Al estilo de Pedro Infante: diputados le cantan “Amorcito corazón” a Omar García Harfuch en San Lázaro tras compararlo con el ídolo

“Amorcito corazón” sonó en honor al secretario de Seguridad. Crédito: @Isa_Uribe

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La comparación de Omar García Harfuch con Pedro Infante llegó hasta la Cámara de Diputados.

Después de su comparecencia ante legisladores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue recibido entre bromas y referencias musicales, cuando algunos diputados le cantaron “Amorcito corazón”, una de las canciones más conocidas del actor y cantante mexicano.

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El momento ocurrió luego de que el funcionario respondiera a los comentarios del senador Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien días antes lo describió como “el Pedro Infante de la política” debido a su popularidad y lo mencionó como una posible figura para la elección presidencial de 2030.

La escena en San Lázaro convirtió el comentario del legislador en una referencia durante la visita de Harfuch, aunque el secretario mantuvo su postura de que su prioridad es atender las tareas de seguridad y no una eventual candidatura.

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El secretario recibió una serenata al terminar su comparecencia.

Diputados cantan “Amorcito corazón” a Omar García Harfuch

Al término de la comparecencia, legisladores hicieron alusión a la comparación con Pedro Infante mediante el canto de “Amorcito corazón”.

El episodio quedó registrado en un video difundido en redes sociales, en el que se observa el momento de la interacción con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La referencia musical retomó el comentario que Velasco hizo sobre Harfuch días antes, cuando habló de la popularidad del funcionario y planteó que podría convertirse en una opción electoral para 2030 si mantiene su desempeño y respaldo ciudadano.

Antes del episodio musical, el secretario agradeció las palabras del senador, pero evitó asumir una postura sobre una posible aspiración presidencial.

Harfuch agradeció el elogio y descartó pensar en 2030. Crédito: Redes Sociales

En cambio, señaló que su agenda actual está centrada en las funciones que desempeña al frente de la dependencia federal.

La escena tuvo lugar después de una comparecencia en la que Harfuch respondió preguntas de los diputados sobre distintos asuntos relacionados con la seguridad en México.

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Fue en la parte final del encuentro cuando surgió el cuestionamiento sobre la comparación con el intérprete de películas como Nosotros los pobres y A toda máquina, antes de que el comentario se retomara en tono de broma al concluir la sesión.

¿Por qué Manuel Velasco comparó a Harfuch con Pedro Infante?

La frase de Velasco no se limitó a una referencia al cine mexicano.

El coordinador de los senadores del PVEM utilizó la popularidad de Pedro Infante como punto de comparación para describir el reconocimiento público que, a su juicio, tiene el secretario de Seguridad.

El senador comparó al secretario con el ídolo del cine mexicano por su popularidad. Crédito: X / @VelascoM_

El legislador sostuvo que Harfuch aparece en los primeros lugares de distintos sondeos públicos y consideró que, si decidiera participar en la elección presidencial de 2030 y conservara sus resultados y popularidad, podría representar un proyecto electoral para su partido.

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Velasco también manifestó que el Partido Verde estaría dispuesto a respaldarlo en ese escenario.

Para explicar su postura, recordó que su fuerza política acompañó a Harfuch en su candidatura al Senado en 2024 y que anteriormente había apoyado su aspiración para encabezar el Gobierno de la Ciudad de México.

No obstante, el senador reconoció que todavía falta tiempo para el proceso presidencial y que Harfuch pertenece a Morena.

Sheinbaum califica de “mucha grilla” el perfilamiento rumbo a 2030

Las declaraciones de Velasco también llegaron a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este 8 de octubre fue cuestionada sobre la posibilidad de que el secretario de Seguridad compita por la Presidencia dentro de cuatro años.

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La presidenta afirmó que Harfuch está concentrado en sus tareas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mandataria respondió que el tema forma parte de las promociones de los partidos políticos y calificó el pronunciamiento como “mucha grilla”.

También subrayó que Harfuch está dedicado de tiempo completo a las tareas de seguridad y recordó que la elección presidencial todavía se encuentra lejos.

Sheinbaum evitó pronunciarse sobre una eventual candidatura del funcionario y sostuvo que los integrantes de su gabinete están concentrados en sus responsabilidades gubernamentales.

“Pero el 2030 está muy lejos todavía”, expresó la presidenta, quien también descartó que sus colaboradores estén pensando actualmente en otra cosa que no sea su trabajo.

Sus declaraciones se produjeron dos días después de que Velasco mencionara públicamente a Harfuch como una posible figura para la contienda presidencial, lo que abrió una conversación política sobre el futuro del secretario, aunque sin que exista un anuncio formal de aspiración por parte de este.

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Harfuch descarta concentrarse en una candidatura presidencial

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el titular de la SSPC también fue cuestionado sobre las referencias a una posible candidatura para 2030.

Harfuch evitó adelantar una postura sobre la sucesión presidencial.

Ante las preguntas, Harfuch dejó claro que sus actividades actuales no le permiten centrar su atención en una futura contienda electoral.

El funcionario no anunció una intención de competir por la Presidencia y reiteró que está enfocado en su responsabilidad al frente de la política de seguridad federal.

El canto en San Lázaro y el respaldo político del Partido Verde

Aunque el episodio de “Amorcito corazón” ocurrió en un tono de broma, se produjo en un contexto en el que un dirigente del PVEM ya había expresado su disposición a respaldar una eventual candidatura de Harfuch.

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Estos son los principales elementos que rodean el episodio:

6 de octubre: Manuel Velasco comparó a Harfuch con Pedro Infante y lo mencionó como una posible figura presidencial para 2030 .

Respaldo del PVEM: el senador afirmó que su partido podría acompañarlo si decidiera participar y mantuviera su desempeño y popularidad.

8 de octubre: Sheinbaum calificó el pronunciamiento como “ mucha grilla ” y sostuvo que el secretario está dedicado a la seguridad.

Comparecencia en San Lázaro: Harfuch agradeció el comentario de Velasco y afirmó que está enfocado en su responsabilidad actual.

Al término del encuentro: diputados retomaron la comparación con Pedro Infante y le cantaron “Amorcito corazón”.

Mientras las declaraciones de Velasco y la reacción de Sheinbaum marcaron dos posturas distintas ante la posibilidad de anticipar la sucesión presidencial: el Verde planteó un escenario electoral futuro, la presidenta insistió en que el tema es prematuro y Harfuch únicamente se enfocó en su papel como Secretario de Seguridad.