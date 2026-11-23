Víctor Manuel Vucetich habla de su futuro en Tigres (REUTERS/Luis Cortes)

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Víctor Manuel Vucetich dejó abierta su continuidad en Tigres tras el cierre del Apertura 2026: el entrenador anunció que dialogará con la directiva para conocer los objetivos y la planeación del proyecto deportivo, aunque reconoció sentirse a gusto en la institución regiomontana según explicó en rueda de prensa.

Vucetich no confirmó que seguirá al frente del equipo para el siguiente torneo. El técnico señaló que primero debe hablar con la directiva sobre los objetivos, la planeación deportiva y su posible permanencia antes de tomar una decisión.

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Tigres venció 1-0 al América en el Estadio Universitario, con un gol de Juan Brunetta en los minutos finales. Vucetich valoró el resultado, pero advirtió que el desenlace no borra la deuda que deja el equipo tras quedar fuera de la Liguilla.

“El triunfo ante un equipo como América siempre es positivo, pero creo que tenemos que observar también lo que ha sido el torneo, que no es lo que hubiéramos querido nosotros. Se queda el equipo con esa deuda y ahora hay que descansar y después veremos qué es lo que viene”, expresó durante la conferencia posterior al partido.

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El entrenador consideró que la victoria permitió despedirse de la afición con un resultado favorable. Sin embargo, insistió en que el club entra en una etapa de definiciones antes del siguiente campeonato.

“Primero es culminar como se culminó, de una manera digna, con un regalo hacia la afición. Ahora hay que platicar de nuevo con la gente para ver qué es lo que viene, cuáles son el propósito, los objetivos que se tienen y de qué manera se pueden ir buscando esos objetivos”, manifestó.

Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Club America - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - November 21, 2026 Tigres UANL's Juan Brunetta celebrates scoring their first goal with Emiliano Gomez REUTERS/Jorge Mendoza

Vucetich dialogará con Tigres sobre su continuidad y el próximo torneo

Entre los temas pendientes entre la directiva y el técnico están la continuidad del cuerpo técnico, los objetivos deportivos, las posiciones que requieren refuerzos, las posibles bajas del plantel y la función de Vucetich como vicepresidente deportivo.

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El estratega explicó que hasta ahora su participación se concentró en la dirección técnica y en aportar opiniones sobre el plantel. “Ahora platicaremos ya con la directiva y veremos cuál va a ser el camino y qué es lo que se tiene que hacer, qué llevar a cabo”, señaló en conferencia de prensa.

Vucetich también dejó abierta la posibilidad de que los objetivos del club no coincidan con su continuidad. “Si encaja uno o no encaja con esos objetivos, entonces hay mucho todavía que dialogar”, dijo.

Sobre su vínculo con la institución, el técnico aseguró que ha recibido buen trato, aunque planteó que cualquier decisión debe analizarse sin impulsos. “Yo he estado muy contento, me han tratado muy bien aquí la gente, pero eso es algo que a lo mejor tenemos que dialogar y platicar y verlo de una manera muy fría, muy profesional”.

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Vucetich reconoce el fracaso de Tigres al quedar fuera de la Liguilla 8 REUTERS/Cristian De Marchena)

Vucetich reconoce el fracaso de Tigres al quedar fuera de la Liguilla

El entrenador evitó adelantar si solicitará más recursos para el siguiente torneo, pues afirmó que todavía desconoce el presupuesto disponible. “Ahorita es prematuro poder hablar al respecto cuando no hay ningún diálogo en ese sentido”, sostuvo.

Vucetich fue directo al evaluar el Apertura 2026 y la ausencia de Tigres en la Fiesta Grande. “El conjunto de Tigres se ha caracterizado en los últimos años por ser un equipo protagonista; hoy día, por las circunstancias, el cambio que se ha venido dando, lesiones, circunstancias diferentes, no se pudo, es un fracaso”.

El triunfo ante América cierra la participación felina con una nota positiva, pero no modifica el balance del torneo: Tigres queda fuera de la Liguilla y abre un periodo de conversaciones para reconstruir su proyecto deportivo.

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