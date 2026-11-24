Manifestantes saldrán a las calles para exigir mayor seguridad para las mujeres. (Crédito Cuartoscuro)

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Este miércoles 25 de noviembre de 2026, diversas colectivas feministas, organizaciones civiles y ciudadanos se movilizarán en las principales avenidas de la Ciudad de México en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, fecha conocida globalmente como el 25N y vinculada al denominado Día Naranja.

Debido al desplazamiento de los contingentes desde el corredor financiero hacia el primer cuadro de la capital, se prevén importantes cierres viales y modificaciones en la circulación vehicular durante la tarde.

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La jornada tiene como objetivo central visibilizar las distintas manifestaciones de violencia de género, exigir justicia para las víctimas de feminicidio y desaparición, así como promover políticas públicas y acciones efectivas para prevenir y erradicar cualquier forma de agresión contra mujeres y niñas. Como cada año, las asistentes portarán prendas, pancartas y pañuelos tanto de color morado como naranja para acompañar sus demandas a lo largo del recorrido.

Miles de mujeres salen a las calles de la CDMX para manifestarse en contra de la violencia contra la mujer. (Crédito: EFE)

Punto de partida, horarios y ruta de la movilización

De acuerdo con las convocatorias difundidas por las organizaciones participantes para este miércoles 25 de noviembre, la logística de concentración y avance de la marcha seguirá un itinerario específico hacia el corazón de la capital:

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Punto de reunión: La cita inicial para los distintos contingentes será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan , ubicada sobre Paseo de la Reforma.

Hora de concentración: Se ha convocado a las participantes a partir de las 15:30 horas (3:30 p.m.) para realizar la agrupación, organización de bloques y actividades previas.

Inicio del recorrido: Una vez integrados los contingentes, se contempla que la marcha comience su avance alrededor de las 16:00 horas (4:00 p.m.) .

Destino final: La movilización culminará en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, donde se prevén pronunciamientos y actos simbólicos.

El punto de reunión será en el centro de la capital mexicana. (Alberto Ruiz / Europa Press)

Calles y avenidas que permanecerán cerradas

Conforme los contingentes avancen desde Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico, elementos de tránsito implementarán cortes escalonados a la circulación para resguardar la integridad de las manifestantes y agilizar el flujo en zonas periféricas. Las principales vialidades y sectores que presentarán cierres totales o parciales durante la tarde del miércoles son:

Paseo de la Reforma: Especialmente en el tramo comprendido desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia su cruce con Avenida Juárez.

Avenida Juárez: En toda su extensión desde el cruce con Reforma hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calle y Avenida 5 de Mayo: Vialidad de acceso directo hacia la plancha del Zócalo capitalino.

Calles aledañas a la Alameda Central: Incluyendo arterias como Avenida Hidalgo, Doctor Mora y Ángela Peralta.

Vialidades del Centro Histórico: Diversas calles transversales y paralelas a la ruta principal dentro del primer cuadro.

Entorno del Zócalo capitalino: El circuito de la Plaza de la Constitución y sus accesos inmediatos.

Ante este panorama, se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados, consultar en tiempo real las actualizaciones operativas de sistemas como el Metro y el Metrobús —que suelen aplicar ajustes o cierres temporales de estaciones al paso de los contingentes— y utilizar rutas alternas como Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte o José María Izazaga.

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Varios contingentes tendrán organizaciones para participar en la marcha. (Carolina Carrasco/Infobae México)

Origen histórico del 25N y el significado del Día Naranja

La conmemoración del 25 de noviembre tiene sus raíces en la historia contemporánea de América Latina. La fecha fue elegida en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas políticas dominicanas que fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, debido a su firme oposición al régimen autoritario que gobernaba República Dominicana.

Más de dos décadas después, en 1981, durante la celebración del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá, Colombia, activistas de la región acordaron instituir el 25 de noviembre como una jornada de lucha y memoria para honrar el legado de las hermanas Mirabal y denunciar la violencia machista en todas sus expresiones. Posteriormente, en 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dando inicio cada año a los 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

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Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) destaca que la jornada también forma parte del movimiento conocido como Día Naranja. Este color simboliza un futuro luminoso, optimista y libre de agresiones para mujeres y niñas, motivo por el cual el naranja acompaña al tradicional morado en las movilizaciones sociales que año con año recorren las calles de la Ciudad de México.