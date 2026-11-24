(Captura: Venga la Alegría)

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Patricio Borghetti explica la razón por la que dejó Venga la Alegría a un año de haber salido y tras casi 10 años de permanecer en el programa.

El presentador habló sobre su salida durante un encuentro con la prensa, luego de participar en ¿Quién es la máscara?. Borghetti sostiene que su decisión no responde a un conflicto con TV Azteca ni con el matutino, sino a un cambio personal que empezó a buscar después de una década con jornadas diarias.

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El 24 de noviembre de 2025 que el argentino anunció que su último programa de aquella etapa sería el 19 de diciembre. En ese momento adelantó que perseguiría nuevos proyectos que le impedirían estar todos los días en el foro.

El conductor asegura que el ritmo de un programa en vivo le exigía estar disponible de forma permanente. Aunque describe su paso por el matutino como una de las etapas más felices de su carrera, reconoce que el trabajo también le quitaba tiempo en casa.

Patricio Borghetti dice que dejó Venga la Alegría para estar con sus hijos

Borghetti destapa que su principal motivo para abandonar Venga la Alegría fue recuperar tiempo para su familia. El conductor tiene tres hijos: Santino, de 18 años; Gia, de 10, y Rocco, de siete.

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“Necesito tener más tiempo para estar con mi familia y organizar mi carrera de otra forma, con proyectos más cortos, donde también tenga tiempo para dedicarle a mis hijos y a mi esposa”, dijo ante los reporteros.

(Instagram: @vengalaalegria)

El presentador explica que eligió producciones por temporada, como su participación en ¿Quién es la máscara?, porque le permiten concentrarse durante un periodo definido sin comprometer todo el año.

“En estos momentos de mi vida quiero tener mucho tiempo para estar con mis hijos, dedicarles mi energía y mi presencia. Entonces, proyectos como este, por temporada, que no tengo que estar todos los días del año, creo que es lo que estamos persiguiendo”, señala.

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Borghetti aclara que no se trata de una renuncia a la televisión. Su intención es seleccionar trabajos que le den margen para combinar su vida profesional con el tiempo junto a su familia y con otros planes personales.

El conductor reconoce que el matutino exigía entrega total

El conductor afirma que trabajar en un programa diario representa una exigencia constante. Para él, la dinámica de un matutino no permitía pausas, feriados ni vacaciones con facilidad.

Patricio Borghetti, Kristal Silva, El Capi Pérez, Annette Cuburu y Sergio Sepúlveda lo recibieron (Foto: Instagram/@vengalaalegria)

“Ahí no hay vacaciones, ahí no hay feriados”, explica Borghetti. “Tienes que entregar muchísima energía y tu tiempo. Son proyectos a los que tienes que estar entregado al cien por ciento”.

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El argentino dice que estaba en uno de los espacios más deseados para un conductor de televisión. Aun así, considera que debía atender las señales de cansancio después de 10 años sin detenerse.

“Me dediqué estos meses a recuperarme físicamente y mentalmente, porque fueron muchos años, 10 años sin parar”, comenta. También sostiene que aprendió a escuchar lo que le pedían su cuerpo y su mente.

La decisión llegó después de un periodo en el que, según relata, él y Odalys Ramírez tenían agendas similares. Ambos trabajaban en programas diarios en vivo y eso reducía los momentos que podían compartir al comenzar el día.

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Patricio Borghetti y Odalys Ramírez recuperan tiempo en pareja

Borghetti cuenta que él y Ramírez están por cumplir 16 años juntos. Durante la última década, sus compromisos en televisión les impedían incluso desayunar como pareja.

“Seguimos enamorados como el primer día, pero en los últimos 10, donde ella estaba en un programa diario en vivo y yo también, nunca desayunábamos juntos”, relata el conductor.

Ahora, dice, ambos pueden preparar a sus hijos para ir a la escuela, llevarlos y compartir parte de la mañana. Para Borghetti, esa calma también abre espacio para pensar en ideas y encontrar nuevas metas profesionales.

(VLA)

“Ahora tenemos tiempo para desayunar juntos, empezar el día, dejamos a los niños, los preparamos para la escuela y después tenemos tiempo para nosotros”, comparte.

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El conductor señala que durante años se acostumbró a tomar cada oportunidad laboral que aparecía. Esa dinámica, reconoce, le impedía detenerse a disfrutar los momentos que vivía fuera y dentro de su carrera.

La salida de Venga la Alegría no rompe su vínculo con TV Azteca

Patricio Borghetti rechaza que su salida de Venga la Alegría esté ligada a problemas con TV Azteca. Asegura que mantiene comunicación y cercanía con los directivos, productores y compañeros del canal.

“La relación con Azteca y con Venga quedó perfectamente bien”, responde al ser cuestionado sobre su vínculo con la televisora. “En TV Azteca tengo amigos que para mí son familia”.

El conductor agrega que los responsables de la empresa entendieron desde el inicio su plan de vida. Incluso deja abierta la puerta a participar en futuros proyectos junto a la televisora.

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“Desde la salida fueron muy comprensivos conmigo y me dijeron: ‘Entendemos el plan de vida que tienes ahora y adelante’”, recuerda Borghetti.