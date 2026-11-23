Anuel AA estrenó el tema “Se Tocó El Totito Con Mi Glock”, que ha causado controversia. (Captura de pantalla)

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Anuel AA lanzó el 20 de noviembre de 2026 el sencillo “Se Tocó El Totito Con Mi Glock” como adelanto de su nuevo álbum Real Hasta La Muerte 2, y en menos de 24 horas la canción generó más ruido por sus letras que por su música.

Y es que en el mismo tema, el artista puertorriqueño nombra a diversos cárteles y figuras de ellos, como Los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, entre otros, algo que ni los referentes del género de corridos tumbados han hecho de forma tan directa y simultánea, según los internautas.

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El tema, de cuatro minutos con 24 segundos y corte de trap, ya superó los ocho millones de reproducciones en sus primeras 48 horas en YouTube y se posicionó entre los trending de varios países de Latinoamérica y España, según datos de la plataforma.

El álbum del que forma parte estaba originalmente programado para el 19 de noviembre, pero se movió al 26, fecha del cumpleaños de Anuel.

“Te picamo’ como el Cartel de Los Zeta’”: tres organizaciones rivales, una sola canción

Anuel AA estrenó el tema “Se Tocó El Totito Con Mi Glock”, que ha causado controversia. (Captura de pantalla)

La letra acumula referencias que, tomadas en conjunto, no tienen precedente en la discografía del cantante.

En el primer verso aparece Los Zetas con la línea: “Te grabamo’ y te picamo’ como el Cartel de Los Zeta’”. La frase no es casual: Los Zetas fueron documentados por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los grupos criminales más violentos del continente, conocidos específicamente por grabar y difundir ejecuciones como método de intimidación. Usarlos como referencia de amenaza es invocar esa imagen de terror, no una metáfora vaga.

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En el segundo verso llega el CJNG con nombre propio: “Pura gente de El Mencho secuestrando chapuline’”. El término “chapulines” es un insulto en el argot criminal mexicano para referirse a miembros que saltan de una organización a otra, o a delatores. La línea retrata al CJNG —el cártel que bajo Nemesio Oseguera Cervantes llegó a operar en casi todo el territorio mexicano, según la DEA—.

En el tercer verso aparece el Cártel de Sinaloa en dos líneas consecutivas: “Free Menchito en Colorado, free Chapo en Nueva York” y “Si explota el indictment, vo’a correr pa’ siempre como El Mayo”.

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Anuel AA estrenó el tema “Se Tocó El Totito Con Mi Glock”, que ha causado controversia. (Captura de pantalla)

Las tres referencias apuntan a situaciones judiciales reales y activas: Rubén Oseguera González, hijo de El Mencho, fue extraditado a Estados Unidos y cumple cadena perpetua en Colorado; Joaquín “El Chapo” Guzmán purga cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Nueva York tras ser condenado en 2019; e Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, que tuvo el mismo destino que los otros dos. Anuel los nombra como si pidiera su liberación y como si se identificara con su condición de prófugos.

Tampoco pasó desapercibido otra referencia a Nemesio Oseguera Cervantes, cuando se le oye cantar: “Soy hombre de guerra como El Señor de los Gallos”, uno de los apodos del capo, derivado de su afición a las peleas de gallos y los palenques.

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“Ni Peso Pluma se atrevió”: la comparación que incendió las redes

Horas después del lanzamiento, la canción detonó en X un gran debate. El eje no fue solo el contenido explícito del tema, sino la comparación inevitable con un género que lleva años explorando ese mismo territorio: los corridos tumbados.

Un usuario resumió lo que gran parte de la conversación online estaba pensando: “Oficialmente Anuel no vuelve a pisar México por un largo tiempo. Ni siquiera los artistas de Corridos Tumbados se atreven a mencionar nombres, y viene éste a señalarlo”.

