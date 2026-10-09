América, bajo presión: Henry Martín destapa la contundente advertencia de Emilio Azcárraga antes de enfrentar a Rayados

(X / @D1OSCuauhtemoc)

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El Club América se prepara para celebrar su 110 aniversario el próximo 12 de octubre, pero antes tendrá que afrontar un compromiso de alta exigencia en el Apertura 2026.

Las Águilas recibirán a Rayados de Monterrey con la presión de conseguir una victoria, luego de que Emilio Azcárraga, dueño del club, dejara clara su postura sobre el resultado que espera.

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El conjunto azulcrema se enfrentará a uno de sus rivales más complicados, que recientemente lo eliminó de la Leagues Cup. Por ello, el encuentro de la Jornada 11 tendrá un significado especial para el América.

Henry Martín revela advertencia de Emilio Azcárraga antes del América vs Rayados

(REUTERS/Henry Romero)

En entrevista con Claro Sports, Henry Martín reconoció que el partido tendrá un valor especial por el aniversario del club, aunque también existe una exigencia clara de cara al enfrentamiento contra Monterrey: evitar una derrota que empañe la celebración.

“Tenemos prohibido perder, eso lo sabemos, el patrón lo ha dicho. Es un fin de semana para celebrar, es un fin de semana para glorificar al América por toda la historia, por toda la trayectoria. Y queremos eso, por supuesto”, comentó el delantero.

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Henry Martín reconoce la dificultad de enfrentar a Rayados

(Club América)

La Bomba también destacó la complejidad del rival, aunque recordó que el América tuvo oportunidades de imponerse en sus enfrentamientos recientes. El atacante considera que el duelo de la Leagues Cup dejó una sensación de que pudieron conseguir un resultado favorable.

“Nos toca un rival muy difícil en este fin de semana, lo sabemos, pero creo que el partido de la Concachampions... de la Leagues Cup, perdón, que tuvimos, nos quedó esa espinita de que pudimos haberlo ganado, ¿no? De que estuvimos ahí y de que sabemos cómo jugar”, dijo.

El capitán azulcrema también habló sobre el momento que atraviesa el plantel y destacó que el equipo cuenta con más alternativas para afrontar el compromiso.

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“El plantel ahorita está más completo, tenemos dos por línea. El equipo viene bien, motivado; muchos vienen de selección, de haber tenido participación. Tenemos la motivación de ganar este partido porque, no solo por la celebración del 110 aniversario, sino porque también nos lo merecemos”, agregó.

¿Cuándo se juega el América vs Rayados de Monterrey?

(Club América)

El partido entre América y Rayados de Monterrey se disputará este sábado 10 de octubre de 2026, a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

El encuentro corresponde a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.