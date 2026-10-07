Cuál es el origen del Clásico de la Obsesión entre Pumas y Cruz Azul en el Futbol Mexicano

Rodo Rotondi se convirtió en el héroe celeste en CU. REUTERS/Eloisa Sanchez

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Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se volverán a encontrar con el Club de Futbol Cruz Azul en Ciudad Universitaria en una rivalidad que ha crecido a desde el inicio de esta década y con el paso de los años la afición nombró a este duelo como El Clásico de la Obsesión en la Liga Mx.

Muchos fanáticos desconocen las razones para mencionar al Pumas contra Cruz Azul como el Clásico de la Obsesión, y esto se debe a la insistencia de la Máquina por derrotar a los Universitarios en partidos definitivos, según la óptica del público Azul y Oro.

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Uno de los primeros factores ocurre en el Torneo Guard1anes 2020, los Pumas de la UNAM y la Máquina de Cruz Azul disputaron uno de los dos boletos a la gran final. Los Celestes tenían el pase en la bolsa tras golear 4-0 a los Felinos en el juego de ida celebrado en el estadio Azteca.

Sin embargo, días después, en Ciudad Universitaria, la escuadra del Pedregal realizó una de las mejores volteretas en la historia del Futbol Mexicano y al mismo tiempo causó la cruzazuleada más grande para la institución celeste en Primera División.

Los Pumas perdían 4-0 en el global y dieron la vuelta en el encuentro de vuelta en CU. 2020.. Foto: Mexsport

La tensión aumentó durante el 2025 cuando Cruz Azul rentó Ciudad Universitaria para organizar sus partidos de local mientras el estadio Azteca recibía trabajos de remodelación para albergar su tercera Copa del Mundo durante el verano del 2026.

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La Máquina celebró la Copa de Campeones de la Concacaf bajo el mando de Vicente Sánchez, episodio que abrió una disputa simbólica sobre quién podía presumir éxitos en el estadio de los Pumas UNAM, quienes determinaron el fin de la localía celeste a partir del 2026.

Aunque en el Clausura 2026 Cruz Azul mudó sus juegos de local en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla, jugadores y entorno auriazul interpretaron la insistencia celeste acerca de Ciudad Universitaria como una “obsesión” con el recinto y con su adversario.

Incluso, en el duelo de fase regular entre ambas plantillas, el futbolista mexicano, Carlos Rodríguez, de Cruz Azul, realizó gestos con las manos para indicar a las aficiones que el Olímpico de Ciudad Universitaria es más casa celeste que del mismo equipo que representa la máxima casa de estudios.

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Cruz Azul bate el récord de Pumas sin perder en Ciudad Universitaria

La Máquina alzó la décima estrella en Ciudad Universitaria. REUTERS/Henry Romero

La Máquina que hoy dirige Joel Huiqui suma 30 encuentros consecutivos sin derrota en el Estadio Olímpico México 68, una racha construida entre sus partidos como local en 2025 y sus visitas a Pumas de la UNAM. El Cruz Azul busca su triunfo 31 después de arrebatar el título de la Liga Mx a los Felinos.

La final que cambió el relato del Clásico de la Obsesión entre Pumas y Cruz Azul

La Máquina remontó a Pumas para salir campeón de Ciudad Universitaria. REUTERS/Henry Romero

La eliminatoria más reciente que Pumas y Cruz Azul disputaron en la Liga Mx fue la gran final del Torneo Clausura 2026, propio a invertir la óptica que los seguidores del Pedregal tenían sobre el conjunto de La Noria al ser los nuevos campeones del Futbol Mexicano.

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Pumas de la UNAM llegó como favorito para levantar el campeonato y terminar con una malaria de 15 años sin ser monarca nacional. El club que dirigió Efraín Juárez logró el liderato con 36 puntos y se consolidó como la mejor ofensiva de la fase regular.

La ida en el estadio de la Ciudad de los Deportes terminó 0-0 y, en la vuelta en Ciudad Universitaria, los Pumas de la UNAM tenían todo para ganar el trofeo una vez que Robert Morales adelantó a los auriazules al minuto 31 con un golazo fuera del área de Kevin Mier.

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No obstante, Cruz Azul vino de atrás para empatar la final tras un autogol de Ángel Rico y una media vuelta de Rodolfo Rotondi cuando los Universitarios jugaban con 10 hombres derivado de la expulsión del mexicano, Uriel Antuna, en el tiempo añadido.

El equipo que comenzó con Nicolás Larcamón y cerró el torneo bajo la tutela de Joel Huiqui, obtuvo su décima estrella y celebró en el estadio de los Pumas UNAM dando una reversa al Clásico de la Obsesión que los fans bautizaron en redes sociales a partir del 2020.

Omar Campos le muestra el título a la afición del Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

El golpe anímico para la gente de Pumas fue doble al ver que su archirrival se coronó en su feudo:

Cruz Azul dejó de aparecer sólo como el equipo marcado por el 4-0 del Torneo Guard1anes 2020 y se impuso en la instancia de mayor peso al conquistar el trofeo de campeón .

La burla por la falta de un estadio propio cambió de dirección: los celestes ganaron el campeonato en Ciudad Universitaria, donde Pumas de la UNAM continúa con su larga sequía tras coronarse en el Clausura 2011.

Pumas y Cruz Azul llegan en instancias similares al juego de la jornada 11

Sera el duelo que cierre la jornada 11 del Apertura 2026. REUTERS/Henry Romero

En una nueva edición del Pumas contra Cruz Azul, el duelo de este fin de semana pondrá en juego tres puntos que servirán a cada uno para escalar posiciones y romper una mala racha de tres juegos sin conocer la victoria.

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Los de La Cantera no ganan desde la victoria ante Club León, 3-1, en la jornada 7: cayeron por goliza ante las Chivas (3-0), empataron con Atlas FC (1-1) en Guadalajara y sufrieron una dolorosa derrota en casa frente al Atlético de San Luis (2-3).

Por su parte, Cruz Azul no logra sumar de a tres desde su triunfo sobre el Club América (4-3) en el Clásico Joven. Dejaron ir la Campeones Cup al perder contra Lionel Messi y el Inter Miami CF (2-0). Días después fueron superados por Rayados de Monterrey (1-0) y una semana posterior igualaron de último minuto con el Toluca FC (3-3) en el estadio Azteca.

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¿A qué hora se jugará el Pumas vs Cruz Azul del Apertura 2026?

Ambos equipos jugarán el primer partido posterior a la final de la Liga Mexicana. REUTERS/Henry Romero

El platillo estelar de la jornada 11 se efectuará este domingo 11 de octubre en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). Los Pumas de la UNAM marchan en el duodécimo lugar con 12 puntos y el campeón Cruz Azul se ubica séptimo con 16.