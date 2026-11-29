Juan Luis "N", alias “El Negro”, líder de la célula. Crédito: FGE Puebla

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvieron a Juan Luis “N”, alias “El Negro”, y a 16 personas más tras ocho cateos simultáneos realizados en el municipio de Guadalupe Victoria. El detenido fue identificado como presunto líder de la banda delictiva “Los Sinaloas”, señalada por actividades de narcomenudeo en la zona.

Las intervenciones, ejecutadas este 28 de noviembre de 2026, dejaron un saldo de cinco agentes investigadores lesionados: tres por proyectil de arma de fuego y dos por esquirlas. De ellos, cuatro permanecen estables y uno con pronóstico reservado, de acuerdo con el reporte oficial de la FGE.

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El operativo combinó labores de inteligencia y vigilancia discreta

La FGE desplegó el operativo en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Las fiscalía sostuvo que las acciones formaron parte de investigaciones previas que incluyeron labores de inteligencia, verificación de denuncias anónimas e investigación de campo.

Las vigilancias permitieron identificar inmuebles vinculados con la distribución de drogas en el municipio. Uno de los domicilios intervenidos se ubicó en avenida 19 Sur, en la colonia San José, donde presuntamente se comercializaban estupefacientes las 24 horas del día.

Los ocho cateos se ejecutaron de forma simultánea para evitar que los integrantes de la banda alertaran a otros objetivos. Esta modalidad buscó garantizar la detención conjunta de los señalados y el aseguramiento de los inmuebles antes de que pudieran destruirse evidencias.

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Diecisiete personas detenidas fue el saldo del operativo

Las personas detenidas fueron identificadas como:

Juan Luis “N”

Jorge Manuel “N”

Cristian “N”

José Bernardo “N”

Cleofas Guadalupe “N”

Alexis “N”

Ramsés Alejandro “N”

Zuriel “N”

Efraín Alexander “N”

Rocío Anita “N”

Javier Hernández “N”

Tomás Yair “N”

Manuel Refugio “N”

Magdiel Mellado “N”

Guadalupe “N”

Jesús “N”

Entre los capturados también se encuentra un menor de edad, cuya identidad permanece reservada conforme a los protocolos aplicables.

16 adultos y un menor de edad fueron detenidos. Crédito: FGE Puebla

Juan Luis “N”, alias “El Negro”, fue señalado por las autoridades como el objetivo prioritario del operativo. La estructura criminal que presuntamente lideraba operaba, según las investigaciones, bajo un esquema de distribución constante de narcóticos en distintos puntos del municipio.

Las 17 personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes. Los inmuebles intervenidos durante los cateos quedaron asegurados por las corporaciones participantes.

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La FGE mantiene coordinación con los tres órdenes de gobierno

La Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró este 28 de noviembre tras dar a conocer el caso que mantiene coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las investigaciones contra los delitos relacionados con el narcomenudeo en la entidad. La dependencia no precisó si se realizarán diligencias adicionales derivadas de este operativo.

La participación conjunta de la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la FGE se enmarca en la estrategia interinstitucional que las autoridades poblanas han aplicado en operativos similares contra organizaciones delictivas que operan en municipios del estado. El caso de “Los Sinaloas” se suma a las indagatorias abiertas por hechos vinculados con la venta de estupefacientes en Guadalupe Victoria.

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En otro caso, FGE capturó en Tepeojuma a un hombre buscado por feminicidio en Morelos

Otras acciones reveladas este 28 de noviembre incluyeron la detención de un hombre identificado como Isaac “N”, de 69 años, en el municipio de Tepeojuma, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en el estado de Morelos. La FGE cumplimentó la orden de aprehensión en coordinación con su homóloga de Morelos.

Sujeto detenido por su probable responsabilidad en un feminicidio. Crédito: FGE Puebla

De acuerdo con las investigaciones, entre el 28 y 29 de julio de 2024 el detenido presuntamente ingresó, en compañía de otra persona, a un domicilio ubicado en el municipio de Ayala, Morelos, donde habría agredido físicamente a una mujer. La víctima perdió la vida a consecuencia de asfixia mecánica por estrangulamiento.

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Labores de investigación de campo y gabinete permitieron a agentes de ambas entidades localizar al probable responsable en Tepeojuma, donde el 26 de noviembre, aproximadamente a las 11:43 horas, se dio cumplimiento al mandamiento judicial emitido por un juez del estado de Morelos. Isaac “N” fue trasladado a las instalaciones de la FGE de Puebla previo a su entrega a las autoridades de Morelos.