Chicharito Hernández se despide de la calvicie y sorprende con este radical cambio de look

(IG/ @ch14_)

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El delantero e histórico goleador mexicano Javier “Chicharito” Hernández volvió a capturar la atención de sus millones de seguidores en redes sociales, aunque esta vez no por sus actuaciones sobre el terreno de juego, sino por una reveladora y llamativa transformación física.

A través de un video compartido en sus cuentas oficiales, el atacante de las Chivas mostró de manera frontal el drástico cambio en su rostro tras haberse sometido a un procedimiento quirúrgico de injerto de cabello.

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Fiel a su estilo carismático y desenfadado, Hernández no dudó en tomar la situación con humor a pesar de la notoria inflamación que presentaba en la cabeza y la zona facial.

La publicación estuvo acompañada por la frase “De futbolista a boxeador”, una clara alusión al aspecto abultado de sus facciones y el contorno de sus ojos, secuela habitual de la anestesia y los fluidos empleados en las intervenciones de restauración capilar. La reacción del público y de la comunidad deportiva no se hizo esperar, volviendo viral el metraje en cuestión de minutos.

El futbolista mostró el cambio que tuvo luego de realizarse un injerto capilar.

El proceso de transformación y el impacto en redes sociales

En el material audiovisual se aprecia al atacante luciendo la zona receptora recién intervenida, con la línea frontal de su cabellera completamente delimitada por diminutas incisiones y folículos trasplantados. Lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue el marcado edema que desplazó la hinchazón hacia el tercio superior de su rostro, una reacción inflamatoria esperada que suele descender desde el cuero cabelludo hacia la frente, los párpados y los pómulos durante los primeros días posteriores a la cirugía.

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A pesar de las inevitables bromas y comentarios de asombro por parte de los internautas, Hernández dejó en claro que se encuentra en un periodo de recuperación óptimo y con la mejor predisposición para encarar esta etapa de cuidado personal.

Con esta decisión, el atacante tapatío se suma a una creciente lista de figuras del deporte de élite mundial —como Lewis Hamilton, Wayne Rooney o David Beckham— que han optado por someterse a microinjertos capilares para combatir la alopecia androgénica y mejorar su imagen estética.

El piloto habló abiertamente sobre su procedimiento. (REUTERS/Jakub Porzycki)

¿En qué consiste el injerto de cabello y cuáles son los cuidados requeridos?

El injerto o trasplante capilar es una intervención quirúrgica ambulatoria de mínima invasión diseñada para repoblar zonas del cuero cabelludo que sufren de calvicie o baja densidad folicular. Se realiza bajo anestesia local y consiste en la extracción de unidades foliculares individuales de una zona donante (por lo general, la región occipital o lateral de la cabeza, donde el cabello es genéticamente resistente a la hormona DHT responsable de la caída) para implantarlas minuciosamente en las áreas despobladas.

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Existen dos técnicas principales en la medicina estética moderna:

Técnica FUE (Follicular Unit Extraction): Es el método más avanzado y solicitado actualmente. Se extraen los folículos uno a uno mediante un microbisturí cilíndrico sin dejar cicatrices lineales, garantizando una pronta recuperación.

Técnica FUSS / FUT (Tira): Consiste en retirar una pequeña banda de piel de la zona posterior para diseccionar los folículos bajo microscopio. Aunque es eficiente en casos de alopecia muy extendida, deja una fina cicatriz lineal.

Un cirujano realiza un injerto capilar utilizando herramientas de precisión en la cabeza de un paciente con el cuero cabelludo marcado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados postoperatorios indispensables

Para garantizar el éxito del trasplante y evitar el rechazo o la pérdida de los folículos implantados, el paciente debe seguir un protocolo de cuidados estricto durante las primeras semanas:

Manejo de la inflamación: La hinchazón facial que experimentó ‘Chicharito’ es consecuencia natural de la anestesia local y la solución salina introducida durante la intervención. Se recomienda mantener la cabeza elevada a $45^\circ$ al dormir durante las primeras tres a cinco noches y colocar bandas elásticas compresivas en la frente para evitar que el edema descienda a los ojos.

Lavado especial: Durante los primeros 10 a 14 días, el cuero cabelludo debe lavarse con champú neutro o de fórmula especial aplicado con toques suavemente amortiguados mediante espuma, sin frotar ni aplicar chorros de agua a alta presión.

Protección contra impactos y fricción: Se debe evitar el uso de gorras, cascos o prendas ajustadas que rocen el área receptora para no desprender los injertos recién colocados.

Suspensión de la actividad física: Los deportistas de alto rendimiento como Hernández deben suspender el entrenamiento físico intenso, el levantamiento de pesas y el esfuerzo cardiovascular durante al menos 15 a 21 días. El sudor excesivo, el aumento de la presión arterial y la exposición a bacterias pueden comprometer la fijación del folículo e incrementar el riesgo de infecciones o foliculitis.

Protección solar: La exposición directa al sol está estrictamente prohibida durante el primer mes para evitar la hiperpigmentación de la piel y quemaduras en el tejido cicatrizal.

Patient suffering from hair loss in consultation with a doctor. Doctor using skin marker

¿Cuál es el costo promedio de un injerto capilar en clínicas de México?

En los últimos años, México se ha posicionado como uno de los destinos principales de turismo médico en el área de la restauración capilar, ofreciendo tecnología de punta y especialistas certificados a precios competitivos en comparación con mercados como el de Estados Unidos o Europa.

El costo de un procedimiento de injerto de cabello en clínicas certificadas del territorio nacional varía en función del número de unidades foliculares (o folículos) requeridos para cubrir la zona afectada, la técnica empleada y el prestigio de la institución médica:

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Costo por unidad folicular: En promedio, el precio en el mercado mexicano oscila entre los $25 y $55 pesos mexicanos por folículo trasplantado.

Procedimientos estándar (de 2,000 a 3,000 folículos): Un tratamiento diseñado para cubrir entradas moderadas o la zona de la coronilla suele ubicarse en un rango de entre $45,000 y $85,000 pesos mexicanos .

Procedimientos de alta densidad o mega sesiones (3,500 a 5,000+ folículos): Para casos de alopecia androgénica avanzada que requieren intervenciones de mayor escala o el uso de instrumental robótico de alta precisión, los precios oficiales van desde los $90,000 hasta los $150,000 pesos mexicanos (aproximadamente entre $4,500 y $8,000 USD).

La mayoría de los paquetes ofrecidos por las clínicas especializadas en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey incluyen no solo la cirugía y el diseño personalizado, sino también las sesiones posteriores de seguimiento, lavados de curación y terapias complementarias como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) o fotobiomodulación con láser de baja intensidad para acelerar la cicatrización y estimular el crecimiento inicial.