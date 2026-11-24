La red familiar de "El Serafín", segundo de "El Chapo Isidro": sus hermanos ocupan cargos públicos en Guasave y Ahome. (Gobierno de Ahome y Guasave/FGR)

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Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”, detenido el 20 de noviembre junto con Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, tiene dos hermanos que actualmente están al frente de las direcciones de Servicios Públicos en Guasave y Ahome, los dos municipios del norte de Sinaloa donde opera la organización criminal.

Los nombramientos están documentados en registros oficiales de ambos ayuntamientos consultados este lunes 23 de noviembre. Se trata de Orlando Gálvez Meza, director de Servicios Públicos de Guasave desde el 1 de noviembre de 2024, y de Iván Roberto Gálvez Meza, quien ocupa el mismo cargo en Ahome desde el 21 de mayo de 2025. Ambos despachan en administraciones emanadas de Morena, el partido que gobierna los dos municipios.

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“El Serafín” fue identificado por autoridades federales como segundo al mando de la organización que encabezaba Meza Flores, conocida como Cártel de Guasave, grupo que quedó de la organización de Los Beltrán Leyva.

Iván Gálvez Meza ocupa el mismo puesto desde hace casi una década

El historial de Iván Roberto Gálvez Meza al frente de Servicios Públicos se extiende por casi una década y pasa por los dos municipios. Un directorio oficial de la administración de Guasave correspondiente al periodo 2017-2018, publicado en el sitio del propio Ayuntamiento, ya lo registraba como director de Servicios Públicos.

De acuerdo con su declaración patrimonial, Gálvez Meza dejó ese cargo en Guasave y ocupó el mismo puesto en Ahome entre 2018 y 2021. Al concluir ese periodo regresó a Guasave, donde volvió a ser director de Servicios Públicos desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2024.

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Registro de 2018. (Gobierno de Guasave)

El 1 de noviembre de 2024, un día después de dejar ese cargo, Iván Gálvez Meza tomó protesta como regidor de Morena en el Cabildo de ese mismo municipio. Ese mismo día, su hermano Orlando lo sucedió al frente de Servicios Públicos.

La etapa de Iván como regidor duró poco más de seis meses. El 16 de mayo de 2025 solicitó licencia al cargo, trámite que el Cabildo aprobó por unanimidad el 22 de mayo. En su lugar rindió protesta Víctor Manuel Castro Flores, quien también mantiene vínculos familiares con los integrantes señalados de la organización, de acuerdo con información de La Silla Rota.

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Cinco días antes de que el Cabildo aprobara formalmente su licencia, el 21 de mayo de 2025, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, ya había nombrado a Iván Gálvez Meza director de Servicios Públicos de ese municipio. El nombramiento permanecía vigente al 23 de noviembre, según una captura del directorio oficial tomada este lunes.

(Gobierno de Ahome)

Antonio Menéndez de Llano Bermúdez había asumido la presidencia municipal interina de Ahome en abril de 2025, después de que el Congreso de Sinaloa desaforó al entonces alcalde Gerardo Vargas Landeros. El periodista Víctor Hugo Arteaga, de Xpectro FM, afirmó en entrevista con Carmen Aristegui que ese desafuero respondió a instrucciones directas del entonces gobernador Rubén Rocha Moya, y que el propio Rocha Moya habría ordenado después el nombramiento de Gálvez Meza.

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El periodista sostuvo que algunos integrantes del Cabildo de Ahome cuestionaron la designación en su momento, con el argumento de que ya existían señalamientos de inteligencia sobre Gálvez Meza. “El alcalde de Ahome sabía de las informaciones que había y de las sospechas que había alrededor del hermano del Serafín, y aun así decidió nombrarlo y lo mantiene en activo”, afirmó Arteaga, quien atribuyó esa información a agencias de inteligencia mexicanas y a las Fuerzas Armadas.

Orlando Gálvez Meza llegó a Guasave con estudios de secundaria

(Captura de pantalla)

Por otro lado, Orlando Gálvez Meza fue nombrado director de Servicios Públicos de Guasave el 1 de noviembre de 2024, al inicio de la administración de la alcaldesa Cecilia Ramírez Montoya. El nombramiento quedó identificado con el oficio DPM/022/2024, firmado por la propia presidenta municipal.

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De acuerdo con su declaración patrimonial, consultada en la Plataforma Nacional de Transparencia, Orlando Gálvez Meza cuenta únicamente con estudios de secundaria y percibe un ingreso anual de 411,244 pesos en ese cargo.

Su incorporación fue anunciada por la alcaldesa durante un encuentro con trabajadores del Taller Municipal, donde presentó al equipo encargado de atender servicios como recolección de basura, iluminación y mantenimiento urbano. Desde entonces, Orlando Gálvez Meza ha acompañado a Ramírez Montoya en distintas actividades públicas.

Quién es “El Serafín”

Germán "N", alias "El Serafín". (FGR)

Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”, fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante la Operación Centella, el despliegue militar que terminó con la captura de su primo Fausto Isidro Meza Flores. Las autoridades lo identificaron como segundo al mando del Cártel de Guasave.

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El operativo integró tres componentes, según detalló el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, en la conferencia matutina del 23 de noviembre. El terrestre sumó 361 elementos, entre ellos 47 de la Fuerza Especial Conjunta —los “Murciélagos”—, personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional —los “Lobos”—, 128 de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, 106 de tropas regulares de Infantería y Artillería, y 80 de Fuerzas Especiales comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El componente aeromóvil estuvo formado por cinco helicópteros UH-60 Black Hawk y un helicóptero Eco Charlie 725 Cougar, todos artillados. Como reserva estratégica operó el componente aéreo, con cinco aviones Texan, dos aeronaves de transporte pesado y una aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea, hasta sumar 14 aeronaves en total.

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A las 19:50 horas del 20 de noviembre, las fuerzas federales arribaron al área del objetivo y establecieron seguridad perimetral. Refuerzos del grupo armado agredieron al personal militar, que ingresó al domicilio donde los delincuentes, sin oponer resistencia, se rindieron. Las agresiones se intensificaron después para intentar rescatar a Meza Flores, con bloqueos en distintas vías de comunicación del estado y disparos de calibre .50 contra los helicópteros de seguridad, que respondieron con fuego desde el aire.

Ya controlada la situación, a las 23:20 horas se evacuó a los detenidos por vía terrestre hacia Culiacán, donde abordaron una aeronave de la Fuerza Aérea que los trasladó a la Ciudad de México, con arribo a las 05:20 horas del 21 de noviembre para quedar a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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En ese mismo operativo y en acciones subsecuentes fueron detenidos, además de “El Serafín”, José Luis “N”, su cuñado y operador financiero; Pánfilo “N”, también primo de Meza Flores y señalado operador logístico, y 12 integrantes más de la organización. El saldo final, actualizado por el propio Trevilla Trejo, fue de 16 presuntos delincuentes muertos y cuatro militares caídos.