América estrena su jersey por el 110 aniversario: ¿cuál es la historia detrás de la nueva indumentaria?

(Adidas / AmeShop)

Guardar

El Club América comenzó los festejos por su 110 aniversario con el lanzamiento de una nueva indumentaria conmemorativa.

A pocos días de cumplir años, el próximo 12 de octubre, el conjunto azulcrema presentó este viernes 9 de octubre, en colaboración con Adidas, el jersey especial que rinde homenaje a su historia y que estrenará este sábado 10 de octubre frente a Rayados de Monterrey.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Adidas, el diseño de la nueva playera está inspirado en la temporada 1970-1971, una etapa especial para el América, que conquistó el título de Liga tras vencer 2-0 al Toluca en la final de vuelta, disputada el 1 de agosto de 1971 en el Estadio Azteca.

Carlos Reinoso y Horacio López Salgado marcaron los goles que le dieron el campeonato a las Águilas bajo la dirección técnica de José Antonio Roca.

(Especial)

Otro detalle que distingue al jersey conmemorativo es la ausencia de publicidad de patrocinadores, por lo que el diseño luce sin los habituales estampados comerciales.

PUBLICIDAD

¿Cómo es el jersey del América por su 110 aniversario?

(Adidas / AmeShop)

La colección lleva el nombre de Jersey Adidas Club América 26/27 110 Aniversario. De acuerdo con la descripción de la marca deportiva, la prenda incorpora tecnología Climacool, diseñada para absorber y dispersar el sudor y ayudar a mantener el cuerpo seco.

El modelo cuenta con ajuste regular, cuello redondo, mangas que varían según la versión y los logotipos de Adidas y del América al frente. La colección incluye opciones de manga larga y corta, tanto en versión de jugador como de aficionado.

¿Cuánto cuesta el jersey del América por su 110 aniversario?

(Adidas / AmeShop)

Los precios de la colección conmemorativa del América varían según el tipo de playera y la versión elegida:

Jersey de manga larga, versión jugador, hombre y mujer: 3,199 pesos.

Jersey de manga corta, versión jugador, hombre y mujer: 2,999 pesos.

Jersey de manga corta, versión aficionado, hombre y mujer: 1,999 pesos.

Short: 1,699 pesos.

(Adidas / AmeShop)

¿Dónde comprar el jersey del América por su 110 aniversario?

(Adidas / AmeShop)

La nueva indumentaria está disponible en las tiendas físicas y la tienda digital de Adidas, así como en el establecimiento físico y la tienda en línea de la América Shop.

PUBLICIDAD

¿Cuándo se juega el América vs Rayados de Monterrey?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El América estrenará su jersey conmemorativo este sábado 10 de octubre de 2026, cuando reciba a Rayados de Monterrey a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

El encuentro corresponde a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se disputará como parte de los festejos por los 110 años de historia del conjunto azulcrema.