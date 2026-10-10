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Antonio Mohamed explota, se va expulsado y le restriega a Tigres las tres finales que les ha ganado

El Turco perdió la calma ante el cuerpo arbitral, pero aprovechó su salida del campo para lanzarle un recado a la afición de los Incomparables

(REUTERS/Cristian De Marchena)
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Antonio Mohamed protagonizó uno de los momentos más calientes del partido entre Tigres y Toluca, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026.

El entrenador de los Diablos Rojos recibió la tarjeta roja por reclamar al cuerpo arbitral y, antes de abandonar la cancha, lanzó un gesto a la afición regiomontana para recordarles las finales que les ha ganado.

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El incidente ocurrió durante los minutos finales del primer tiempo, cuando el estratega argentino manifestó su inconformidad con las decisiones arbitrales. Sus reclamos derivaron en la expulsión, por lo que tuvo que dirigirse a los vestidores antes del descanso.

Sin embargo, la polémica no terminó con la decisión del árbitro. Mientras se retiraba del terreno de juego, el Turco hizo señas hacia las tribunas del Estadio Universitario, en alusión a los tres campeonatos que ha conseguido al vencer a Tigres en finales.

Mohamed recordó los tres títulos que le ganó a Tigres en finales

(Especial)

El gesto del entrenador hizo referencia a su historial frente al conjunto universitario en partidos decisivos. El antecedente más reciente corresponde a la Concacaf Champions Cup 2026, en la que Mohamed, al frente del Toluca, se impuso a Tigres para conquistar el trofeo.

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A ese resultado se suman dos finales de la Liga MX. En el Apertura 2014, cuando dirigía al América, el técnico argentino venció al equipo regiomontano para levantar el título del futbol mexicano. Posteriormente, al mando de los Diablos Rojos del Toluca, volvió a superar a los universitarios en la final del Apertura 2025.

De esta manera, Mohamed hizo alusión a esos tres antecedentes mientras se dirigía a los vestidores, en un momento que elevó la tensión entre el entrenador y los aficionados felinos.

La afición de Tigres reaccionó al gesto del Turco Mohamed

(REUTERS/Cristian De Marchena)
(REUTERS/Cristian De Marchena)

La acción del estratega provocó la respuesta de los seguidores de Tigres, quienes manifestaron su molestia desde las tribunas del Estadio Universitario. El episodio añadió un ingrediente extra a un encuentro que ya se disputaba con intensidad.

La rivalidad entre Mohamed y los universitarios también está relacionada con su pasado como entrenador de Rayados de Monterrey, uno de los principales rivales deportivos de Tigres. Su paso por el futbol regiomontano ha contribuido a que sus enfrentamientos con el conjunto felino tengan un ingrediente especial.

Tras la expulsión, el gesto del Turco comenzó a circular en redes sociales y generó reacciones entre los aficionados, tanto por sus reclamos al cuerpo arbitral como por el recordatorio de las finales que ha ganado frente a los universitarios.

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