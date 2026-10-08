Tragedia en la lucha libre mexicana: muere El Búho Pineda, emblemático réferi, tras ataque del Hijo de Fishman en plena función

El Búho deja una trayectoria de casi tres décadas como juez, después de luchar 15 años bajo otro personaje y compartir carteleras con figuras nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La lona del Deportivo 11 de Julio quedó en silencio cuando Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, no volvió a levantarse.

El histórico réferi murió durante una función de lucha libre realizada entre la noche del martes 6 y la madrugada de este miércoles 7 de octubre en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

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El réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", falleció durante una función de lucha libre en Hidalgo. (8)

Durante años, Pineda ocupó el centro del ring para marcar el ritmo de combates y contener la intensidad de los luchadores. Esta vez, una acción ocurrida en el combate estelar terminó con el árbitro tendido. Los paramédicos acudieron al recinto, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La función estelar se detuvo cuando El Búho se desplomó sobre la lona

La función tenía como combate principal la participación de El Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG. Gerardo Germán intervenía como réferi cuando quedó involucrado en una acción habitual del espectáculo y ya no volvió a levantarse.

Durante el enfrentamiento, El Búho recibió varios castigos físicos como parte del combate. Entre las versiones difundidas después de la función aparece la posible aplicación de un martinete .

Tras la maniobra, el réferi permaneció sobre la lona. Al notar que no reaccionaba, los participantes detuvieron la lucha y solicitaron asistencia médica.

Los paramédicos ingresaron al cuadrilátero para atender a Pineda . Después de revisarlo, confirmaron que el árbitro ya no presentaba signos vitales .

Personal del Servicio Médico Forense acudió al recinto cerca de las 6:00 horas de este miércoles para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las diligencias.

La necropsia oficial determinará si existe una relación directa entre las maniobras del Hijo de Fishman sobre la lona y el fallecimiento del réferi. (RS)

Hasta ahora, la causa oficial del fallecimiento sigue pendiente. Los estudios médico-forenses deberán determinar qué provocó la muerte de Pineda y si existe relación entre el desenlace y la acción registrada durante la función de lucha libre.

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El Hijo de Fishman quedó a disposición del Ministerio Público por posible homicidio culposo

La muerte de Gerardo Germán Pineda activó la intervención de autoridades municipales y ministeriales. El Hijo de Fishman fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por hechos posiblemente constitutivos de homicidio culposo.

La persona asegurada fue identificada como J. A. N. , uno de los protagonistas de la lucha estelar en la que El Búho participaba como réferi.

La clasificación inicial del caso no determina una responsabilidad penal . Por ello, la investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento .

Las autoridades deberán revisar videos de la función, testimonios de asistentes, luchadores, promotores y personal médico que acudió al Deportivo 11 de Julio .

Los peritajes tendrán que definir si existe una relación entre la acción durante el combate y la muerte del réferi, además de precisar las condiciones en las que se desarrolló la función.

Las autoridades detiuvieron al luchador El Hijo de Fishman y lo pusieron a disposición del Ministerio Público por probable homicidio culposo. (X/ @siete_letras)

En este sentido, la situación jurídica del luchador dependerá de las pruebas que reúna el Ministerio Público y de los resultados de los estudios forenses.