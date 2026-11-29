La Orquesta Master Show ofrece un concierto decembrino gratuito bajo la dirección musical de Ismael Sánchez en Los Pinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Orquesta Master Show llegará a Los Pinos con un concierto de música decembrina y ritmos bailables bajo la dirección musical de Ismael Sánchez. La agrupación, integrada por músicos de la Escuela Superior de Música, preparó una presentación con formato de gran orquesta y un repertorio pensado para una tarde de baile.

El concierto gratuito de la Orquesta Master Show se realizará el domingo 13 de diciembre de 2026 a las 16:00 en el Helipuerto del Complejo Cultural Los Pinos, en Ciudad de México. La actividad será de acceso libre y podrán asistir personas de todas las edades, con una propuesta que reunirá canciones de temporada, arreglos de Big Band y música popular.

PUBLICIDAD

La presentación llevará por nombre “Master Show: Los reyes del sabor”. El programa formará parte del Circuito Nacional de Orquestas por la Paz, una iniciativa que busca acercar espectáculos musicales a distintos públicos y fomentar espacios de convivencia cultural.

La tarde comenzará con un repertorio de música decembrina interpretado con la sonoridad característica de los grandes ensambles de jazz. Después, la orquesta continuará con piezas populares diseñadas para acompañar el baile.

La agrupación reúne a músicos de la Escuela Superior de Música y trabaja con repertorios de distintos géneros. Sus interpretaciones abarcan música de concierto, arreglos para Big Band y composiciones populares.

PUBLICIDAD

El formato elegido para la actividad remite a las grandes orquestas que combinan secciones de metales, instrumentos rítmicos y arreglos preparados para un sonido amplio. La propuesta de Master Show buscará trasladar esa experiencia al recinto cultural de Chapultepec.

La lista completa de canciones todavía no fue difundida. La información disponible indica que la selección unirá el ambiente de las celebraciones de diciembre con composiciones aptas para bailar.

Los Pinos tendrá música de temporada en distintos espacios

La agrupación integra a músicos de la Escuela Superior de Música y combina arreglos de Big Band con ritmos populares para el baile. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actuación de Master Show no será la única actividad musical prevista en el Complejo Cultural Los Pinos durante diciembre. El recinto también albergará un concierto navideño barroco a cargo del Ensamble de Metales de la Orquesta Escuela Carlos Chávez.

PUBLICIDAD

Esa presentación está programada para el sábado 5 de diciembre de 2026, entre las 14:30 y las 15:00, en la cancha de tenis del complejo. La actividad está dirigida a adolescentes y adultos.

El programa anunciado por el Sistema Nacional de Fomento Musical incluirá el Concierto para dos trompetas en do mayor, RV 53, de Antonio Vivaldi. También se interpretarán armonizaciones corales de Johann Sebastian Bach.

Tras un intermedio, el ensamble tocará la Suite Orquestal núm. 3 en re mayor, BWV 1068, de Bach. El cierre previsto será con Variaciones sobre un Himno de Adviento, de Fisher Tull.

La propuesta barroca estará centrada en un repertorio instrumental vinculado con la temporada navideña. El concierto de Master Show, en cambio, ofrecerá una alternativa orientada a la música popular y los ritmos bailables.

PUBLICIDAD

El Complejo Cultural Los Pinos concentrará así dos actividades con estilos diferentes en los primeros días de diciembre: una función de metales con obras de Vivaldi, Bach y Tull, y otra tarde con una gran orquesta integrada por músicos de la Escuela Superior de Música.

El Helipuerto será el escenario de la Orquesta Master Show

La cita del 13 de diciembre tendrá lugar en el Helipuerto del Complejo Cultural Los Pinos. El espacio forma parte del recinto ubicado en avenida Molino del Rey 252, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El acceso a la presentación será sin costo. La convocatoria está abierta para público de todas las edades, por lo que familias, grupos de amigos y visitantes del bosque podrán asistir a la función.

PUBLICIDAD

La actividad combinará el carácter festivo de las composiciones decembrinas con piezas que invitan al movimiento. La orquesta ofrecerá una programación concebida para disfrutar de música en vivo durante la temporada.

El conjunto se distingue por alternar estilos y formatos dentro de sus presentaciones. Esa amplitud se reflejará en un espectáculo que pasará de los arreglos de Big Band a la música popular.

La dirección de Ismael Sánchez estará al frente del ensamble durante una tarde que buscará reunir a los asistentes alrededor de la música. El repertorio no fue detallado canción por canción, aunque la convocatoria anticipa una selección vinculada con las fiestas de diciembre.

PUBLICIDAD

Cómo llegar al Complejo Cultural Los Pinos

El recinto se encuentra en Molino del Rey 252, Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Una de las opciones de transporte público es la estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro.

También se puede llegar mediante la estación Los Pinos/Constituyentes del Cablebús. Desde esos puntos, los visitantes podrán dirigirse hacia las instalaciones donde se desarrollarán las actividades musicales.

El concierto “Master Show: Los reyes del sabor” está previsto para las 16:00 del domingo 13 de diciembre. La recomendación para quienes planeen asistir es considerar el traslado con anticipación, ya que el programa comenzará en horario de tarde.

La función se sumará a la agenda cultural decembrina del complejo, que reunirá música de tradición barroca y un espectáculo de gran orquesta. Ambas propuestas estarán instaladas en espacios distintos de Los Pinos.

PUBLICIDAD