México Deportes

Chicharito Hernández se despide de la calvicie y sorprende con este radical cambio de look

El exjugador de las Chivas generó controversia entre sus seguidores luego de su aparición en redes sociales

(IG/ @ch14_)
(IG/ @ch14_)
Guardar

El delantero e histórico goleador mexicano Javier “Chicharito” Hernández volvió a capturar la atención de sus millones de seguidores en redes sociales, aunque esta vez no por sus actuaciones sobre el terreno de juego, sino por una reveladora y llamativa transformación física.

A través de un video compartido en sus cuentas oficiales, el atacante de las Chivas mostró de manera frontal el drástico cambio en su rostro tras haberse sometido a un procedimiento quirúrgico de injerto de cabello.

PUBLICIDAD

Fiel a su estilo carismático y desenfadado, Hernández no dudó en tomar la situación con humor a pesar de la notoria inflamación que presentaba en la cabeza y la zona facial.

La publicación estuvo acompañada por la frase “De futbolista a boxeador”, una clara alusión al aspecto abultado de sus facciones y el contorno de sus ojos, secuela habitual de la anestesia y los fluidos empleados en las intervenciones de restauración capilar. La reacción del público y de la comunidad deportiva no se hizo esperar, volviendo viral el metraje en cuestión de minutos.

El futbolista mostró el cambio que tuvo luego de realizarse un injerto capilar.

El proceso de transformación y el impacto en redes sociales

En el material audiovisual se aprecia al atacante luciendo la zona receptora recién intervenida, con la línea frontal de su cabellera completamente delimitada por diminutas incisiones y folículos trasplantados. Lo que más llamó la atención de sus fanáticos fue el marcado edema que desplazó la hinchazón hacia el tercio superior de su rostro, una reacción inflamatoria esperada que suele descender desde el cuero cabelludo hacia la frente, los párpados y los pómulos durante los primeros días posteriores a la cirugía.

PUBLICIDAD

A pesar de las inevitables bromas y comentarios de asombro por parte de los internautas, Hernández dejó en claro que se encuentra en un periodo de recuperación óptimo y con la mejor predisposición para encarar esta etapa de cuidado personal.

Con esta decisión, el atacante tapatío se suma a una creciente lista de figuras del deporte de élite mundial —como Lewis Hamilton, Wayne Rooney o David Beckham— que han optado por someterse a microinjertos capilares para combatir la alopecia androgénica y mejorar su imagen estética.

El piloto habló abiertamente sobre su procedimiento. (REUTERS/Jakub Porzycki)
El piloto habló abiertamente sobre su procedimiento. (REUTERS/Jakub Porzycki)

¿En qué consiste el injerto de cabello y cuáles son los cuidados requeridos?

El injerto o trasplante capilar es una intervención quirúrgica ambulatoria de mínima invasión diseñada para repoblar zonas del cuero cabelludo que sufren de calvicie o baja densidad folicular. Se realiza bajo anestesia local y consiste en la extracción de unidades foliculares individuales de una zona donante (por lo general, la región occipital o lateral de la cabeza, donde el cabello es genéticamente resistente a la hormona DHT responsable de la caída) para implantarlas minuciosamente en las áreas despobladas.

Existen dos técnicas principales en la medicina estética moderna:

  • Técnica FUE (Follicular Unit Extraction): Es el método más avanzado y solicitado actualmente. Se extraen los folículos uno a uno mediante un microbisturí cilíndrico sin dejar cicatrices lineales, garantizando una pronta recuperación.
  • Técnica FUSS / FUT (Tira): Consiste en retirar una pequeña banda de piel de la zona posterior para diseccionar los folículos bajo microscopio. Aunque es eficiente en casos de alopecia muy extendida, deja una fina cicatriz lineal.
Manos con guantes azules realizando un injerto capilar en el cuero cabelludo de una persona, donde se aprecian marcas rojas y herramientas quirúrgicas.
Un cirujano realiza un injerto capilar utilizando herramientas de precisión en la cabeza de un paciente con el cuero cabelludo marcado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados postoperatorios indispensables

Para garantizar el éxito del trasplante y evitar el rechazo o la pérdida de los folículos implantados, el paciente debe seguir un protocolo de cuidados estricto durante las primeras semanas:

  • Manejo de la inflamación: La hinchazón facial que experimentó ‘Chicharito’ es consecuencia natural de la anestesia local y la solución salina introducida durante la intervención. Se recomienda mantener la cabeza elevada a $45^\circ$ al dormir durante las primeras tres a cinco noches y colocar bandas elásticas compresivas en la frente para evitar que el edema descienda a los ojos.
  • Lavado especial: Durante los primeros 10 a 14 días, el cuero cabelludo debe lavarse con champú neutro o de fórmula especial aplicado con toques suavemente amortiguados mediante espuma, sin frotar ni aplicar chorros de agua a alta presión.
  • Protección contra impactos y fricción: Se debe evitar el uso de gorras, cascos o prendas ajustadas que rocen el área receptora para no desprender los injertos recién colocados.
  • Suspensión de la actividad física: Los deportistas de alto rendimiento como Hernández deben suspender el entrenamiento físico intenso, el levantamiento de pesas y el esfuerzo cardiovascular durante al menos 15 a 21 días. El sudor excesivo, el aumento de la presión arterial y la exposición a bacterias pueden comprometer la fijación del folículo e incrementar el riesgo de infecciones o foliculitis.
  • Protección solar: La exposición directa al sol está estrictamente prohibida durante el primer mes para evitar la hiperpigmentación de la piel y quemaduras en el tejido cicatrizal.
Injerto capilar rocco
Patient suffering from hair loss in consultation with a doctor. Doctor using skin marker

¿Cuál es el costo promedio de un injerto capilar en clínicas de México?

