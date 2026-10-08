La Fórmula 1 enciende motores en México y recuerda la noche en que Checo Pérez conquistó Singapur

El piloto mexicano consiguió la victoria en Marina Bay 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio Michel Pérez Mendoza selló una contundente victoria en el Gran Premio de Singapur en 2022, durante una etapa con Red Bull Racing donde las críticas presionaron al tapatío a tal grado que muchos dudaron de sus capacidades para estar al parejo de su antes coequipero Max Emilian Verstappen en la Fórmula Uno.

Para Checo era necesario obtener el triunfo para silenciar bocas y dar muestra que su asiento en el equipo austriaco no fue adquirido, sino lo obtuvo con merecimiento tras ganar en 2020 con Racing Point después de ir en último lugar en Sakhir,

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Pérez Mendoza enseñó aquella noche en Marina Bay cuál es el verdadero “estilo mexicano” en las carreras de la Fórmula Uno al conseguir su cuarta victoria en el máximo circuito y la tercera con los colores de Red Bull Racing, en un circuito que sonríe al ver el retorno de Sergio Pérez en la F1.

Checo correrá por primera vez en el Gran Premio de Singapur con la escudería Cadillac Fórmula One Team luego de un año fuera del deporte motor. El Gran Circo también se encontenta por ver nuevamente en la parrilla a un subcampeón del mundo como es Sergio Pérez Mendoza, es por eso que, antes de comenzar con el fin de semana de actividades le rindió tributo a su victoria de hace cuatro años en Marina Bay,

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“La noche que Checo aplicó el modo mexicano y escapó a la victoria. Tras un año de ausencia, este fin de semana vuelve a las calles de Singapur”, dice el texto con que ilustró la repetición de su triunfo en el Gran Premio de Singapur del año 2022.

La frase de Checo Pérez que marcó su victoria en Singapur: “Este es el estilo mexicano”

La afición mexicana no dudó en mostrar el cariño que le tienen al piloto de Red Bull. (Captura de pantalla)

Al cruzar la meta en el trazado de Marina Bay en primera posición, Sergio Michel Pérez Mendoza lanzó un mensaje directo contra sus detractores al enseñar cómo el automovilismo mexicano también se hace presente en lo alto del pódium de la Fórmula Uno.

“Así es como lo hacemos, hombre. Cerramos la boca y trabajamos duro. Este es el estilo mexicano, bien hecho chicos”, expresó Sergio Checo Pérez en la radio de comunicación al llevarse la bandera a cuadros del Gran Premio de Singapur 2022.

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Lo que hizo más especial esa noche en Marina Bay es que horas antes una potente lluvia mojó la pista de Singapur, por lo que un error podría sentenciar el destino de cada uno de los competidores, pero Checo Pérez con su nivel frente al volante, enseñó en que categoría se ubica dentro del automovilismo mundial.

Checo Pérez aterriza en Singapur para correr con Cadillac F1

El piloto nacional pilotará su alto Cadillac en Singapur (@schecoperez / Instagram)

Por decimotercera vez en su historia, Sergio Pérez Mendoza participará en el Gran Premio de Marina Bay, debutando con el equipo novedad de la Fórmula Uno, hablamos de Cadillac, con quien sigue luchando para sobrepasar la barrera de los diez primeros lugares y así sumar puntos que al cierre de la temporada 2026 se traducirá en millones de dólares.

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Sus mejores resultados en Singapur ocurrieron en los años 2014 y 2015 al finalizar en séptimo lugar, ambas ocasiones con Sahara Force India, en 2017 acabó en quinta posición con el citado Force India y en 2022 culminó en primero bajo el nomex de Red Bull Racing.

A continuación aparece la lista de los antecedentes de Sergio Checo Pérez tras competir en el Gran Premio de Singapur, desde su debut en la temporada 2011 con la escudería Sauber.

2011: 10° con la escudería Sauber

2012: 10° con la escudería Sauber

2013: 8° con la escudería McLaren

2014: 7° con la escudería Force India

2015: 7° con la escudería Force India

2016: 8° con la escudería Force India

2017: 5° con la escudería Force India

2018: 16° con la escudería Racing Point Force India

2019: abandono con la Racing Point , por un problema de motor

2022: 1° con Red Bull Racing

2023: 8° con Red Bull Racing

2024: 10° con Red Bull Racing

Actividad de Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur 2026

El mexicano suma una victoria en el trazado de Marina Bay. (TW Sergio Pérez)

Marina Bay será el epicentro de una nueva carrera de la Fórmula Uno, en su versión 2026 con Sergio Checo Pérez en sus filas y estos serán los horarios para disfrutar de la participación del conductor mexicano en Singapur:

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Viernes 9 de octubre

FP1 : 2:30am:

Sprint Qualy: 6:30 am

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint : 3:00 am

Qualy: 7:00am:

Domingo 11 de octubre

Gran Premio de Singapur: 6:00 am

La competencia conta de 62 vueltas para un total de 4 mil 927 kilómetros recorridos en el trazado de Marina Bay, El jalisciense, Checo Pérez, intentará dar lo mejor de sí para que este fin de semana siga siendo tan especial para él como lo fue en el año 2022.

México será sede de una carrera de la Fórmula 2 por primera vez en el 2027

Conferencia de prensa anuncio Fórmula 2 (Néstor Hernández Molina)

En una conferencia de prensa en la que Infobae México estuvo presente, el Gran Premio de la Ciudad de México confirmó que la Fórmula 2, antesala de la F1, vivirá una carrera oficial desde el Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de la campaña 2027.

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Lo más llamativo y destacado es que México contará con doble participación: Rafael Villagómez y Noel León, pilotos de Van Amersfoort Racing y Campus Racing respectivamente, representarán al país durante el fin de semana del 29 de octubre al día 31 del próximo año.

Ambos tienen la llusión de ser los próximos referentes del automovilismo mexicano dentro de la Fórmula Uno. Los dos toman el ejemplo de Sergio Checo Pérez para ascender a la máxima división del deporte motor a sabiendas que el tapatío vive sus últimos años en la F1.