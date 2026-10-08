Ella es Andrea Salas, la esposa de Keylor Navas que lo llamó en plena conferencia de prensa

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Keylor Navas recibió una llamada de su esposa, Andrea Salas, en plena conferencia de prensa este jueves 8 de octubre, en el Olímpico Universitario, y la escena provoca risas entre los periodistas presentes antes del partido de Pumas contra Cruz Azul del próximo domingo.

El portero costarricense atendía las preguntas de los medios cuando su celular suena. Pide permiso para contestar: “Suave, que me está llamando mi esposa. ¿Le contesto o no?”.

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El momento provocó risas entre los asistentes y el propio guardameta, quien respondía preguntas previo al juego correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Esposa de Keylor Navas lo llama en plena conferencia de prensa: “Ahora me va a regañar”

Keylor Navas atiende la llamada en vivo frente a los reporteros

El arquero toma el teléfono y responde con una sonrisa: “¿Aló? Estoy en conferencia de prensa, mi amor, ahorita la llamo. Ciao, ya”. La frase genera carcajadas inmediatas en la sala.

Andrea Salas entiende la situación de inmediato y corta la llamada para no generarle un problema a su esposo. El intercambio dura apenas unos segundos.

“Ahora me va a regañar”, bromea el portero tras colgar

Al terminar la llamada, Navas remata con humor ante los reporteros: “Ahora me va a regañar”. El comentario provoca una nueva ronda de risas entre los presentes.

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El guardameta añade un comentario sobre el ambiente en la sala: “¿Se puso caliente la sala o fue la llamada?”. Después retoma la seriedad para continuar respondiendo al resto de las preguntas de los periodistas.

El futbolista Keylor Navas atiende una llamada telefónica en su teléfono móvil durante una conferencia de prensa frente a los medios de comunicación. (Crédito: X/@ValGonzalez23)

Pumas prepara el duelo ante Cruz Azul del domingo

La conferencia ocurre en el marco de la preparación de Pumas para enfrentar a Cruz Azul este domingo 11 de octubre a las 19:00 horas, por la jornada 11 de la Liga MX.

Keylor Navas y Andrea Salas están casados desde 2009 y tienen tres hijos: Daniela, Mateo y Thiago.

¿Quién es Andrea Salas, la esposa de Keylor Navas?

Andrea Salas nace el 22 de junio de 1983 en Pérez Zeledón, Costa Rica, tres años mayor que Keylor Navas. Se corona como Miss Hawaiian Tropic en 2006 y antes había construido una carrera como modelo en su país.

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Soccer Football - Keylor Navas is presented as the new signing for Pumas UNAM - Pumas UNAM Training Center, Mexico City, Mexico - July 24, 2025 Pumas UNAM's Keylor Navas and his wife Andrea Salas after press conference REUTERS/Henry Romero

Salas y Navas se conocen cuando el guardameta jugaba para el Saprissa. La pareja se casa por lo civil el 25 de diciembre de 2009 y celebra una boda religiosa más grande el 20 de junio de 2015.

Tienen tres hijos: Daniela, hija de una relación anterior de Andrea que Navas cría como propia; Mateo, nacido en abril de 2014; y Thiago, nacido en febrero de 2019.

Salas es cofundadora de Electro Body Center, un centro de entrenamiento con electroestimulación con presencia en Costa Rica y España. También trabaja junto a Navas en la fundación “Tiempos de Esperanza”, dedicada a apoyar a niños en situación de pobreza.

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La modelo costarricense ha acompañado a Keylor durante gran parte de su carrera profesional. Crédito: Instagram, andreasalasb

En redes sociales es activa como influencer de moda y bienestar bajo la cuenta @andreasalasb, con cientos de miles de seguidores. Ha acompañado a Navas en su carrera por Saprissa, Albacete, Real Madrid, PSG, Nottingham Forest y ahora Pumas de la UNAM.

¿Dónde jugó Keylor Navas?: Los equipos del histórico portero costarricense

Keylor Navas comienza su carrera en el Deportivo Saprissa, en Costa Rica, donde juega antes de dar el salto a Europa.

En España pasa por el Albacete, equipo con el que firma en 2010. De ahí llega al Levante, antes de fichar por el Real Madrid, club con el que gana tres títulos de Champions League.

ARCHIVO: Keylor Navas levantando la Orejona y su histórica hazaña de conquistar tres Champions consecutivas con el Real Madrid motivó la propuesta para nombrarlo Ciudadano Distinguido. / AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE.

Después se traslada a Francia para jugar en el Paris Saint-Germain (PSG). Posteriormente ficha por el Nottingham Forest, en Inglaterra.

También tiene un paso por Newell’s Old Boys, en Argentina, antes de llegar a México para jugar con Pumas de la UNAM, su club actual.

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Con la selección de Costa Rica, Navas participa en tres Copas del Mundo y es una de las figuras del equipo que llegó a cuartos de final en Brasil 2014.