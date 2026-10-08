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Ivar Sisniega enaltece el modelo de Chivas y exige a todos los clubes imitarlo para “tener un mejor futbol”

El directivo de la Federación Mexicana de Futbol reconoció el papel de los jugadores rojiblancos en Primera División como en selección

Ivar Sisniega enaltece el modelo de Chivas y exige a todos los clubes imitarlo para “tener un mejor futbol” (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)
Ivar Sisniega enaltece el modelo de Chivas y exige a todos los clubes imitarlo para “tener un mejor futbol” (Pavel Alcaraz / EMX imageStudio Sport)
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Terminó la fecha FIFA y el debut de Rafa Márquez con la Selección Mexicana abrió el debate a la calidad de futbol que existe actualmente en México, pues el equipo acumuló dos empates y dos derrotas. Ante este escenario, Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), analizó la calidad deportiva que existe actualmente en la Liga MX y analizó el caso de Chivas.

Y es que, luego de que el club Guadalajara se convirtiera en la base del Tricolor, Ivar Sisniega puso de ejemplo al conjunto tapatío para que más clubes de la Liga MX apuesten por sus fuerzas básicas y así mejorar la calidad competitiva del combinado nacional.

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En un encuentro con la prensa, Ivar Sisniega enalteció el modelo de Chivas para encontrar y potencializar el talento joven en el futbol, por lo que sugirió que más clubes deberían de apostar por la misma estrategia, pues así mejoraría el futbol mexicano en todos sus rubros, principalmente en Selección Mexicana.

“Chivas lo hace muy bien. O sea, si todos los clubes tuvieran el modelo de Chivas, yo creo que tendríamos un mejor futbol”, sentenció.

Ivar Sisniega pone de ejemplo a Chivas para encontrar talentos en fuerzas básicas (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Ivar Sisniega pone de ejemplo a Chivas para encontrar talentos en fuerzas básicas (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Ivar Sisniega pone de ejemplo a Chivas para encontrar talentos en fuerzas básicas

Ivar Sisniega destacó el modelo de Chivas como una referencia para fortalecer el desarrollo de futbolistas y mejorar el rendimiento de la selección nacional. El directivo explicó que el club otorga una importancia central a las visorías y mantiene una búsqueda constante de talento tanto en México como en Estados Unidos, una práctica que, según señaló, también aplica el representativo nacional.

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Sisniega resaltó el papel del Tapatío, filial de Chivas, como el último escalón en la formación de los jugadores antes de su consolidación en el máximo nivel. “Ese último escalón que tienen con el Tapatío realmente permite que el futbolista acabe de formarse”, afirmó. Añadió que ese proceso ya se refleja en la actualidad, con la presencia de jugadores jóvenes tanto en Chivas como en el conjunto Tricolor, quienes encontraron en el equipo de la Liga de Expansión un espacio para completar su preparación.

El directivo señaló que uno de los objetivos consiste en aumentar la cantidad de filiales que participen en la Liga de Expansión, como ocurre actualmente con Tapatío y Cruz Azul Hidalgo. De acuerdo con su planteamiento, la participación de más equipos vinculados con clubes de Primera División permitiría ampliar las oportunidades de desarrollo para los futbolistas mexicanos y fortalecer el proceso de formación con miras a la selección nacional. “Uno de los objetivos que tenemos es que haya más filiales jugando en la Liga de Expansión, como hoy lo está haciendo Tapatío y Cruz Azul Hidalgo”, compartió.

Ivar Sisniega destacó el modelo de Chivas como una referencia para fortalecer el desarrollo de futbolistas (Archivo FMF)
Ivar Sisniega destacó el modelo de Chivas como una referencia para fortalecer el desarrollo de futbolistas (Archivo FMF)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana volverá a jugar en noviembre contra Jamaica, duelo que será parte de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, durante la ventana internacional del 9 al 17 de noviembre. La serie será la primera competencia oficial de Rafael Márquez como técnico del Tricolor y definirá el pase al Final Four y a la Copa Oro 2027.

El partido de ida se disputará en Kingston y la vuelta tendrá como sede el Estadio BBVA de Monterrey, donde México volverá a jugar después de ocho años y se presentará por primera vez como local, esto luego de que no compitió en Monterrey durante el Mundial 2026.

El equipo mexicano llega tras cerrar la Fecha FIFA de septiembre y octubre con cuatro partidos sin victorias: dos empates y dos derrotas, incluida la caída ante Estados Unidos por 3-0. En octubre también perdió 2-0 frente a Chile, luego de empatar con Colombia y Perú; para la serie ante Jamaica, Márquez podría contar con Julián Quiñones.

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