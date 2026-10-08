Omar García Harfuch afirma que la Guardia Nacional "jugará un papel fundamental" en el blindaje de las próximas elecciones del 2027

Omar García Harfuch comparece ante la Cámara de Diputados (@RicardoMonrealA)

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El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó durante una conferencia de prensa que el Gobierno de México ya trabaja en un operativo para blindar el proceso electoral de 2027, con la Guardia Nacional como institución central del esquema de protección.

El funcionario respondió así a un cuestionamiento ante el riesgo de infiltración del crimen organizado en las próximas elecciones, con el antecedente de un número de candidatos asesinados.

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Reunión con el INE para identificar riesgos

García Harfuch detalló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, “se están llevando a cabo por instrucciones de la Presidenta varios temas” en materia de seguridad electoral.

El secretario precisó quiénes participaron en el encuentro inicial: “Se llevó a cabo una reunión con la titular del INE, donde estuvo la consejera jurídica, la titular de la Fiscalía General de la República, su servidor y el titular del Centro Nacional de Inteligencia”.

Omar García Harfuch , titular de la SSPC, habló ante los medios de comunicación tras su comparecencia ante diputados. Crédito: Captura de Video

El objetivo de esa reunión, explicó, fue “analizar los focos rojos que ha habido en el pasado y poder prevenirlos en el futuro”. El funcionario no detalló cifras ni casos específicos de estos antecedentes durante su intervención.

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Sobre el seguimiento de este trabajo, García Harfuch adelantó que continúan las tareas de diagnóstico: “Estamos trabajando para determinar los focos rojos, vamos a dar a conocer más adelante también las acciones que se van a llevar a cabo”.

Guardia Nacional al frente del operativo

El secretario subrayó que la tarea de seguridad electoral no corresponde de manera exclusiva a su dependencia. Según explicó, “no es una tarea exclusiva de la Secretaría de Seguridad, estamos trabajando todas las instituciones del Gabinete de Seguridad”.

Dentro de ese esquema mencionó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, aunque fue explícito al señalar el rol que tendrá la corporación central del operativo.

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“Principalmente Guardia Nacional va a jugar un papel fundamental en estas elecciones”, afirmó García Harfuch, y agregó que el trabajo se realizará “de manera muy coordinada con las Policías Estatales y las Fiscalías Estatales”.

Omar García Harfuch afirma que la Guardia Nacional “jugará un papel fundamental” en el blindaje de las próximas elecciones del 2027 EFE/ Daniel Sánchez

El Gobierno de México prepara así un dispositivo que combina a las fuerzas federales con las corporaciones locales para las elecciones de 2027, aunque el secretario no precisó montos de despliegue ni el número de elementos que se asignarán a la tarea.

Candidatos asesinados en procesos electorales previos

El proceso electoral de 2024 en México estuvo marcado por una ola de violencia contra políticos y aspirantes a cargos de elección popular. Entre los casos documentados figura el de Francisco Sánchez Gaeta, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puerto Vallarta, hallado muerto.

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También fue asesinado un candidato de Morena a síndico en el municipio de Cuitzeo, Michoacán, de acuerdo con el mismo medio. En Oaxaca, la Fiscalía estatal abrió una investigación por el homicidio calificado del alcalde de Chahuites.

La violencia no se limitó a homicidios consumados. El día de la jornada electoral de 2024, en Benemérito de las Américas, Chiapas, el hijo de un candidato de Chiapas Unido y un aspirante a regidor murieron durante una emboscada.

El secretario recibió una serenata al terminar su comparecencia.

Un caso que marcó el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum ocurrió apenas un día después de su triunfo electoral: la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue asesinada a balazos en una vía pública. La funcionaria ya había sido víctima de un secuestro meses antes, del cual fue liberada.

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Otros políticos sobrevivieron a ataques directos durante sus campañas. El candidato del PRD a la alcaldía de Ajalpan, Puebla, Mario Franco Barbosa, resultó herido tras un ataque a balazos en abril de 2024 y condujo su propio vehículo para pedir ayuda. Ese mismo mes, el candidato del PT a la alcaldía de Xochitepec, Morelos, sobrevivió ileso luego de que su vehículo recibiera cinco impactos de bala.

García Harfuch descarta aspiraciones presidenciales

La conferencia también incluyó una pregunta ajena al blindaje electoral, relacionada con declaraciones del senador Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde, quien calificó al secretario como “un Pedro Infante de la política” por su popularidad y afirmó que encabezaría un proyecto exitoso en la elección presidencial de 2030.

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García Harfuch agradeció el comentario, pero fue categórico al descartar cualquier aspiración personal distinta a su encargo actual: “Siempre se agradece un buen comentario del Senador, sin embargo lo digo con toda transparencia, la tarea y la oportunidad que me dio la Presidenta Claudia Sheinbaum de servir como Secretario de Seguridad no permite una agenda paralela”.

El secretario vinculó esa postura directamente con la naturaleza de los delitos que atiende su dependencia: “Menos cuando tenemos delitos tan delicados como personas desaparecidas, extorsión, etcétera, pues sería una falta de respeto de mi parte para las víctimas y para mis propios compañeros que están trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional”.

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El funcionario cerró el punto reiterando que su enfoque está puesto exclusivamente en lo que la presidenta le instruyó, sin abrir margen a especulaciones sobre una eventual candidatura en 2030.