En redes incluso mencionaron a Peso Pluma, Junior H y otros referentes del regional mexicano, quienes han construido discografías enteras en torno a la estética del narco, con referencias al Cártel de Sinaloa y a figuras como Los Chapitos, pero desde 2023 han dosificado con cuidado las menciones directas por restricciones activas a los narcocorridos en muchos estados del país.

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Anuel AA estrenó el tema “Se Tocó El Totito Con Mi Glock”, que ha causado controversia. (Captura de pantalla)

En X, varios usuarios plantearon que la canción normaliza figuras criminales reales bajo el argumento del entretenimiento: “Entiendo que para muchos es entretenimiento, pero no es así para todo el mundo”, escribió uno. Otro fue más directo sobre las consecuencias posibles: “en cualquier momento va a salir la noticia de que RHLM2 saldrá por homenaje a la muerte de Anuel en Sinaloa luego de que lo balearan por andar mencionando cárteles ajenos”.

La crítica no se quedó solo en el riesgo personal. Varios usuarios apuntaron al patrón: Anuel lleva más de un año acercándose a la estética del narco mexicano con colaboraciones, intros de narcocorridos y referencias a capos, y cada lanzamiento escala un poco más: “Ni Peso Pluma”, se lee.

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La reacción entre los fans del género urbano fue distinta. En la sección de comentarios del video oficial en YouTube dominaron frases como “Ya extrañaba la esencia de este hombre RHLM”, “Anuel tiene la cone con los duros de México y no hay compe” y “Aquí sí Anuel volvió a su prime”.

No es la primera vez, pero sí la más explícita

Anuel ya había transitado este terreno antes. En julio de 2025, el lanzamiento de “LOKiTA”, colaboración con Fuerza Regida en el álbum 111XPANTIA, incluyó líneas como “Si me voy preso como El Chapo, apóyame mentalmente” y “guerreo como Los Chapitos en Culiacán”.

Poco después, en el sencillo “Little Demon”, el cantante usó como intro un fragmento de “El Dueño del Palenque”, narcocorrido de Los Alegres del Barranco dedicado al propio El Mencho. El fragmento incluía la frase: “Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? Anuel”. En la misma canción aparecían referencias a “business con los mexicanos de Guadalajara” y a haber pagado “cien millones a la DEA pa’ que los kilos pasaran por la frontera”.

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A días de presentarse en el Flow Fest, el contexto lo complica todo

Anuel dará shows en Guadalajara y Monterrey (Ocesa)

El timing del lanzamiento añade una capa de tensión que va más allá de la polémica en redes. El 28 de noviembre, apenas ocho días después de que salió la canción, Anuel AA encabezará el cartel del Coca-Cola Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

El festival, uno de los eventos de música urbana más grandes del año en el país, lo tendrá como figura principal del sábado junto a Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo y Grupo Frontera como invitado especial.

El clima en México no podría ser más tenso para este tipo de contenido. El 14 de noviembre, apenas seis días antes del lanzamiento de la canción, el cantante Gabito Ballesteros fue arrestado en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro después de interpretar narcocorridos que no estaban autorizados por los organizadores. La legislación local contempla suspensión inmediata del evento, multas de hasta un millón de pesos y veto para artistas reincidentes.

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No es un caso aislado. Desde 2025, Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo de Los Alegres del Barranco —el grupo cuyo narcocorrido Anuel usó como intro ese mismo año— después de que proyectaran imágenes de El Mencho en un concierto en Zapopan. La ola siguió también con otros artistas.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó además una reforma que restringe la reproducción de música con apología del delito en espacios públicos de la capital, que entraría en vigor próximamente, de acuerdo con Billboard. Anuel se presentará en el Autódromo el 28 de noviembre sin haber emitido declaraciones públicas sobre la controversia que generó la canción.

Tiene además fechas posteriores en Monterrey el 8 de abril de 2027 en el Estadio Borregos y en Zapopan el 15 de abril de 2027 en el Coliseo GNP Seguros.