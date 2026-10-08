Se queda en la cárcel Brian Alonso “N” por el secuestro de la influencer “La Nicholette”: un juez lo vinculó a proceso

El momento del presunto secuestro quedó grabado por la cámara de su camioneta. Crédito: Redes sociales

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Un juez de control determinó la vinculación a proceso de Brian Alonso “N” como presunto responsable del delito de desaparición cometida por particulares, en el caso que mantuvo en vilo a Culiacán durante enero de 2026, la privación de la libertad de la influencer Nicole Pardo Molina, identificada en redes sociales como “La Nicholette”. El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y justificada.

La resolución se dio a conocer este 8 de octubre tras una audiencia en la que la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas Zona Centro, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE), expuso los datos de prueba del caso.

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Brian Alonso, vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición de la influencer La Nicholette. Crédito: Especial

El Ministerio Público formuló la imputación correspondiente y el imputado optó por guardar silencio sin declarar. El juzgador fijó un plazo de dos meses para que la investigación complementaria llegue a su cierre, tiempo que permanecerá en prisión.

La vinculación a proceso no implica una declaración de culpabilidad. Se trata de una resolución judicial que determina la existencia de elementos suficientes para continuar la investigación formal contra Brian Alonso “N”.

El Ministerio Público reconstruyó el operativo armado contra la influencer

Según los elementos presentados en la audiencia, el episodio se desarrolló el 20 de enero de 2026 en el fraccionamiento Isla Musala, en Culiacán. Ahí, un comando de tres hombres armados habría interceptado a la víctima y la sometió para subirla por la fuerza a un vehículo. De acuerdo con el relato ministerial, posteriormente la trasladaron hasta la sindicatura de Imala, donde permaneció cautiva y recibió amenazas de muerte.

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El secuestro ocurrió mientras “La Nicholette” se encontraba en un estacionamiento comercial de la zona, junto a su llamativa camioneta Tesla Cybertruck de color lila, un vehículo que ya era reconocido entre los habitantes de la ciudad por su diseño poco común. El sistema de cámaras integrado en la unidad grabó la totalidad del hecho, un registro que habría sido determinante para reconstruir la secuencia del ataque.

Momento en que sujetos armados se llevan a "La Nicholette". Crédito: Redes sociales

Las imágenes muestran cómo los agresores llegaron a bordo de un automóvil sedán, modelo antiguo y de color blanco, y bajaron para abordarla. En un primer momento ella intentó resguardarse en su propia camioneta, pero uno de los hombres, armado con un rifle de asalto, se lo impidió y la obligó a subir al otro vehículo. La Cybertruck quedó abandonada en el sitio como único rastro visible del ataque.

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Un despliegue interinstitucional y el Protocolo Alba se activaron para localizar a la joven

La desaparición de la influencer detonó una movilización de autoridades estatales y federales, además de elementos castrenses que llegaron a la zona poco después del reporte. La Fiscalía puso en marcha el Protocolo Alba, mecanismo destinado a la búsqueda de mujeres desaparecidas, y distribuyó una ficha identificada con el folio PASIN/05/2026, en la que se describían los rasgos físicos de la joven, entonces de 20 años y 1.62 metros de estatura.

Las autoridades confirmaron su localización con vida el 24 de enero de 2026. Foto: FGE Sinaloa

Durante los días en que permaneció desaparecida circuló en redes sociales un video en el que ella aparece leyendo un texto con un tono y una cadencia ajenos a su manera habitual de comunicarse, lo que generó sospechas de que se trataba de una grabación realizada bajo amenazas.

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La Tiktoker La Nicholette apareció en un video y habló de trabajar para El Mayito Flaco Crédito: Redes Sociales

En ese material se le escucha declarar un presunto vínculo laboral con la estructura de “El Mayito Flaco”, hijo del histórico operador del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada García. “Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad, yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de ‘El Mayito Flaco’”, se escucha decir en el video, en el que además menciona haber colaborado para cubrir pagos a patrullas estatales y recabar cobros de comercios en Culiacán. El mensaje incluye también un llamado a cesar el conflicto con la facción rival conocida como “La Chapiza”.

La joven fue liberada y reapareció públicamente días después

Tras las jornadas de búsqueda, la Fiscalía confirmó el 24 de enero que Pardo Molina había sido localizada con vida y que ya se encontraba junto a sus familiares. En ese momento las autoridades no detallaron las circunstancias exactas de su liberación, aunque el hallazgo representó el cierre del operativo de búsqueda activo desde el día del levantón.

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Dos días más tarde, la influencer hizo su primera aparición pública en una ceremonia religiosa celebrada en una iglesia de la sindicatura de El Salado. Con la voz quebrada, subió al altar para dirigirse a los asistentes y agradecer las muestras de solidaridad recibidas durante su cautiverio: “Gracias a todos por tenerme en sus oraciones, por cada veladora que me prendieron, gracias por nunca perder la fe”, expresó ante la congregación.

La Nicholette, originaria de Phoenix, Arizona, y con doble nacionalidad, se había consolidado como figura digital gracias a su presencia en plataformas como TikTok, Instagram y OnlyFans, además de un negocio de mercancía con temática ligada a figuras del narcotráfico, entre ellas Joaquín “El Chapo” Guzmán y la fracción conocida como Los Chapitos. Su historia había alcanzado notoriedad desde 2023, cuando un corrido dedicado a su vida interpretado por el Grupo Arriesgado acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales.

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“La Nicholette” reveló en el podcast de Gusgri detalles inéditos de su cautiverio

Seis meses después de su liberación, Nicole Pardo Molina habló por primera vez a profundidad sobre lo ocurrido durante su secuestro en una conversación con el podcast del Youtuber Jonathan Samao, mejor conocido como Gusgri. Ahí confesó un dato que no se conocía hasta entonces: el video en el que aparece autoinculpándose fue editado por ella misma en la aplicación CapCut, a partir de un guion que sus captores le hicieron llegar por mensaje de texto.

La influencer fue entrevistada por Gusgri. Crédito: Redes Sociales

“Nada de lo dicho en esa grabación es real”, sostuvo la influencer respecto al contenido del material, donde se le escucha admitir un supuesto vínculo con la facción de “El Mayito Flaco” y hacer referencia a pagos hacia policías estatales. De acuerdo con su versión, sus captores no decidían nada por cuenta propia, sino que antes de interrogarla sobre cualquier tema consultaban por teléfono a alguien con mayor jerarquía.

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Según su testimonio, el cautiverio se extendió durante cuatro días en una vivienda de dos plantas situada a escasos minutos del punto donde fue interceptada. Calculó que entre seis y siete personas, todas menores de 25 años, intervinieron en el operativo, y precisó que dos de los sujetos que aparecen en las grabaciones de su camioneta eran menores de edad.

La influencer narró también el momento de su liberación. Según contó a Gusgri, sus captores la dejaron la mañana del 24 de enero en la colonia Las Quintas, en Culiacán, con 500 pesos para tomar un taxi de regreso. El dato contrasta con el comunicado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que ubica el cautiverio en la sindicatura de Imala, una zona rural alejada del área urbana donde Pardo Molina situó la casa de seguridad.

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