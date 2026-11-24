Homicidio infantil, ataque a policías y narcomenudeo: seis hombres suman 17 vinculaciones a proceso en Sonora. @fgjesonora

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Seis presuntos integrantes de un grupo delictivo que operaba en Cajeme, Sonora, fueron vinculados a proceso por su probable participación en ocho hechos violentos, entre ellos el homicidio de una niña de 6 años y un ataque armado contra tres policías estatales. La resolución fue obtenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Los imputados acumulan, en conjunto, 17 vinculaciones a proceso por delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, asociación delictuosa y narcomenudeo. Se trata de Brandon Alberto “N”, Joel Francisco “N”, José Fernando “N”, Juan Ramón “N”, Felipe Alberto “N” y Javier Antonio “N”.

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Cómo se reparten las vinculaciones entre los seis imputados

La Fiscalía informó que cada uno de los señalados enfrenta un número distinto de causas penales, según su grado de participación en los ocho hechos investigados. Brandon Alberto acumula cinco vinculaciones a proceso, la cifra más alta entre los seis detenidos.

Le sigue Joel Francisco, con cuatro vinculaciones, y José Fernando, con tres. Juan Ramón y Felipe Alberto registran dos cada uno, mientras que Javier Antonio enfrenta una sola causa penal.

Las coincidencias entre los participantes de distintos ataques armados permitieron a la Fiscalía establecer que varios de los imputados actuaron en conjunto en más de un crimen, lo que llevó al acumulado de 17 procesos penales por ocho hechos delictivos registrados en Ciudad Obregón y sus comisarías.

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El homicidio de la niña de 6 años en Ciudad Obregón

El 10 de noviembre de 2026, una familia fue atacada con armas de fuego en el exterior de su domicilio en la colonia Haciendas El Dorado, en Ciudad Obregón. Una niña de 6 años murió y sus padres, Sheila Merari “N” y Felipe “N”, resultaron heridos pero sobrevivieron.

Por este caso, José Fernando “N” y Juan Ramón “N” fueron vinculados a proceso por homicidio infantil, dos tentativas de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, y asociación delictuosa. La investigación señala que José Fernando realizó los disparos que mataron a la menor.

Homicidio infantil, ataque a policías y narcomenudeo: seis hombres suman 17 vinculaciones a proceso en Sonora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los padres lograron ponerse a salvo y recibieron atención médica, lo que permitió que sobrevivieran al ataque. El crimen fue cometido por los imputados junto a otro participante que no aparece identificado en la resolución.

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Ataque contra policías estatales y hallazgo de droga

El 11 de noviembre, José Fernando “N” y Juan Ramón “N” dispararon contra tres elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) que se encontraban sobre la calle Aguascalientes, en la Comisaría de Esperanza. Los agentes repelieron la agresión y evitaron que se consumaran los homicidios.

Tras la detención de los imputados, se localizó en el vehículo que abordaban un arma de fuego, cargadores, cartuchos y 15 envoltorios con metanfetamina, con un peso total de 4.921 gramos. Ambos fueron vinculados también por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

La autoridad judicial fijó seis meses para la investigación complementaria y determinó que José Fernando y Juan Ramón permanezcan en prisión preventiva justificada mientras avanza el proceso.

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Homicidios en Cócorit y Ciudad Obregón

El 7 de octubre, Brandon Alberto “N” y Joel Francisco “N” participaron en un ataque armado en las calles Canto y Cuauhtémoc, barrio El Conty, en la Comisaría de Cócorit. Brandon conducía un Honda Accord dorado mientras Joel Francisco disparaba contra varias personas, lo que provocó la muerte de Paul Omar “N” y lesiones a otras tres víctimas, entre ellas una persona menor de edad.

El 9 de septiembre, Carlos Eduardo “N” fue asesinado en las calles 5 de Mayo y Porfirio Díaz, también en El Conty. La investigación establece que Javier Antonio “N” planeó e indujo el homicidio, para lo cual proporcionó un vehículo Mercury Mariner gris y un arma de fuego a sus copartícipes. Tras el crimen, presuntamente entregó dinero a los participantes y recuperó el vehículo y el arma utilizados. Por este hecho, Javier Antonio, Brandon Alberto, Joel Francisco y Felipe Alberto “N” fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y asociación delictuosa.

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Homicidio infantil, ataque a policías y narcomenudeo: seis hombres suman 17 vinculaciones a proceso en Sonora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 7 de noviembre, Brandon Alberto, Joel Francisco y José Fernando acudieron a un inmueble de la calle Cordero, colonia Villa Bonita, en Ciudad Obregón, donde atacaron con armas de fuego a Dulce Verenice “N” y Ángel David “N”, quienes murieron. Los tres fueron vinculados por homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en número de dos, además de asociación delictuosa.

El 19 de octubre, Édgar “N” fue asesinado en un taller mecánico ubicado en las calles Coahuila e Hidalgo, colonia Centro, alrededor de las 11:50 horas. Las investigaciones indican que Joel Francisco realizó múltiples disparos contra la víctima, mientras Brandon Alberto lo acompañaba. Un día después, el 20 de octubre, Brandon Alberto fue vinculado también por el homicidio calificado de Orlando Heriberto “N”, cometido en la colonia Las Malvinas, comisaría de Esperanza, junto a otro participante no identificado.

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El asesinato del influencer “El Piturris”

Felipe Alberto “N” fue vinculado a proceso el 16 de septiembre por su participación en el ataque armado contra el influencer José Luis “N”, de 37 años, conocido como “El Piturris”. El hecho ocurrió el 10 de septiembre en una taquería de la colonia La Reforma, también llamada Cortinas, en Ciudad Obregón. La víctima murió ese mismo día en un hospital.

El Piturris grabó 28 episodios de La Guarida Podcast en 2026. Sus compañeros de proyecto fueron los primeros en confirmar su muerte ante miles de seguidores. Foto: Instagram @el_piturris

Situación procesal y líneas de investigación

Todos los imputados mencionados en los distintos hechos permanecen en prisión preventiva justificada. La FGJES, a través del Ministerio Público y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), continúa integrando los elementos probatorios correspondientes.

Las siete investigaciones que dieron origen a estas vinculaciones permitieron establecer participaciones coincidentes de varios imputados en distintos ataques armados. Esto representa una línea de trabajo para esclarecer la actuación de estructuras delictivas involucradas en hechos de violencia en Ciudad Obregón y sus comisarías.

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