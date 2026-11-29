Pesadillas, fantasía y arte mexicano: “Soy Frankelda” llega para hacer historia. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

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Soy Frankelda, el primer largometraje de animación stop-motion producido íntegramente en México, quedó incluida entre los 38 títulos elegibles para competir por el Oscar a Mejor Película Animada en la 99° ceremonia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, anunciada el 23 de noviembre de 2026. Es la única producción latinoamericana en la lista, que además establece un récord histórico en esa categoría.

La película, dirigida y escrita por los hermanos Arturo Ambriz y Rodolfo Ambriz bajo su estudio Cinema Fantasma en Ciudad de México, llegó a las salas mexicanas el 23 de octubre de 2025 distribuida por Cinépolis y acumuló 805,000 espectadores y 48 millones de pesos antes del 16 de noviembre de ese año. Netflix la estrenó mundialmente el 12 de junio de 2026 con el título en inglés I Am Frankelda, en español con subtítulos y con doblaje al inglés.

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Wildwood y Toy Story 5 lideran las apuestas con más del 95% de probabilidades

Esta imagen publicada por Disney muestra a los personajes Woody, con la voz de Tom Hanks (izquierda), y Buzz Lightyear, con la voz de Tim Allen, en "Toy Story 5" de Disney y Pixar. (Disney/Pixar via AP)

La competencia para Soy Frankelda incluye dos grandes favoritas que concentran la mayor parte de las expectativas de la industria. Wildwood, de Laika, encabeza la tabla combinada de probabilidades del sitio especializado Gold Derby con un 97.7%, seguida de Toy Story 5, de Pixar —dirigida por Andrew Stanton y Kenna Harris—, con un 95.6%. Solo cinco películas de las 38 elegibles obtendrán una nominación.

Wildwood es la producción más costosa en la historia de Laika: costó más de 100 millones de dólares, tardó más de cinco años en completarse y empleó a más de 1,000 trabajadores. La cinta obtuvo 86 puntos en Metacritic. El estudio acumula cinco nominaciones al Oscar a Mejor Película Animada sin haber ganado ninguna.

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Toy Story 5, por su parte, recaudó más de 1,100 millones de dólares en taquilla global y continúa con la racha de la franquicia: cada entrega de Toy Story estrenada desde que existe la categoría de Mejor Película Animada ha ganado el premio. Sin embargo, según el sitio Next Best Picture, sus puntajes críticos son los menos entusiastas de toda la saga.

El águila de 'Wildwood' supuso uno de los mayores desafíos técnicos.

Iron Boy ganó el premio del jurado en Cannes; Tangles adapta una novela gráfica sobre el Alzheimer

Detrás de las dos grandes favoritas se posicionan otros títulos con respaldo crítico sólido. Iron Boy, del director Louis Clichy —una coproducción de Francia y Bélgica distribuida por Sony Pictures Classics—, se ubica tercero con 76.5% de probabilidades según Gold Derby. La película ganó el Premio Especial del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y pasó también por el TIFF, el NYFF y el London Film Festival.

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Hoppers, de Pixar —dirigida por Daniel Chong—, es el cuarto contendiente con 68.5%. Tangles, del director Leah Nelson, es una coproducción de Canadá y Estados Unidos adaptada de la novela gráfica de Sarah Leavitt sobre una mujer que enfrenta el Alzheimer de su madre. Distribuidora IFC la adquirió recién en agosto de 2026 y ocupa el quinto lugar con 65.1%.

Ray Gunn, de Brad Bird, es la apuesta de Netflix; Hexed es la carta de Disney

Los cineastas mexicanos Roy Ambriz, tercero desde la izquierda, y Arturo Ambriz, tercero desde la derecha, posan para una foto con la actriz y directora Mireya Mendoza, centro, en un evento de alfombra roja para la película "Soy Frankelda" en el Festival de Cine de Morelia, en Morelia, México, el sábado 12 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)

Con 44.1% de probabilidades, Ray Gunn —dirigida por Brad Bird, conocido por Los Increíbles— es el título que Netflix impulsa con mayor fuerza en la categoría. La película es un noir animado de ciencia ficción con un reparto estelar. Desde 2019, Netflix ha colocado al menos una película en la lista de nominadas al Oscar a Mejor Película Animada en cada edición.

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Disney participa con Hexed, producida por Walt Disney Animation Studios. Universal Pictures e Illumination tienen tres títulos en la lista: The Super Mario Galaxy Movie, Minions & Monsters y, en conjunto con Pixar, suman cuatro largometrajes del mismo conglomerado corporativo entre los 38 elegibles.

Soy Frankelda es preqüela de una serie de HBO Max estrenada en 2021

Soy Frankelda. (Cinépolis Distribución)

La trama de Soy Frankelda sigue a Francisca Imelda, una joven escritora mexicana del siglo XIX que se reinventa como Frankelda y viaja a un reino subconsciente habitado por los monstruos de sus propios relatos de horror. La película funciona como precuela de la serie animada Los sustos de Frankelda, estrenada en 2021 en HBO Max, que originó el universo del largometraje.

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Los hermanos Arturo Ambriz y Rodolfo Ambriz comenzaron el proyecto aproximadamente una década antes de su estreno. El proceso de producción arrancó en la casa de sus padres, donde instalaron una carpa en el techo para los primeros trabajos. Luego construyeron el estudio Cinema Fantasma en el barrio Olivar de los Padres, en el sur de Ciudad de México, donde se filmó toda la película.

La técnica de stop-motion crea la ilusión de movimiento a través de la fotografía cuadro por cuadro de objetos estáticos, en este caso marionetas. El director de animación del proyecto fue Beto Petiches. La Motion Picture Association clasificó la película con calificación PG por contenido de terror, violencia, imágenes sangrientas, material temático y lenguaje breve.

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La votación preliminar comenzará el 7 de diciembre de 2026

Los cinco nominados a Mejor Película Animada serán definidos en dos etapas. La votación preliminar de categorías selectas iniciará el lunes 7 de diciembre de 2026 y cerrará el viernes 11 de diciembre. La lista corta se publicará el martes 15 de diciembre. La votación para las nominaciones se realizará entre el 11 y el 15 de enero de 2027.

Los miembros de la Rama de Animación de la Academia votan automáticamente en la categoría. Los miembros de otras ramas pueden solicitarlo, pero deben cumplir un requisito mínimo de visualización para ser habilitados. Las películas elegibles en Mejor Película Animada también pueden competir en otras categorías, incluida Mejor Película.

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El anuncio de las nominaciones está programado para el jueves 21 de enero de 2027. La 99° ceremonia de los Oscars se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood y se transmitirá en vivo por ABC, Hulu y más de 200 territorios en el mundo. La lista de 38 elegibles supera el récord previo de 35 títulos registrado en la edición 98°.