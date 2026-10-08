México

“A mi mamá también la agredía”: la frase con la que un joven de 17 años justificó matar a martillazos a su hermano en Tlalpan

Las autoridades lo detuvieron tras el homicidio, que se suma a otros casos de violencia entre hermanos registrados en años anteriores en la Ciudad de México

Luis, de 17 años, fue detenido tras matar a martillazos a su hermano mayor, Eduardo Herrera, en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan. Crédito: Especial
Luis, de 17 años, fue detenido tras matar a martillazos a su hermano mayor, Eduardo Herrera, en la colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan. Crédito: Especial
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Un adolescente de 17 años, identificado como Luis, mató a golpes de martillo a su hermano mayor, Eduardo Herrera, de 27 años, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. El joven afirmó que lo atacó porque estaba cansado de que le robara dinero para comprar alcohol y del maltrato que recibía.

Las autoridades detuvieron a Luis después del homicidio, de acuerdo con el reporte difundido por la cuenta de X Siete Letras, del periodista Antonio Nieto. La publicación añadió que Eduardo también agredía a la madre de ambos, un antecedente que el menor citó para justificar el ataque.

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Luis, de 17 años, fue detenido en la colonia Miguel Hidalgo de Tlalpan

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque contra Eduardo Herrera ocurrió en la colonia Miguel Hidalgo, dentro de los límites de la alcaldía Tlalpan, de acuerdo con la publicación de Antonio Nieto. El posteo etiquetó a la cuenta oficial de la demarcación de Tlalpan como parte del reporte del hecho.

La alcaldía no emitió, hasta el momento, un comunicado propio sobre el homicidio. Tampoco trascendió un pronunciamiento de la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes de la Ciudad de México sobre la situación jurídica de Luis.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte citado tampoco precisó la fecha exacta en la que ocurrió el ataque. La red social difundió el caso como parte de la cobertura habitual que Siete Letras realiza sobre hechos de violencia en la capital mexicana.

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“A mi mamá también la agredía”: la frase con la que Luis justificó el crimen

Luis justificó el ataque con una frase que registró la cuenta de X Siete Letras: “A mi mamá también la agredía”. La frase amplió el señalamiento que el adolescente ya había hecho sobre ese maltrato familiar.

El reporte no precisó si la madre presentó alguna denuncia previa por violencia familiar. Tampoco se dio a conocer si Luis contaba con antecedentes penales o había recibido atención psicológica antes del homicidio.

La publicación tampoco detalló el estado de salud de la madre tras los hechos. tampoco especificó si la mujer presenció el ataque contra Eduardo Herrera.

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes en Tlalpan y la Ciudad de México: ataques entre hermanos en 2021 y 2018

En julio de 2021, un adolescente de 14 años mató a su hermano de 12 años en la colonia Pedregal de San Nicolás, también dentro de la alcaldía Tlalpan. El agresor utilizó un arma blanca y, además, lesionó a su madre y a un tío.

La Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes de la Ciudad de México puso al menor a disposición del Ministerio Público Especializado en Delitos de Género y Atención a Víctimas. Las primeras indagatorias de ese expediente apuntaron a un posible consumo de drogas por parte del agresor, de acuerdo con el diario.

En diciembre de 2018, un niño de 12 años mató a puñaladas a su hermano adoptivo de cuatro años en la colonia Nativitas, de la alcaldía Benito Juárez. El menor argumentó que actuó por celos hacia el pequeño, de acuerdo con el reporte de Milenio.

El cuerpo del menor presentó una herida de entre 15 y 20 centímetros en el cuello, además de heridas punzocortantes en el tórax y el abdomen, según precisó la publicación. La Procuraduría capitalina trasladó al agresor a la Agencia 57 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.

Un puesto metálico cerrado tras una cinta amarilla de policía, con vehículos policiales e iluminación de sirenas en una calle nocturna.
Procesan a dos hombres por agresión sexual a una mujer en Santa Fe, la encerraron en un puesto y luego lo incendiaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres casos ocurrieron dentro de viviendas familiares y sin testigos ajenos al núcleo doméstico. En los tres episodios, los agresores eran menores de edad al momento del ataque contra un hermano.

Ninguno de los expedientes revisados reportó un vínculo previo entre los casos más allá de la coincidencia territorial en Tlalpan. Las autoridades capitalinas tampoco relacionaron el ataque contra Eduardo Herrera con los hechos de 2021 ni con el ocurrido en 2018 en la colonia Nativitas.

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