro ya no presentaba signos vitales.
  • Personal del Servicio Médico Forense acudió al recinto cerca de las 6:00 horas de este miércoles para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias.
La necropsia oficial determinará si existe una relación directa entre las maniobras del Hijo de Fishman sobre la lona y el fallecimiento del réferi. (RS)
La necropsia oficial determinará si existe una relación directa entre las maniobras del Hijo de Fishman sobre la lona y el fallecimiento del réferi. (RS)

Hasta ahora, la causa oficial del fallecimiento sigue pendiente. Los estudios médico-forenses deberán determinar qué provocó la muerte de Pineda y si existe relación entre el desenlace y la acción registrada durante la función de lucha libre.

PUBLICIDAD

El Hijo de Fishman quedó a disposición del Ministerio Público por posible homicidio culposo

La muerte de Gerardo Germán Pineda activó la intervención de autoridades municipales y ministeriales. El Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por hechos posiblemente constitutivos de homicidio culposo.

  • La persona asegurada fue identificada como J. A. N., uno de los protagonistas de la lucha estelar en la que El Búho participaba como réferi.
  • La clasificación inicial del caso no determina una responsabilidad penal. Por ello, la investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.
  • Las autoridades deberán revisar videos de la función, testimonios de asistentes, luchadores, promotores y personal médico que acudió al Deportivo 11 de Julio.
  • Los peritajes tendrán que definir si existe una relación entre la acción durante el combate y la muerte del réferi, además de precisar las condiciones en las que se desarrolló la función.
Las autoridades detiuvieron al luchador El Hijo de Fishman y lo pusieron a disposición del Ministerio Público por probable homicidio culposo. (X/ @siete_letras)
Las autoridades detiuvieron al luchador El Hijo de Fishman y lo pusieron a disposición del Ministerio Público por probable homicidio culposo. (X/ @siete_letras)

En este sentido, la situación jurídica del luchador dependerá de las pruebas que reúna el Ministerio Público y de los resultados de los estudios forenses.

Temas Relacionados

Lucha LibreLucha Libre MexicanaHomicidio culposoHidalgomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adiós al hígado graso: lo que debes dejar de tomar desde hoy para reducir el exceso de grasa hepática

La grasa acumulada en el hígado puede reducirse cuando se sostienen cambios en el estilo de vida, con una alimentación de mejor calidad y actividad física

Adiós al hígado graso: lo que debes dejar de tomar desde hoy para reducir el exceso de grasa hepática

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: cierran av. 20 de Noviembre en el centro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 7 de octubre: cierran av. 20 de Noviembre en el centro

El “Hijo de Fishman”: detienen al luchador tras el ataque en el cuadrllátero en Hidalgo que causó la muerte del réferi Búho Pineda

La Procuraduría General de Justicia investiga al gladiador por posible homicidio culposo, luego de que el réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, colapsara tras recibir un martinete

El “Hijo de Fishman”: detienen al luchador tras el ataque en el cuadrllátero en Hidalgo que causó la muerte del réferi Búho Pineda

Secretaría Anticorrupción detecta irregularidades por más de 500 millones de pesos en las becas Benito Juárez

La dependencia a cargo de Raquel Buenrostro comprobó que los recursos se entregaron a alumnos que no validaron su identidad

Secretaría Anticorrupción detecta irregularidades por más de 500 millones de pesos en las becas Benito Juárez

El Turco Mohamed pone condición para su futuro en Toluca: “Pasaron todos y yo sigo acá en el banquillo”

El estratega levantó dos títulos consecutivos de Liga MX, la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup 2026, mientras se alista para pelear por dos objetivos más este año

El Turco Mohamed pone condición para su futuro en Toluca: “Pasaron todos y yo sigo acá en el banquillo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de octubre: alistan marcha a Palacio Nacional para exigir búsqueda de 7 desaparecidos en Guerrero

Capturan en Sonora a Cristian Rubén “N”, implicado en el ataque contra un punto de venta de drogas donde murió un menor de 13 años y un adulto

Condenan a seis presuntos miembros de Cártel del Golfo por la desaparición de cuatro estadounidenses en Matamoros: solo dos de las victimas sobrevivieron

El ascenso de Emma Coronel: cómo la esposa de “El Chapo” Guzmán se convirtió en influencer, streamer y figura controversial de internet

Autoridades capturan en la alcaldía Cuauhtémoc a "El Pachomen", menor de edad ligado a "La Anti Unión"

ENTRETENIMIENTO

Qué es el norovirus, la enfermedad que mandó a Victoria Ruffo al hospital durante una semana

Qué es el norovirus, la enfermedad que mandó a Victoria Ruffo al hospital durante una semana

Natanael Cano preocupa a sus fans: el cantante apedrea su lujosa camioneta en un video

Quiénes son los integrantes de la familia de Paquita la del Barrio y cuántos hijos aún viven

Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, tenía problemas con sus hermanos por ser adoptada

Paquita la del Barrio: la tragedia de sus gemelos que nacieron y murieron en 1977

DEPORTES

Osmar Olvera y Randal Willars aspiran al premio a Clavadista del Año tras ganar oros en los Juegos Centroamericanos

Osmar Olvera y Randal Willars aspiran al premio a Clavadista del Año tras ganar oros en los Juegos Centroamericanos

El Turco Mohamed pone condición para su futuro en Toluca: “Pasaron todos y yo sigo acá en el banquillo”

Cuál es el origen del Clásico de la Obsesión entre Pumas y Cruz Azul en el Futbol Mexicano

El Cadillac de Checo Pérez ya está en CDMX: cuándo y dónde ver el auto de Fórmula 1

Jaydy Michel refrenda su apoyo incondicional a Rafa Márquez tras un amargo debut al frente del Tricolor: “En las buenas y en las malas