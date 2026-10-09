México Deportes

América estrena su jersey por el 110 aniversario: ¿cuál es la historia detrás de la nueva indumentaria?

El conjunto azulcrema celebrará sus 110 años con un uniforme inspirado en el pasado del club, que estrenará ante Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte

(Adidas / AmeShop)
(Adidas / AmeShop)
Guardar

El Club América comenzó los festejos por su 110 aniversario con el lanzamiento de una nueva indumentaria conmemorativa.

A pocos días de cumplir años, el próximo 12 de octubre, el conjunto azulcrema presentó este viernes 9 de octubre, en colaboración con Adidas, el jersey especial que rinde homenaje a su historia y que estrenará este sábado 10 de octubre frente a Rayados de Monterrey.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Adidas, el diseño de la nueva playera está inspirado en la temporada 1970-1971, una etapa especial para el América, que conquistó el título de Liga tras vencer 2-0 al Toluca en la final de vuelta, disputada el 1 de agosto de 1971 en el Estadio Azteca.

Carlos Reinoso y Horacio López Salgado marcaron los goles que le dieron el campeonato a las Águilas bajo la dirección técnica de José Antonio Roca.

(Especial)
(Especial)

Otro detalle que distingue al jersey conmemorativo es la ausencia de publicidad de patrocinadores, por lo que el diseño luce sin los habituales estampados comerciales.

PUBLICIDAD

¿Cómo es el jersey del América por su 110 aniversario?

(Adidas / AmeShop)
(Adidas / AmeShop)

La colección lleva el nombre de Jersey Adidas Club América 26/27 110 Aniversario. De acuerdo con la descripción de la marca deportiva, la prenda incorpora tecnología Climacool, diseñada para absorber y dispersar el sudor y ayudar a mantener el cuerpo seco.

El modelo cuenta con ajuste regular, cuello redondo, mangas que varían según la versión y los logotipos de Adidas y del América al frente. La colección incluye opciones de manga larga y corta, tanto en versión de jugador como de aficionado.

¿Cuánto cuesta el jersey del América por su 110 aniversario?

(Adidas / AmeShop)
(Adidas / AmeShop)

Los precios de la colección conmemorativa del América varían según el tipo de playera y la versión elegida:

  • Jersey de manga larga, versión jugador, hombre y mujer: 3,199 pesos.
  • Jersey de manga corta, versión jugador, hombre y mujer: 2,999 pesos.
  • Jersey de manga corta, versión aficionado, hombre y mujer: 1,999 pesos.
  • Short: 1,699 pesos.
(Adidas / AmeShop)
(Adidas / AmeShop)

¿Dónde comprar el jersey del América por su 110 aniversario?

(Adidas / AmeShop)
(Adidas / AmeShop)

La nueva indumentaria está disponible en las tiendas físicas y la tienda digital de Adidas, así como en el establecimiento físico y la tienda en línea de la América Shop.

¿Cuándo se juega el América vs Rayados de Monterrey?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El América estrenará su jersey conmemorativo este sábado 10 de octubre de 2026, cuando reciba a Rayados de Monterrey a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

El encuentro corresponde a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se disputará como parte de los festejos por los 110 años de historia del conjunto azulcrema.

Temas Relacionados

Club AméricaAdidasPlayeraJerseyPrecioAniversariomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: “El Cangreburguer”, procesado por nexos con La Familia Michoacana

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país a través de Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: “El Cangreburguer”, procesado por nexos con La Familia Michoacana

Los personajes de Tim Burton llegan al Toy Fest 2026 con coleccionismo, disfraces y actores de doblaje: dónde y cuándo será

En esta edición los organizadores han decidido hacer el evento con causa. El acceso no cuesta dinero sino un kilo de croquetas por persona

Los personajes de Tim Burton llegan al Toy Fest 2026 con coleccionismo, disfraces y actores de doblaje: dónde y cuándo será

¿Cuántos años tenía Sasha Sokol cuando entró a Timbiriche y cómo era su relación con sus padres?

El primer episodio de la serie de ViX muestra los inicios de la banda infantil

¿Cuántos años tenía Sasha Sokol cuando entró a Timbiriche y cómo era su relación con sus padres?

Huracán Simon ya es categoría 2 y avanza por el Pacífico: Gobierno instala centros de mando en Jalisco y Colima para su monitoreo

Alertan a nueve comunidades en esas entidades para mantener precauciones ante el avance del huracán

Huracán Simon ya es categoría 2 y avanza por el Pacífico: Gobierno instala centros de mando en Jalisco y Colima para su monitoreo

Detienen a El Moco, presunto líder huachicolero en Puebla e Hidalgo: fue candidato a la presidencia municipal de Chignahuapan en 2024

Juan N fue detenido en un operativo conjunto entre la Marina, la Fiscalía General del Estado de Puebla y la SSC de Zacatlán

Detienen a El Moco, presunto líder huachicolero en Puebla e Hidalgo: fue candidato a la presidencia municipal de Chignahuapan en 2024
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos presos muertos: suman 12 fallecidos en dos días de violencia

Nueva riña en penal de Mazatlán deja dos presos muertos: suman 12 fallecidos en dos días de violencia

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de octubre: “El Cangreburguer”, procesado por nexos con La Familia Michoacana

Detienen a El Moco, presunto líder huachicolero en Puebla e Hidalgo: fue candidato a la presidencia municipal de Chignahuapan en 2024

‘El Cangreburguer’: quién es el hombre vinculado a proceso por nexos con La Familia Michoacana

CNDH reprobó con 5.25 al penal El Castillo de Mazatlán: las fallas que detectó antes de la riña que dejó 10 muertos

ENTRETENIMIENTO

Los personajes de Tim Burton llegan al Toy Fest 2026 con coleccionismo, disfraces y actores de doblaje: dónde y cuándo será

Los personajes de Tim Burton llegan al Toy Fest 2026 con coleccionismo, disfraces y actores de doblaje: dónde y cuándo será

¿Cuántos años tenía Sasha Sokol cuando entró a Timbiriche y cómo era su relación con sus padres?

FIL Zócalo 2026 arranca con conciertos, charlas y actividades gratuitas en CDMX: programa completo por día y hora

¿Existió Román Ferrelle? Este es el ejecutivo de Televisa en el que se habrían inspirado para la serie de Timbiriche

¡Lo lograron! El festival Tecate Comuna se queda en Cholula tras semanas de polémica por cambio de sede

DEPORTES

Cuanto cuesta el jersey oficial del América del 110 aniversario y el cual estrenará contra Rayados de Monterrey

Cuanto cuesta el jersey oficial del América del 110 aniversario y el cual estrenará contra Rayados de Monterrey

Tinieblas Jr. exhibe fallas en la atención médica tras la muerte del referí El Búho Pineda y señala el riesgo de realizar el martinete

Leones Negros desafía a la Liga MX y mantiene su lucha ante el TAS: “No pagaremos ningún peso por ascender”

Checo Pérez se impacta contra el muro en el GP de Singapur 2026 y explica la causa de su accidente

El Hijo de Fishman queda en libertad tras la muerte del réferi El Búho: llega a un acuerdo con la familia