En los últimos años, México se ha posicionado como uno de los destinos principales de turismo médico en el área de la restauración capilar, ofreciendo tecnología de punta y especialistas certificados a precios competitivos en comparación con mercados como el de Estados Unidos o Europa.

El costo de un procedimiento de injerto de cabello en clínicas certificadas del territorio nacional varía en función del número de unidades foliculares (o folículos) requeridos para cubrir la zona afectada, la técnica empleada y el prestigio de la institución médica:

  • Costo por unidad folicular: En promedio, el precio en el mercado mexicano oscila entre los $25 y $55 pesos mexicanos por folículo trasplantado.
  • Procedimientos estándar (de 2,000 a 3,000 folículos): Un tratamiento diseñado para cubrir entradas moderadas o la zona de la coronilla suele ubicarse en un rango de entre $45,000 y $85,000 pesos mexicanos.
  • Procedimientos de alta densidad o mega sesiones (3,500 a 5,000+ folículos): Para casos de alopecia androgénica avanzada que requieren intervenciones de mayor escala o el uso de instrumental robótico de alta precisión, los precios oficiales van desde los $90,000 hasta los $150,000 pesos mexicanos (aproximadamente entre $4,500 y $8,000 USD).

La mayoría de los paquetes ofrecidos por las clínicas especializadas en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey incluyen no solo la cirugía y el diseño personalizado, sino también las sesiones posteriores de seguimiento, lavados de curación y terapias complementarias como el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) o fotobiomodulación con láser de baja intensidad para acelerar la cicatrización y estimular el crecimiento inicial.

Temas Relacionados

Javier HernándezChicharito Hernándezinjertocalviciemexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Bajará el precio de la gasolina en México por el decreto de Trump? La verdad detrás del diésel rojo

Según datos de la EIA durante julio de 2026 hubo un flujo neto aproximado de 199 mil barriles diarios de destilados estadounidenses hacia México

¿Bajará el precio de la gasolina en México por el decreto de Trump? La verdad detrás del diésel rojo

Embajador de EEUU y SRE hablan de “cooperación sin subordinación” en medio del caso de la academia policial en Querétaro

La dependencia señaló que el diálogo abordó resultados de cooperación en seguridad bajo principios de soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación

Embajador de EEUU y SRE hablan de “cooperación sin subordinación” en medio del caso de la academia policial en Querétaro

Adulto mayor da un cabezazo a estudiante tras broma del timbre en CDMX

Una aparente travesura terminó en una pelea callejera luego de que el propietario saliera de su vivienda y confrontara a los jóvenes

Adulto mayor da un cabezazo a estudiante tras broma del timbre en CDMX

INAH investiga a funcionaria de Bacalar por entrar sin permiso a una zona arqueológica cerrada al público

Diana Xuluc Medina difundió un recorrido por vestigios en Nuevo Jerusalén, mientras una regidora solicitó aclarar las condiciones del acceso

INAH investiga a funcionaria de Bacalar por entrar sin permiso a una zona arqueológica cerrada al público

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Afectaciones de este momento en las líneas del Metrobús hoy día
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

EEUU ofrece 5 mdd por capturar a José Salgueiro-Nevarez, socio de Los Chapitos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua

Violencia sin freno en Edomex: localizan dos cuerpos dentro de un auto con tiro de gracia en Ecatepec

Riña con disparos en penal de Mazatlán deja saldo preliminar de seis muertos y 15 heridos

Narcocorridos en las fiestas patrias: 13 municipios contrataron artistas del género con dinero público, incluido Panter Bélico

Sinaloa suma más de 10 mil huérfanos por la narcoguerra sin un solo registro estatal

ENTRETENIMIENTO

Luis de Llano informa acciones legales previo al estreno de la serie de Timbiriche por uso no autorizado de su imagen

Luis de Llano informa acciones legales previo al estreno de la serie de Timbiriche por uso no autorizado de su imagen

Fuerza Regida bate el récord de asistencia en el Palacio de los Deportes y supera a Shakira y Metallica

Personas Espaciales 2026 llega a CDMX: el congreso que reunirá a expertos en misiones lunares, medicina aeroespacial y tecno

Ari Borovoy niega supuesto encuentro con Mariana Ochoa y contradice a Gustavo Adolfo Infante

Lucero cree que el público la odiaría si entra a La Casa de los Famosos por este rasgo de su personalidad

DEPORTES

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México

Cleveland Guardians vs Chicago White Sox: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Divisional en la MLB desde México

Canelo vs Mbilli: Cartelera oficial de las funciones del 31 de octubre en Arabia Saudita

CMLL presenta a todas las participantes del Grand Prix de Amazonas 2026: así quedaron los equipos de México y el Internacional

Tigres vs Toluca: a qué hora y dónde ver a los Diablos de visita en el Volcán durante la Jornada 11 del Apertura 2026

Silvana Flores podría debutar la siguiente semana con el Como 1907 en Serie A Femenina