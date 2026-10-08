Guerra entre La Unión Tepito y La Anti-Unión deja dos miembros de Los Fortis sin vida: esto se sabe de ellos

“El Dayron”, sobrino de Luis Adrián Díaz Fortis, murió durante un ataque armado en Tepito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La disputa entre grupos criminales que operan en Tepito y el Centro Histórico de la Ciudad de México se intensificó durante los últimos meses y derivó en episodios de violencia, entre ellos los asesinatos de dos integrantes de la familia conocida como Los Fortis.

Entre agosto y septiembre, Luis Adrián Díaz Fortis, señalado como presunto líder de esta célula, y su sobrino, identificado como “El Dayron”, fueron asesinados en ataques armados diferentes.

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Los crímenes ocurrieron en un contexto de rivalidad entre La Unión Tepito, La Anti Unión y grupos o células vinculadas con ambas organizaciones, que mantienen disputas por el control de actividades ilícitas, particularmente en la zona centro de la capital.

Así asesinaron al presunto líder de Los Fortis

La noche del 9 de septiembre, Luis Adrián Díaz Fortis fue asesinado a balazos después de salir de la casa de su pareja sentimental, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el presunto sicario caminaba por una de las banquetas de la zona con la capucha de una sudadera puesta y el rostro cubierto.

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1. Los Fortis mantienen una presencia de varios años en la zona de Tepito y el Centro Histórico de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando observó el vehículo en el que viajaba Díaz Fortis, se acercó y comenzó a disparar contra el automóvil en movimiento.

La víctima recibió al menos siete impactos de arma de fuego. A pesar del ataque, continuó conduciendo hasta que terminó por estrellarse en el cruce de avenida Ferrocarril Hidalgo y Eje 2 Norte, en la colonia Felipe Pescador.

Cuando policías llegaron al sitio, encontraron al hombre muerto dentro del vehículo.

El presunto responsable huyó hacia una vecindad de la zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaron un operativo para localizarlo, pero no lograron detenerlo debido a que el inmueble contaba con cinco salidas y el agresor consiguió escapar por una de ellas.

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Días después, las autoridades detuvieron a un hombre identificado con el alias de “El Fideos”, señalado como presunto implicado en el homicidio.

La disputa por Tepito y el Centro Histórico deja dos muertos de Los Fortis La Unión Tepito y La Anti Unión mantienen rivalidad por el control territorial 2 Integrantes de Los Fortis asesinados 7 Impactos de bala recibidos por el líder 5 Salidas de la vecindad donde huyó el agresor 2010 Primeras referencias sobre Los Fortis Los dos homicidios de la familia Fortis Haz clic en cada tarjeta para ver el detalle completo del ataque. Organizaciones en disputa por el territorio Selecciona un bando para ver su papel en el conflicto. La Unión Tepito Organización histórica VS La Anti Unión Grupo rival Los Fortis Célula atrapada en medio Selecciona un nodo para ver el detalle. Cronología de la violencia reciente Fuente: reportes periodísticos y publicaciones del periodista Carlos Jiménez

El asesinato ocurrió semanas después de que, según los reportes citados, integrantes de la familia Fortis recibieran amenazas de un presunto miembro de La Anti Unión Tepito, identificado como “El Felipe”, quien estaría relacionado con una disputa por el control de las extorsiones en el Centro Histórico.

“El Dayron”, el sobrino asesinado en Tepito

Antes del homicidio de Luis Adrián Díaz Fortis, otro integrante de la familia había sido asesinado.

Se trató de “El Dayron”, sobrino del presunto líder de Los Fortis, quien murió durante un ataque ocurrido la noche del 18 de agosto.

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El joven, de 22 años, se encontraba con su esposa embarazada mientras recorrían los puestos del barrio de Tepito, cuando hombres armados les dispararon desde un vehículo.

“El Dayron” murió como consecuencia del ataque, mientras que su pareja fue trasladada de emergencia a un hospital. De acuerdo con los reportes, la mujer dio a luz después de la agresión.

Luis Adrián Díaz Fortis, señalado como presunto líder de Los Fortis, fue asesinado a balazos en la alcaldía Cuauhtémoc. (X @c4jimenez)

El joven ya había sido detenido anteriormente. En 2023, fue arrestado junto con “La Barbie de Tepito”, sobrina de los propietarios de las conocidas licuacherías Dolls Drinks.

En aquella ocasión, “El Dayron” fue presentado ante el Ministerio Público por su presunta participación en el homicidio de una persona. Durante su traslado, incluso publicó fotografías en redes sociales en las que aparecía esposado.

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Sin embargo, posteriormente fue liberado junto con “La Barbie de Tepito” y otras personas relacionadas con Los Fortis.

¿Quiénes son Los Fortis?

Los Fortis son identificados en reportes periodísticos como una familia o célula con presencia en Tepito desde hace varios años y relacionada con actividades criminales en la zona centro de la capital.

Sus operaciones se remontan, al menos, a 2010, cuando comenzaron a aparecer referencias sobre esta familia y su negativa a colaborar con Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, uno de los antiguos operadores del narcotráfico en México.

Con el paso de los años, Los Fortis quedaron involucrados en las disputas entre distintas organizaciones que buscan controlar actividades ilícitas en Tepito y el Centro Histórico.

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Los asesinatos de Luis Adrián Díaz Fortis y “El Dayron” representan dos nuevos golpes contra esta familia, en momentos en que la violencia entre grupos criminales de la zona centro de la Ciudad de México mantiene activa la disputa por el control territorial y de distintas actividades delictivas.