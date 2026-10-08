Mariana Ochoa regresó con el novio empresario de cine por el que la acusan de fraude en La Casa de los Famosos México

La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mariana Ochoa, ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, confirmó que regresó con su expareja, el empresario Mauricio Vaca Tavera, director de Administración y Finanzas (CFO) de una importante cadena de cines. La reconciliación ocurrió el mismo lunes de su salida del reality, apenas horas después de que la cantante se coronara campeona tras 71 días de competencia.

La reaparición pública de la pareja se dio la noche del 7 de octubre, durante una fiesta organizada por Galilea Montijo. El reencuentro cobró relevancia porque Vaca Tavera está vinculado a la cadena de cines que transmitió la gala final del reality, el mismo evento en el que Ochoa resultó ganadora en medio de señalamientos de fraude.

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La ruptura ocurrió por la decisión de entrar al reality

Mariana Ochoa y su novio retomaron la relación tras los 71 días de encierro (redes de Marina Ochoa)

Mariana relató que su separación de Vaca Tavera se produjo meses antes de su ingreso al programa, luego de ocho años de relación. La cantante explicó que el empresario no estuvo de acuerdo con que ella participara en un formato de convivencia 24 horas frente a las cámaras.

“Debo confesar que parte por lo que rompí con él fue porque él no quería que yo entrara al reality, porque él es una persona muy privada y él no quería”, declaró la cantante. Ochoa añadió que las diferencias en el manejo de la exposición pública representaron un obstáculo central para la relación: “Él es muy privado y yo soy muy pública”.

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Durante su estancia en la casa, Ochoa ya había adelantado detalles sobre esta ruptura frente a Karina Torres. “Entro a esta casa soltera, venía de una relación de ocho años, así que no sé qué me espera”, dijo en aquel momento, y insistió en que el quiebre no respondió a una pelea: “No nos peleamos. No fue falta de amor”.

Las rosas rojas que sellaron la reconciliación

Un fotomontaje presenta a la cantante Mariana Ochoa frente a la pantalla de una sala de cine que exhibe el logotipo del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantante detalló que, al llegar a su casa tras la gala final, se encontró primero con sus hijos y después con una sorpresa en la puerta de su hogar. “Llegó el lunes que llegué a mi casa, abracé a mis hijos y en eso tocaron mi timbre y abrí. Me llegó con un ramo de rosas rojas preciosas y me dijo: ‘¿Quieres volver a ser mi novia?’, y yo: ‘Sí’, ni lo pensé”, recordó entre risas.

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Ochoa aseguró que no necesitó tiempo para decidir si aceptaba una segunda oportunidad, pues los sentimientos entre ambos seguían presentes pese a las diferencias que los llevaron a separarse. La cantante también destacó la buena relación que Vaca Tavera mantiene con sus hijos y expresó su intención de construir una nueva etapa tanto en lo personal como en lo sentimental.

El vínculo con la marca de salas cinematográficas alimenta las dudas sobre el resultado final

Mariana Ochoa contenta por ganar el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil corporativo de Vaca Tavera cobró peso en medio de la controversia que envolvió a la gala final del 4 de octubre. Ese domingo, la transmisión registró 45,129,000 votos, un récord para el reality, y coronó a Ochoa con 10,825,542 sufragios, por encima de Memo Schutz, con 9,834,625, y de Karina Torres, que cerró en tercer lugar con 9,718,852.

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El resultado generó descontento inmediato entre los seguidores de Torres, considerada favorita desde el inicio de la temporada.

Las redes sociales se llenaron de mensajes como “el robo más famoso de México”, mientras que la función especial de cine en Cinépolis, la cadena donde Vaca Tavera ocupa su cargo directivo, registró una caída en audiencia frente a los números de ediciones pasadas.

Paola Suárez encabezó las acusaciones de fraude

Paola Suárez, amiga de Karina Torres, denuncia un presunto arreglo con la producción de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (@chismerealitymx)

Paola Suárez, integrante del clan de Wendy Guevara y amiga cercana de Torres, fue la primera en cuestionar públicamente la legitimidad del triunfo de Ochoa. “A mí me dijeron que iba a ganar Mariana porque firmó contrato”, declaró Suárez en un videoclip difundido junto a Vanessa Labios 4K.

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La influencer cuestionó directamente la dinámica conocida como “El Exilio”, que permitió a Ochoa regresar a la competencia después de ser la primera eliminada de la temporada. “Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana, y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado, para volver a entrar a la casa y que sea finalista, y que sea ganadora”, escribió en sus historias de Instagram.

Suárez llevó la acusación más allá de las redes sociales. Frente al público de un antro, tomó un micrófono para denunciar lo que consideró un arreglo previo entre la producción y la cantante: “No sé cómo se haya arreglado con Endemol. Fue la primera eliminada, obviamente la volvieron a meter es porque firmó un contrato para llegar a la final. Yo les voy a decir una cosa, esto es fraude”, gritó. Vanessa Labios 4K sumó una acusación adicional al asegurar que Ochoa presuntamente no había aceptado los 4 millones de pesos del premio.

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Mariana Ochoa pidió mostrar su contrato para desmentir el fraude

Paola Suárez compartió una publicación en la que cuestionó la victoria de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México. (IG: paolitasuarez28)

Ante la magnitud de las acusaciones, Ochoa reveló que solicitó autorización a la productora Rosa María Noguerón para exhibir públicamente el contrato que firmó antes de ingresar al reality. La intención de la cantante fue desmentir con pruebas documentales la versión de un acuerdo previo sobre el resultado de la competencia.

“La gente al leer las encuestas donde lo ponían hasta arriba, decide votar por alguien más que veía hasta abajo y entonces eso te hace a veces dar un voto equivocado”, explicó Noguerón sobre otro de los resultados polémicos de la final, en referencia a la salida de Yahir en sexto lugar. De acuerdo con el relato de Ochoa, la respuesta de la productora a su petición no fue favorable, aunque la cantante insistió en que el contenido del documento respaldaría su versión.

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La producción del reality defendió la transparencia del sistema de conteo utilizado durante la temporada. “Los votos aquí están, los hacemos a través de un sistema internacional de votación, que no solo está supervisado por un notario mexicano, sino que tiene una manera de captación de votos que no hay lugar a dudas”, señaló Noguerón.