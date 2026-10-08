Quién era Juan David Barranco Morales, el joven clarinetista que murió en la explosión de un taller de pirotecnia en Tlaxcala

A la par de sus presentaciones y ensayos con la banda, el joven de 22 años laboraba en el taller de pirotecnia de San Pablo Zitlaltepec para generar ingresos adicionales. (IG: david_mb19)

Guardar

Juan David Barranco Morales, clarinetista de 22 años de edad, falleció tras registrarse una explosión en un taller de pirotecnia ubicado en San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala.

El integrante de La Imparable Banda Dos Reinas trabajaba en el polvorín al momento de la detonación.

PUBLICIDAD

El estallido ocurrió durante la tarde de este 7 de octubre en un inmueble dedicado a la fabricación de artificios pirotécnicos situado en los límites entre Zitlaltepec e Ixtenco.

Tras el accidente, el músico ingresó con heridas graves al Hospital General de Huamantla, donde horas después la Secretaría de Salud estatal confirmó su fallecimiento.

El percance dejó además dos personas lesionadas que permanecen bajo atención médica en Tzompantepec, así como tres personas atendidas por crisis nerviosas en la zona.

Juan David Barranco combinaba el clarinete con el trabajo artesanal

Juan David Barranco Morales consolidó su vocación artística en la escena del regional mexicano como clarinetista de La Imparable Banda Dos Reinas, agrupación originaria del estado de Tlaxcala.

PUBLICIDAD

A la par de sus presentaciones y ensayos con la banda, el joven de 22 años laboraba en el taller de pirotecnia de San Pablo Zitlaltepec para generar ingresos complementarios.

Su trabajo en la ejecución del clarinete posicionó a la agrupación en diversos eventos locales y fiestas patronales dentro de la región central del país.

La comunidad musical de la entidad reconoció al joven por su dedicación tanto en los escenarios como en sus labores cotidianas fuera de los micrófonos.

Habitantes del municipio destacaron que la combinación de empleos informales o de alto riesgo con la actividad artística representa una práctica común entre músicos locales.

PUBLICIDAD

Juan David Barranco Morales tenía 22 años y era clarinetista de La Imparable Banda Dos Reinas en Tlaxcala.

La Imparable Banda Dos Reinas despidió a su integrante en redes sociales

La agrupación musical emitió un mensaje en plataformas digitales para lamentar la pérdida de su compañero y expresar condolencias a la familia Barranco Morales.

Los integrantes del grupo recordaron al clarinetista como un elemento central en la estructura musical y humana de la banda de regional mexicano.

“Hoy la música se queda en silencio. La Imparable Banda Dos Reinas lamenta profundamente la partida de nuestro gran amigo, hermano y compañero Juan David Barranco Morales”, señaló el comunicado.

La banda destacó la huella dejada por el joven intérprete durante su trayectoria con la formación musical en Tlaxcala.

“Nos toca despedir a un gran músico y, sobre todo, a un gran ser humano que dejó una huella en nuestra banda y en cada persona que tuvo la dicha de compartir algún momento con él”, agregó la publicación.

PUBLICIDAD

El texto de la agrupación concluyó con una mención hacia el instrumento que ejecutaba el artista en cada una de sus actuaciones públicas.

“Tu clarinete siempre seguirá sonando, porque cada nota que alguna vez tocaste seguirá viviendo en nuestra música y en nuestros corazones. Descansa en paz, hermano”, expresó el mensaje.

Seguidores de la banda y agrupaciones del género sumaron manifestaciones de apoyo a la familia a través de mensajes de solidaridad tras confirmarse el deceso.

La Imparable Banda Dos Reinas emitió un comunicado en redes sociales para lamentar el fallecimiento de su integrante.

La detonación en San Pablo Zitlaltepec movilizó a cuerpos de emergencia

La fuerte detonación alertó a los pobladores de San Pablo Zitlaltepec e Ixtenco en la tarde del miércoles.

Una columna de humo blanco se elevó desde el polvorín, lo que motivó llamadas de auxilio a las líneas de emergencia locales.

Elementos de Protección Civil, bomberos del estado y paramédicos acudieron al lugar para sofocar el fuego y brindar los primeros auxilios a los heridos.

El reporte inicial de las brigadas de socorro ubicó a Juan David Barranco en condición crítica debido a la severidad de las quemaduras y contusiones.

PUBLICIDAD

Socorristas realizaron el traslado de emergencia del músico hacia el Hospital General de Huamantla para recibir atención quirúrgica.

Las otras dos personas alcanzadas por el estallido fueron al Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras en el municipio de Tzompantepec.

Personal de urgencias atendió en el sitio a tres pobladores de las inmediaciones que presentaron crisis nerviosas tras la onda expansiva.

Una columna de humo blanco se eleva a lo lejos tras la explosión de un taller de pirotecnia ubicado entre los municipios de Zitlaltepec e Ixtenco, en el estado de Tlaxcala. El estallido causó la muerte de un joven de 22 años y dejó a dos personas heridas, además de provocar la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

El taller operaba con permiso federal pero registraba deficiencias de seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional otorgó la autorización para la fabricación de pirotecnia en el inmueble afectado en San Pablo Zitlaltepec.

Reportes preliminares de las autoridades estatales señalaron que, a pesar de la licencia federal, el lugar presentaba deficiencias en materia de Protección Civil.

Las inspecciones iniciales revelaron inconsistencias en los protocolos de manejo de materiales explosivos y sistemas de extinción de incendios.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar las causas precisas del estallido.

Peritos en criminalística y explosivos realizaron el peritaje en la zona siniestrada para deslindar responsabilidades legales entre los encargados del polvorín.

Las autoridades locales mantuvieron acordonada la zona mientras concluían las labores de remoción de escombros y evaluación de daños estructurales en predios colindantes.

La familia del clarinetista confirmó los servicios luctuosos de Juan David Barranco en el Barrio de Ocotlán, Zitlaltepec.

La familia de Juan David Barranco fijó el velorio para este jueves en Tlaxcala

Familiares del clarinetista confirmaron que el velorio se llevará a cabo este jueves 8 de octubre a las 20:00 horas.

A través de una publicación en redes sociales compartieron un mensaje de despedida para el músico: “Tu música seguirá sonando en nuestros corazones, porque las personas especiales nunca se van, solo se adelantan en el camino”.

PUBLICIDAD

El servicio luctuoso se realizará en el domicilio ubicado en Calle 5 Sur número 37, sobre la carretera a Huamantla, en el Barrio de Ocotlán, San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala.