El estratega arrastra antecedentes de choques con Diego Valdés en Santos Laguna y Jesús Trindade en Pachuca, episodios que alimentan el debate sobre su exigencia con sus equipos. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El Club América se juega el pase a semifinales del Apertura 2026 ante Rayados, pero la serie no sólo se disputa en el césped.

El 0-0 de la ida, la racha de seis partidos sin ganar y las recientes decisiones de Guillermo Almada han instalado un ruido incómodo alrededor de Coapa cuando el margen de error ya se redujo al mínimo.

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Jugadores a los que Almada ha dirigido han mostrado inconformidad con la exigencia y el tono del uruguayo en los encuentros. REUTERS/Luis Cortes

El uruguayo llegó con un libreto reconocible: presión, intensidad y una exigencia que no negocia. Esa fórmula le dio resultados y le abrió puertas, pero también ha dejado discusiones, malos gestos y vestidores que, en distintos momentos, acusaron el desgaste de convivir con su forma de trabajo.

Las Águilas llegan a la vuelta contra Monterrey con tensión dentro y fuera de la cancha

La alarma se encendió después de una ida frustrante. América tuvo un hombre más durante buena parte del duelo en el Gigante de Acero, pero no encontró el gol. El empate extendió la racha y dejó cada decisión de Almada bajo el reflector.

El reportero León Lecanda informó que una parte del plantel no está cómoda con la intensidad de las prácticas, el tono de las indicaciones y los reclamos del uruguayo desde la banca.

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La versión no describe una rebelión generalizada, sino un grupo dividido entre quienes compran el método y quienes empiezan a cuestionarlo.

El Club América acumula seis partidos sin ganar antes de definir la serie frente a Rayados en el Apertura 2026. REUTERS/Daniel Becerril

La portería sumó otra capa al ambiente. Luis Ángel Malagón pasó al banco para la ida y Rodolfo Cota tomó su lugar. Después, el arquero publicó el mensaje que generó especulaciones entre muchos aficionados: “A mal tiempo, buena cara”.

Malagón no nombró a Almada ni explicó su publicación. Aun así, el inusual cambio de guardametas en plena Liguilla se mezcló con las versiones de tensión.

Santiago Baños, por su parte, habría pedido unidad antes de la vuelta, una señal de que el equipo necesita concentrarse en el resultado antes de que el ruido crezca.

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De esta manera, la vuelta ante Monterrey pondrá a prueba más que el funcionamiento de las Águilas. Almada necesita que sus decisiones se reflejen en la cancha para que la conversación vuelva al futbol y deje de girar alrededor de lo que ocurre puertas adentro en Coapa.

Diego Valdés y el día en que protagonizó con Almada el choque más recordado en Santos

La escena más conocida del estratega ocurrió en Santos Laguna, en agosto de 2021. Diego Valdés salió sustituido frente a Bravos de Juárez, caminó hacia el banco con furia, pateó una butaca y lanzó una botella. Almada no lo dejó pasar.

El técnico se acercó al chileno y la discusión quedó expuesta ante las cámaras. Más tarde explicó que no quería dejar el tema en el aire. Entendía el enojo del jugador, pero no estaba dispuesto a aceptar que la frustración se convirtiera en un espectáculo frente al grupo.

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Guillermo Almada enfrentó a Diego Valdés en la banca de Santos Laguna tras un reclamo del futbolista en agosto de 2021. (RS)

Ese cruce no rompió la relación de inmediato ni provocó una salida. Sin embargo, sí dejó una imagen que acompaña al uruguayo desde entonces: cuando un futbolista protesta, él responde. No suele esperar al vestidor ni elegir el silencio.

Años después, con los Tuzos de Pachuca, esa misma lógica apareció con Jesús Trindade, un mediocampista que había llegado por pedido suyo y que terminó fuera de sus planes por cuestiones disciplinarias reconocidas por el propio técnico.

Fueron episodios distintos, aunque unidos por un mismo rasgo: la exigencia de Almada no se limita a lo que exige dentro de la cancha.

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El desgaste con sus planteles también alcanzó a Pachuca y Real Oviedo

La posterior salida de Guillermo de Pachuca, antes del Mundial de Clubes de 2025, expuso diferencias sobre el modo de preparar un torneo que el club esperaba con gran ilusión. El estratega quería una concentración más estricta; parte de los futbolistas buscaba más tiempo en casa.

Armando Martínez, presidente del club, negó un quiebre institucional, aunque admitió que había puntos de vista distintos. La discusión fue suficiente para acelerar un final que parecía impensado meses antes, cuando Almada todavía era una pieza central del proyecto.

El eco de esa salida lo acompañó hasta España. En el Real Oviedo, Federico Viñas puso palabras a un desgaste que no siempre se ve desde afuera: “El día a día con Guillermo y el grupo no era el mejor”.

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Federico Viñas admitió que la convivencia cotidiana del grupo con Guillermo Almada presentó dificultades en el Real Oviedo. EFE/ Eloy Alonso

Aun así, el atacante no desconoció lo que el uruguayo aportó al equipo; incluso valoró la intensidad y la mejora que imprimió en ciertos pasajes de la temporada.

Ahí aparece la contradicción que hoy vuelve a rodear a Guillermo Almada en América. Su manera de trabajar puede elevar el ritmo de un equipo y exigir una respuesta inmediata, pero también puede tensar la convivencia cuando los resultados no se dan.

Ante Monterrey, el técnico necesita que las Águilas conviertan esa exigencia en una actuación capaz de llevarlos a las anheladas semifinales y apagar el ruido que volvió a instalarse alrededor de Coapa.

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