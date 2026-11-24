La revelación se produjo en medio de reclamos entre ambos participantes por el manejo de su relación dentro de la competencia. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

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Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, se despidió de Kevyn “Bicolor” con una frase que detuvo la transmisión en vivo del reality: “Te veo en nueve meses”. La influencer abandonó La Granja VIP 2026 este domingo 22 de noviembre como la onceava eliminada del programa, tras una conversación tensa con quien fue su pareja dentro de la competencia.

El público decidió no salvarla entre los cinco nominados de la semana, un grupo en el que tres concursantes —Bebeshita, Manelyk y “Mono” Osuna— ya habían ocupado el puesto de Capataz en emisiones anteriores, con los privilegios e inmunidad que ese rol otorga dentro del juego.

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Al conocer el resultado de la votación, la concursante expresó sorpresa frente a cámaras. “Estoy un poco en shock. Sorprendidísima”, dijo la influencer, que atribuyó su salida al desgaste público de su vínculo con Bicolor dentro de la casa. “A lo mejor el público estaba harto de mi relación tóxica, eso me hundía, pero estaba muy cañón, aquí lo tienes que ver diario”, agregó.

Bebeshita también defendió su desempeño en la competencia. “El amor me jugó mal, siento que fui buena granjera, buena amiga... No siento que me apagara, pero también estaba en mi duelo personal, porque yo lo corté, me hubieran dejado una semanita más. Ni empaqué bien, bebés”, relató.

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Daniela Alexis confirmó la noticia a Kevyn Contreras en la despedida tras ser eliminada, con una frase que generó sorpresa dentro y fuera del programa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El reencuentro con Kevyn “Bicolor” antes de su salida definitiva

Minutos después de confirmarse su eliminación, la producción permitió un encuentro entre Bebeshita y Bicolor, quien le pidió disculpas por el trato que mantuvo con ella dentro del programa. “Me arrepiento de todo y por eso al final siempre te lo dije”, afirmó el concursante, que reconoció no haberla defendido en el momento en que debía salvarla con su voto.

Bicolor insistió en que el vínculo entre ambos trascendió la estrategia del juego. “Nunca hablábamos de estrategias, al contrario, hablábamos de cómo veíamos todo”, sostuvo. También reconoció el peso emocional de la despedida: “Me duele muchísimo tu partida, me duele c*br*n”, expresó entre lágrimas.

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La influencer respondió con un reclamo directo sobre el comportamiento de su compañero dentro de la casa. “No salvarme a mí no estaba mal para ti. O tirarme tierra no estaba mal para ti”, le dijo, en referencia a decisiones que Bicolor tomó durante las semanas previas a su salida.

Bebeshita también cuestionó la sinceridad de las disculpas que recibió durante los once semanas de convivencia. “Me pedías disculpas todos los días y todos los días hacías algo”, señaló. Añadió que lloró “sufriendo” por la relación mientras permanecía dentro del concurso, un malestar que, según dijo, Bicolor nunca tomó en cuenta.

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La influencer presentó mareos, náuseas y un retraso menstrual durante la convivencia, síntomas previos al anuncio que hizo frente a su expareja en el reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

“Te veo en nueve meses”: el anuncio que cerró la conversación

La tensión entre ambos escaló hacia el final del intercambio. Bebeshita le dijo a Bicolor que no quería volver a verlo: “Para mí eres un asco de persona, eres una basura. Solo me humillaste, solo me hiciste menos todos los días. Yo sí te quise de verdad”, expresó.

Fue en ese momento que la influencer lanzó la frase que generó la expectativa sobre un posible embarazo. “Te odio más porque me cambiaste la vida. Te veo en nueve meses”, dijo antes de levantarse y gritar “¡Resistencia, los amo!” hacia la producción. Kevyn, confundido por la afirmación, insistió en que “no es verdad” mientras ella abandonaba el set.

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Cabe recordar que Daniela Alexis, habría presentado mareos, náuseas y un retraso menstrual durante su estancia en La Granja VIP, ya que lo comentó en varias ocasiones con Manelyk y Kunno. Síntomas que antecedieron al anuncio de un presunto embarazo de Kevyn “Bicolor” Contreras.

El anuncio generó una reacción inmediata en el Granjero, descrita por la propia Daniela como “muy intensa”. Hasta el momento, no existe una confirmación médica del embarazo; la información se sostiene únicamente en los síntomas reportados y en la declaración de “La Bebeshita” durante su salida de la competencia.

La noticia se suma al desenlace de la relación entre ambos participantes, marcada por reclamos previos de Daniela hacia Kevyn por lo que ella calificó como falta de respaldo durante los conflictos que mantuvieron dentro de La Granja VIP.

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