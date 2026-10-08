Crítica de “Madre Siniestra”: de qué trata y dónde ver en México la película de terror

Guardar

Madre Siniestra llega a cines de México este 8 de octubre, distribuida por Cinépolis y Cinemex, con Jessica Chastain en un doble papel que combina terror doméstico y fantasía oscura.

La cinta, dirigida por Rob Savage, adapta la novela Incidents Around the House de Josh Malerman, publicada en 2024, y llega producida por James Wan bajo su sello Atomic Monster.

PUBLICIDAD

De qué trata la película de terror Madre Siniestra

Madre Siniestra

Bela, una niña de ocho años interpretada por Arabella Olivia Clark, vive en medio de los conflictos entre sus padres. En su clóset aparece una presencia que ella llama “Otra Mamá”: al inicio parece una compañía misteriosa, pero su naturaleza se vuelve cada vez más amenazante.

La entidad adopta la apariencia de Ursula, la madre de Bela interpretada también por Chastain, y busca “entrar al corazón” de la niña. El padre, Russ, lo interpreta Jay Duplass; también participa Karen Allen, conocida por su papel de Marion en la saga de Indiana Jones.

El dato que distingue a esta producción es el doble rol de Chastain: encarna tanto a la madre real como a la entidad siniestra que la suplanta, un recurso que la película explota desde el arranque de la trama, según detalla Clarín.

PUBLICIDAD

Madre Siniestra

Crítica de Madre Siniestra que marca los clichés del guion

La reseña publicada por Clarín describe el resultado como “regular” y señala que la cinta “peca de cada clisé que el cine de terror ha venido acuñando a lo largo de la historia”. El crítico apunta que Bela “se la pasa de un susto tras otro” sin que el guion aporte giros distintos a los ya vistos en el género.

El texto identifica similitudes con Backrooms, otra producción de James Wan, y observa un esfuerzo visual por salir de la narración pasiva, aunque concluye que “el resultado solo puede asustar a quien haya visto poco cine de terror”.

PUBLICIDAD

Madre Siniestra

Savage, responsable de Boogeyman: Tu miedo es real (2023), repite la fórmula de entidades que adoptan la forma física de otras personas, un mecanismo que la crítica considera ya desgastado en el catálogo reciente del estudio.

Dónde ver Madre Siniestra en México

La película se estrenó el 8 de octubre en Cinépolis y Cinemex, las dos cadenas que comparten el estreno esta semana en la cartelera mexicana. La película tiene Clasificación B, apta para mayores de 12 años acompañados de un adulto. Por el momento la exhibición es exclusivamente en cines, sin fecha anunciada para plataformas de streaming en el país.

Madre Siniestra

El título original en inglés es Other Mommy, aunque en los mercados de habla hispana se distribuye bajo el nombre Madre siniestra. La disponibilidad por sala y horario puede variar según el complejo y la ciudad.

PUBLICIDAD

Las películas de Jessica Chastain: extensa trayectoria en Hollywood

Jessica Chastain cuenta con una trayectoria extensa en Hollywood que mezcla cine independiente, blockbusters y terror. Entre sus películas más destacadas están:

Zero Dark Thirty (2012), donde interpreta a una analista de la CIA en la cacería de Osama bin Laden, papel que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz. También protagonizó The Help (2011), su primer reconocimiento de la Academia en la categoría de mejor actriz de reparto.

Madre Siniestra

En ciencia ficción figura en Interstellar (2014), de Christopher Nolan, donde da vida a Murph, y en The Martian (2015), junto a Matt Damon. Ganó el Oscar como mejor actriz por The Eyes of Tammy Faye (2021).

PUBLICIDAD

Dentro del terror, su género más cercano a Madre siniestra, actuó en Mama (2013) y Crimson Peak (2015), de Guillermo del Toro. También participó en It Chapter Two (2019), interpretando a Beverly Marsh adulta, y en Dark Phoenix (2019), dentro del universo de X-Men.

Entre sus trabajos recientes están The Good Nurse (2022), Armageddon Time (2022), donde encarna a Maryanne Trump, Memory (2023) y Mothers’ Instinct (2024). También protagonizó la miniserie Scenes from a Marriage de HBO.