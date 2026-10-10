Checo Pérez defendió su clasificación y aseguró que solo quienes entienden el deporte valoran su vuelta

Pérez dice haber tenido una vuelta productiva. REUTERS/Edgar Su

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La diferencia entre el resultado y el rendimiento individual volvió a colocar a Sergio “Checo” Pérez en el centro de la conversación durante el Gran Premio de Singapur 2026.

El piloto mexicano no consiguió avanzar a la Q2 y quedó relegado a la parte baja de la clasificación, pero consideró que su actuación al volante del Cadillac fue mucho más competitiva de lo que refleja la tabla de tiempos.

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Lejos de conformarse con el resultado, el tapatío defendió el trabajo realizado en Marina Bay y destacó que consiguió extraer el máximo potencial de su monoplaza.

Su postura apunta a una de las dificultades que enfrenta desde su llegada a Cadillac en la Fórmula 1: demostrar su capacidad en una escudería que todavía busca acercarse al ritmo de sus rivales.

Checo Pérez defiende su vuelta y señala las limitaciones de Cadillac

Pérez terminó satisfecho con su desempeño individual en la clasificación del GP de Singapur, a pesar de que el cronómetro no le permitió avanzar a la siguiente fase.

El mexicano explicó que logró completar una de las mejores vueltas que recuerda en el circuito urbano de Marina Bay, donde consiguió la victoria en 2022 cuando competía con Red Bull.

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La reacción de Checo Pérez ante el accidente de los McLaren (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Saqué absolutamente todo lo que se puede sacar del coche y conseguí dar una de las mejores vueltas que di aquí en todas las veces en las que competí en esta pista”, señaló el piloto al evaluar su actuación.

El piloto mexicano defendió su vuelta y sostuvo que quienes conocen el funcionamiento de la categoría pueden reconocer el esfuerzo realizado, incluso cuando los tiempos no lo colocan entre los competidores más rápidos.

“Ha sido una de mis mejores vueltas en este lugar. Desafortunadamente el resultado no lo refleja, pero creo que la gente que conoce el deporte puede ver lo buena que fue”, declaró el tapatío tras la sesión.

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El problema, desde su perspectiva, es que el esfuerzo no se tradujo en una mejora dentro de la clasificación.

Pérez sostuvo que quedó satisfecho con la ejecución de su clasificación, aunque reconoció que el rendimiento disponible en el monoplaza no fue suficiente para competir con los equipos que actualmente se encuentran por delante de Cadillac.

El mexicano también apuntó a la diferencia que existe con Aston Martin y Williams, dos escuderías que, de acuerdo con su análisis, mostraron un mejor desempeño en Singapur.

La distancia entre los autos ha complicado las posibilidades de Pérez para pelear por posiciones más competitivas durante la temporada.

Su defensa de la vuelta pone sobre la mesa una distinción importante en el automovilismo: el resultado final depende tanto de la ejecución del piloto como de las capacidades técnicas del vehículo.

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En ese escenario, Checo considera que cumplió con su parte, aunque el monoplaza no le permitió transformar su actuación en un avance dentro de la parrilla.

Checo pone la mira en el nuevo Cadillac para 2027

Más allá de defender su desempeño en Singapur, Pérez también habló sobre el trabajo que debe realizar el equipo para mejorar sus resultados.

REUTERS/Edgar Su

El mexicano señaló que la escudería necesita continuar perfeccionando sus procedimientos y su operación para llegar mejor preparada al siguiente campeonato.

“Necesitamos seguir empujando operacionalmente para que cuando tengamos nuestro nuevo auto el año que viene, podamos ser más competitivos”, afirmó.

La declaración coloca el desarrollo del monoplaza de 2027 como uno de los objetivos centrales del proyecto.

Más allá del resultado en Singapur, Pérez identificó áreas concretas que Cadillac deberá atender de cara a la próxima temporada. Entre ellas mencionó el rendimiento a baja velocidad y el comportamiento mecánico del monoplaza, dos aspectos que considera necesarios para elevar la competitividad del equipo.

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